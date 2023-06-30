«Не связаны с визитом Анны Кикиной»: мэрия Новосибирска объяснила, как выбрали имена для белых медвежат

Ранее НГС писал о том, что некоторые сибиряки не согласны с выбором имен для медвежат. Они уверяют, что лидировали другие пары имен: Льдинка и Снежинка или Нова и Сиба. После этого вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова предложила директору зоопарка Андрею Шило перепроверить голосование.