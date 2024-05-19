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Происшествия «Тебя не должно волновать, где я стою»: самокатчик влетел в знаменитую машину «Анжела» — видео конфликта

«Тебя не должно волновать, где я стою»: самокатчик влетел в знаменитую машину «Анжела» — видео конфликта

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 мая

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38 комментариев
Видео снято ночью

В Новосибирске в ночь с 18 на 19 мая самокатчик врезался в машину с наклейкой «Анжела». Белый Haval Jolion был припаркован на тротуаре. Видео конфликта опубликовали в группе АСТ-54 во «ВКонтакте».

На видео мужчина с самокатом ругается с блондинкой в черном платье. Она обвиняет его в том, что он «ничего не видит», и добавляет, что его «не должно волновать, где она стоит». Мужчина же отвечает, что нужно правильно парковаться.

На видео было много мата, который пришлось удалять

— Судя по видео, участники аварии мирно всё обговорили, и обошлось без вызова сотрудников ДПС, — добавили в АСТ-54.

Спорящие выкрикнули несколько матов в сторону друг друга и разошлись.

В начале мая в Дзержинском районе Новосибирска неизвестный молодой человек во время словесного конфликта достал предмет, похожий на пистолет.

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Дороги Новосибирск Конфликт Самокатчик
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