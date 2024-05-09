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Происшествия «Услышали маты, один достал оружие»: в Новосибирске парень решил напугать автомобилиста пистолетом — видео

«Услышали маты, один достал оружие»: в Новосибирске парень решил напугать автомобилиста пистолетом — видео

В полиции начали проверку по факту инцидента

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Инцидент произошел в Дзержинском районе 9 мая

В Дзержинском районе Новосибирска неизвестный молодой человек во время словесного конфликта достал предмет, похожий на пистолет. Информация о происшествии появилась в сообществе «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «Вконтакте».

Автор поста пишет, что инцидент произошел днем 9 мая, неподалеку от торгового центра «Сибирский молл». Группа молодых людей на электросамокатах едва не попала под автомобиль новосибирца. Из-за этого между самокатчиками и автомобилистом произошел конфликт.

— В итоге, услышали маты, а один достал оружие, надеюсь, что это была зажигалка, — говорится в сообщении в группе. Автор поста добавил, что молодому человеку с оружием в руке на вид было около 18 лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация зарегистрирована. На данный момент проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ночью на Ватутина новосибирец на электросамокате с размаху врезался в шлагбаум. От удара устройство погнулось примерно на метр.

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Новосибирск Электросамокат Конфликт Оружие МВД
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