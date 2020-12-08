В Новосибирском зоопарке родились детеныши капибары — смотрим кадры смешных зверей

Капибары любят проводить время в воде, питаются в основном водной растительностью. Они хорошо плавают, а между пальцами у них есть специальные перепонки.



— Капибары обитают не только в районах, где вода легко доступна: затопленные луга являются их предпочтительной средой обитания, но также они встречаются в заболоченных районах и низменных лесах, где есть хорошие пастбища. Об этом говорит и ее название «капибара», что на языке индейцев гуарани означает «господин травы», — рассказали в зоопарке.