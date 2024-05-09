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Происшествия Самокатчик влетел с размаху в шлагбаум на Ватутина — ролик с инцидентом

Самокатчик влетел с размаху в шлагбаум на Ватутина — ролик с инцидентом

От удара шлагбаум погнулся примерно на метр

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Инцидент произошел примерно в половину третьего ночи

В Ленинском районе Новосибирска самокатчик врезался шлагбаум в одном из дворов. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Как сообщили местные жители, инцидент произошел примерно в половину третьего ночи в четверг, 9 мая, во дворе дома Ватутина, 23. Неизвестный новосибирец на электросамокате на высокой скорости пытался заехать во двор, но путь ему преградил шлагбаум.

Молодой человек врезался в препятствие на высокой скорости, на секунду потерял равновесие, но удержался на ногах. Спустя несколько мгновений водитель электросамоката уехал с места происшествия.

Как сообщил НГС представитель ТСЖ «Ватутина 23» Александр, удар об шлагбаум был достаточно сильным, он погнулся примерно на метр. При этом представитель ТСЖ отметил, что сложно оценивать нанесенный ущерб, поскольку само устройство «многострадальное» — в него регулярно врезаются автомобили, которые пытаются развернуться во дворе, и люди по ночам.

Ранее НГС писал историю жителей дома на Богаткова, которые перегородили соседям все выезды из двора шлагбаумом. Они считают, что проезд и проход им должны платить.

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Новосибирск Самокат Электросамокат ДТП
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