«Услышали маты, один достал оружие»: в Новосибирске парень решил напугать автомобилиста пистолетом — видео

Инцидент произошел в Дзержинском районе 9 мая Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU, «МЖК Восточный, Плющихинский», vk.com











В Дзержинском районе Новосибирска неизвестный молодой человек во время словесного конфликта достал предмет, похожий на пистолет. Информация о происшествии появилась в сообществе «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «Вконтакте».

Источник: «МЖК Восточный, Плющихинский», vk.com

Автор поста пишет, что инцидент произошел днем 9 мая, неподалеку от торгового центра «Сибирский молл». Группа молодых людей на электросамокатах едва не попала под автомобиль новосибирца. Из-за этого между самокатчиками и автомобилистом произошел конфликт.



— В итоге, услышали маты, а один достал оружие, надеюсь, что это была зажигалка, — говорится в сообщении в группе. Автор поста добавил, что молодому человеку с оружием в руке на вид было около 18 лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация зарегистрирована. На данный момент проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

