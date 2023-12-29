Жители дома на Богаткова установили шлагбаум на пути к чужому дому - они считают, что им должны платить

«Надо долго и упорно биться»

Жители дома по улице Бориса Богаткова 194/9 по утрам не могут на своих машинах вовремя уехать на работу, а по вечерам бросают авто где-то до шлагбаума.

— Вчера весь день так было: собираются две-три машины, начинают сигналить. Ну кто-то из дома «дробь 8» открывает. То есть либо надо долго и упорно биться, либо ждать, когда кто-то из соседнего дома проезжать будет. А еще со стороны дома «дробь 8» у ворот (раздвижного шлагбаума — Прим. ред.) постоянно застревает грузовик или легковая машина. И стоят там долго, — рассказала председатель совета дома № 194/9 Виолетта Лаврова

