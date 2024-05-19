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Происшествия Полиция задержала участников перестрелки в Кемерове: все они местные жители

Полиция задержала участников перестрелки в Кемерове: все они местные жители

Силовики ищут всех замешанных в конфликте

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Личности задержанных пока не объявлены

Сотрудники полиции Заводского района Кемерова задержали восьмерых участников перестрелки, которая произошла в воскресенье утром, 19 мая, в ЖК «Мичуринская аллея». Пресс-служба главка МВД по Кузбассу сообщила, что все мужчины — местные жители.

По официальным данным, инцидент произошел в 6 утра, в полицию обратились местные жители, которые услышали звуки стрельбы, а перед домом увидели неизвестных мужчин. На сигнал о ЧП выехали сотрудники, которые задержали нескольких участников конфликта.

— Установлено, что между двумя группами мужчин произошел конфликт. Четверо участников конфликта задержаны на месте, еще двое нарушителей попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками ДПС. Впоследствии еще двое граждан задержаны сотрудниками уголовного розыска. Все задержанные — местные жители, — пишет ведомство.

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Правоохранители уточняют, что у участников конфликта изъято три единицы травматического оружия, но не сообщается, какой национальности задержанные. Местные жители сообщали NGS42.RU, что мужчины говорили на иностранном языке, а один из них бегал по двору с «Сайгой».

Также силовики не уточняют, возбуждено ли уголовное дело по факту происшествия.

Ранее NGS42.RU публиковал видео, снятое жильцами дома, возле которого произошла перестрелка. Осенью в Кемерове выходцы из соседних стран устроили массовую потасовку, там также применялось оружие.

В Новосибирске 19 мая тоже была стрельба: ревнивец поджидал свою девушку у подъезда с пневматическим оружием и гранатой, в перестрелке пострадал таксист.

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Полиция Перестрелка Стрельба Мигранты Кемерово Задержание Оружие
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