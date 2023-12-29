Жители дома на Богаткова установили шлагбаум на пути к чужому дому - они считают, что им должны платить

На этой неделе в Новосибирске жителям многоквартирного дома по улице Бориса Богаткова, 194/9 перегородили все выезды со двора. Решение такое приняли соседи из дома на Богаткова, 194/8 для того, чтобы по их территории не ездили чужие машины. Но выставляя бетонные блоки и шлагбаумы на своих дворовых проездах, они перекрыли единственные выезды соседнему дому. Жильцы прислали в редакцию НГС фотографии с места.
«Надо долго и упорно биться»
Жители дома по улице Бориса Богаткова 194/9 по утрам не могут на своих машинах вовремя уехать на работу, а по вечерам бросают авто где-то до шлагбаума.
— Вчера весь день так было: собираются две-три машины, начинают сигналить. Ну кто-то из дома «дробь 8» открывает. То есть либо надо долго и упорно биться, либо ждать, когда кто-то из соседнего дома проезжать будет. А еще со стороны дома «дробь 8» у ворот (раздвижного шлагбаума — Прим. ред.) постоянно застревает грузовик или легковая машина. И стоят там долго, — рассказала председатель совета дома № 194/9 Виолетта Лаврова
Конфликт этот начался осенью: НГС рассказал о готовящихся тотальных ограждениях дома «дробь 9» еще в октябре. Тогда жильцы этого дома сообщили журналисту, что их планируют запереть в своем дворе со всех сторон.
«Сервитут должен быть на возмездной основе»
В управляющей компании «Октябрьская» отрицают свою причастность к конфликту.
ООО «Управляющая компания Октябрьская» образована в январе 2006 года. Директор — Юрий Астраханцев. Учредитель — АО «Лифтремонт» (100%). По данным Астраханцева, УК «Октябрьская» стала относиться к московскому холдингу МКС («Мой коммунальный стандарт») около пяти лет назад. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 560,5 миллионов рублей, чистая прибыль — 199 тысяч рублей. За весь период существования юрлица заключено госконтрактов на сумму в 12,2 миллиона рублей. По данным системы «Контур.Фокус», к «Октябрьской» предъявлено 163 иска в Арбитражный суд на сумму в 96 миллионов рублей. УК обслуживает около 200 домов.
— Тут управляющая компания никаких условий совершенно не диктует. Это решение только собственников. У нас есть решение совета дома «дробь 8», и мы его выполняем, — заверил журналиста директор УК «Октябрьская» Юрий Астраханцев.
Позицию дома «дробь 8» объяснила его жительница Татьяна Нестерова. Женщина подчеркнула, что по закону тут можно говорить только о частном сервитуте, который предполагает взимание определенных денег с тех, кто пользуется проездом. Нестерова пояснила, что это — расходы на содержание шлагбаумов, которые стоят на их территории.
— Наше право — ограничить въезд на нашу территорию. <…> А сейчас мы даем всем доступ: для этого надо подать нам списки с номерами телефонов жильцов. И мы всех будем пока пропускать до момента подписания договора о сервитуте. Но у нас позиция, что это — частный сервитут, и он должен быть на возмездной основе, — подчеркнула Нестерова.
В мэрии на запрос корреспондента НГС ответили, что вдоль этого дома власти решили установить публичный сервитут, то есть — свободный проезд, не предполагающий ни платы, ни самих шлагбаумов. Но этого пока надо подождать. Чиновники, как уточнили жители, планируют издать соответствующее постановление не ранее завершения всех праздников в начале 2024 года.
— На основании решения комиссии департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска будет обеспечена подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута и подготовлен проект постановления мэрии об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка в Октябрьском районе в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ, — прокомментировали в мэрии.
Пока же жильцы дома «дробь 9» пишут заявления в прокуратуру, СК и настаивают на исполнении решения городской власти о беспрепятственном и бесплатном проезде.
Обычно конфликты, возникающие между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями, проходят по одной и той же схеме: кто-то проводит собрание по смене УК, вторая сторона заявляет, что голосование фальсифицировано, и начинаются судебные тяжбы. В это время домом продолжает управлять прежняя управляющая компания. В апреле 2023 года НГС рассказал историю дома, где жильцы пытались избавиться от УК, в бизнесе которой были замечены бывший осужденный, помощник депутата и гимнаст.