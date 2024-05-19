«Тебя не должно волновать, где я стою»: самокатчик влетел в знаменитую машину «Анжела» — видео конфликта

В Новосибирске в ночь с 18 на 19 мая самокатчик врезался в машину с наклейкой «Анжела». Белый Haval Jolion был припаркован на тротуаре. Видео конфликта опубликовали в группе АСТ-54 во «ВКонтакте».

На видео мужчина с самокатом ругается с блондинкой в черном платье. Она обвиняет его в том, что он «ничего не видит», и добавляет, что его «не должно волновать, где она стоит». Мужчина же отвечает, что нужно правильно парковаться.