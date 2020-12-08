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В Новосибирском зоопарке родились детеныши капибары — смотрим кадры смешных зверей

Посмотреть малышей вживую можно уже сейчас, в павильоне «Тропический мир»

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Капибары рождаются зрячими и вполне самостоятельными

Капибары рождаются зрячими и вполне самостоятельными

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В зоопарке показали детенышей капибары

Вчера, 7 декабря, в Новосибирском зоопарке на свет появились два детеныша капибары. Фотографии малышей выложили на официальной странице зоопарка.

— У этого вида малыши рождаются зрячими и вполне самостоятельными. Вскоре после рождения они начинают ходить за мамами и выглядят по–младенчески милыми и забавными, — говорится в сообщении зоопарка.

Капибара — самый крупный в мире представитель отряда грызунов весом до 70 килограммов и длиной тела до 1 метра. Внешне животное напоминает большую морскую свинку.

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Вскоре после рождения малыши уже могут сами ходить&nbsp;

Вскоре после рождения малыши уже могут сами ходить 

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Капибары любят проводить время в воде, питаются в основном водной растительностью. Они хорошо плавают, а между пальцами у них есть специальные перепонки.

— Капибары обитают не только в районах, где вода легко доступна: затопленные луга являются их предпочтительной средой обитания, но также они встречаются в заболоченных районах и низменных лесах, где есть хорошие пастбища. Об этом говорит и ее название «капибара», что на языке индейцев гуарани означает «господин травы», — рассказали в зоопарке.

В Новосибирском зоопарке родились два малыша&nbsp;

В Новосибирском зоопарке родились два малыша 

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Капибары держатся небольшими группами — до 20 особей. Чтобы общаться между собой, они используют запах секреции обонятельной железы, разные звуки и свист. Урчащие звуки могут означать подчинение, а резкие, лающие, — тревогу.

В Новосибирский зоопарк капибары поступили в 1996 году — то были самец и самка. У пары родились четыре малыша. В 2008 году зоопарк получил новых животных, а с 2009 года капибары успешно размножаются, на свет появились уже 50 детенышей.

16 января Новосибирский зоопарк впервые показал фотографии маленькой обезьяны Джулии — дочери орангутанов Мишель и Бату. Малышка родилась 15 сентября 2019 года, но сотрудники зоопарка несколько месяцев не рассказывали о ней.

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грызуныживотныезоопарк
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