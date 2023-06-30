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«Не связаны с визитом Анны Кикиной»: мэрия Новосибирска объяснила, как выбрали имена для белых медвежат

В администрации отметили, что накрутку голосов не выявили

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Имена медвежат объявили во время празднования Дня города

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Мэрия Новосибирска объяснила, что выбранные имена для медвежат — Белка и Стрелка — не связаны с визитом космонавта Анны Кикиной, которая объявляла их на торжественном мероприятии.

Как сообщили НГС в пресс-центре городской администрации, конкурс на выбор имен для белых медвежат проводился в два этапа. На первом этапе отобрали 10 имен, на втором этапе прошло голосование на нескольких площадках: в телеграм-канале, в личных сообщениях в группе «ВКонтакте» зоопарка, также жители могли написать вариант на бумаге и положить в специальный куб возле вольера медведей.

Специалисты зоопарка, как отметили в мэрии, подсчитывали голоса как вручную на бумажных вариантах, так и в официальных группах учреждения.

— При рассмотрении данного вопроса факт намеренного увеличения числа проголосовавших не подтвердился. Выбранные имена не связаны с визитом Анны Кикиной в Новосибирск, — заверили в мэрии.

Ранее НГС писал о том, что некоторые сибиряки не согласны с выбором имен для медвежат. Они уверяют, что лидировали другие пары имен: Льдинка и Снежинка или Нова и Сиба. После этого вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова предложила директору зоопарка Андрею Шило перепроверить голосование.

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