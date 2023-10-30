«Если нужен проезд — давайте платить». Жители многоэтажки решили перекрыть единственный выезд соседям — почему все переругались

Конфликты между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями происходят довольно часто. Иногда эти ссоры перерастают в серьезные противостояния. Жители не хотят видеть, по их мнению, нерадивые УК, владельцы управляющих компаний не хотят терять дома, которые приносят доход. И начинаются коммунальные войны. В них ввязываются еще и жильцы соседних домов. Один из таких конфликтов, где переплелись интересы УК «Октябрьская» и жильцов нескольких многоэтажек, разбирал корреспондент НГС Илья Калинин. К журналисту жители обратились, когда один из соседних домов решил поставить шлагбаум и брать со всех деньги за проезд. А для другого дома этот путь является единственным выездом на большую дорогу.
Проезда больше нет
Жильцы многоквартирного дома по улице Бориса Богаткова, 194/9, рассказали корреспонденту НГС, что соседний дом — № 194/8 — в начале октября объявил об установке на придомовом проезде шлагбаума. Это, заметили жители дома № 194/9, перекроет им последний выезд со двора.
— Соседний дом решил поставить шлагбаум у себя на проезде. Но дело в том, что этот проезд остался единственным для выезда от нашего дома. Другие два выезда были перекрыты еще ранее: в одном месте натянута цепочка, в другом — поставлены ворота. А теперь нам закрывают последний путь, за проезд предлагают платить, — сообщил корреспонденту НГС один из жителей дома по Бориса Богаткова, 194/9.
Жительница дома № 194/8 Татьяна Нестерова объяснила, на каких условиях соседи смогут проехать за шлагбаум. Женщина входит в совет дома и подписала уведомление для жильцов дома 194/9. В документе предлагается три варианта проезда через перекрытый двор. Первое: вложить в установку шлагбаума почти 300 тысяч рублей: деньги перечислить через УК «Октябрьская» на счет дома № 194/8. Второе: всем жителям дома № 194/9, желающим ездить, заплатить по 3000 рублей с квартиры. В первом и во втором случаях владельцы шлагбаума обещают три года не поднимать вопрос о сборе на обслуживание. Наконец, третье: установить серветут и дому «дробь девять» ежемесячно платить 5000 рублей за проезд своих жильцов. Есть и бесплатный вариант.
— Мы предлагаем установить систему «Умный двор» и абсолютно для всех даем одно открытие в неделю, то есть 48 бесплатных открытий в год — на одну квартиру. Но если нужны безлимитные проезды, то давайте рассматривать [платные] варианты, — заметила Татьяна Нестерова.
Женщина рассказала, что на такой шаг их вынудила текущая ситуация: чужие машины гоняют по дороге мимо подъездов. К тому же, по словам Нестеровой, в 2024 году на месте стоянки у дома, где оставляют машины все подряд, планируется разбить сквер. А это сократит и так небольшое количество парковочных мест. Со шлагбаумом же чужие не попадут.
Женщина уверена: они действуют по закону, так как перекрывают проезд на своей территории. Как в 2021 году, например, закрыли проезд мимо дома № 194/3. Та дорога, по уточнению Нестеровой, вообще связывала два жилмассива, но чиновники недовольным ответили: все по закону.
В крайнем случае, подчеркивает в разговоре с журналистом Нестерова, они готовы открыть за домом проезд, перегороженный цепью еще с 2018 года. Но на такое пойдут, только если будет соответствующее судебное решение.
Жильцы же дома № 194/9 считают, что их блокировка возникла не случайно. Она, убеждены эти люди, странным образом совпала с эскалацией конфликта между жильцами и УК «Октябрьская».
ООО «Управляющая компания Октябрьская» образована в январе 2006 года. Директор — Юрий Астраханцев. Учредитель — АО «Лифтремонт» (100%). По данным Астраханцева, УК «Октябрьская» стала относиться к московскому холдингу МКС («Мой коммунальный стандарт») около пяти лет назад. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 560,5 миллионов рублей, чистая прибыль — 199 тысяч рублей. За весь период существования юрлица заключено госконтрактов на сумму в 12,2 миллиона рублей. По данным системы «Контур.Фокус», к «Октябрьской» предъявлено 163 иска в Арбитражный суд на сумму в 96 миллионов рублей. УК обслуживает около 200 домов.
Конфликт с УК «Октябрьская»
Жители дома по Бориса Богаткова, 194/9, рассказывают, что недовольство УК «Октябрьская» у них появилось несколько лет назад. Но в острую стадию все перешло в последние два-три года.
— Сначала сменился директор. Новый, когда мы пришли к нему на прием, сказал, что отношения к ЖКХ он не имел и назначен из Самары. Я ему тогда заметила: «Ну вникайте, пожалуйста». И после этого пошли проблемы. <…> Вот наш дворник умер в 2021 году. До сих пор нет дворника. Уборщица — то одна, то другая: ей платят 3500 в месяц, говорит, мол, я не пойду. Дворником взяли какую-то женщину, а она говорит, мол, 4500 всего [получает в месяц]. А мы с дома собираем дворнику 52 тысячи! Почему человек не получает эти деньги: где они? — возмущается председатель совета дома № 194/9 Виолетта Лаврова.
По ее словам, в доме были и другие проблемы: плохо работали теплоузлы, из-за чего запуск отопления затягивался до трех месяцев, отсутствовали решетки на чердаках от голубей, долго не проводился ремонт и т.д. По этим вопросам жильцы голосовали на собрании несколько лет назад, но исполнение их затягивалось. Что-то начинало решаться, замечает Лаврова, когда жильцы стали жаловаться в прокуратуру.
Однажды, продолжает Лаврова, после многочисленных претензий и споров с коммунальщиками, к ним пришли представители УК «Октябрьская» и предложили дому перейти в новую управляющую компанию — УК «Сибиряк». Жителям объяснили, что в «Октябрьской» остается старый фонд, а новый и те дома, которые платят исправно, якобы переводят в «Сибиряк». Но люди на это не пошли.
ООО УК «Сибиряк» образована в июле 2018 года. Директор — Юрий Астраханцев. Учредитель — Дмитрий Граков (100%). Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 8,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 793 тысячи рублей. За весь период существования юрлица заключено госконтрактов на сумму в 643,7 тысячи рублей. По данным системы «Контур.Фокус», к «Сибиряку» предъявлен один иск в Арбитражный суд на 832 тысячи рублей. УК «Сибиряк» обслуживает около 60 домов.
К лету 2022 года жители дома окончательно решили отказаться от «Октябрьской», выбрали пять управляющих компаний и начали переговоры.
— Спрашивали про дворника, про уборщицу, интересовались, какой тариф будет… Но не все готовы были нас брать, когда выяснялось, от кого мы уходим. В общем, выбрали «Городскую Управляющую Компанию Нск». Ее директора мы уже знали, да и находился офис компании недалеко, — вспоминает события 2022 года Лаврова.
ООО «Городская Управляющая Компания Нск» образована в июне 2020 года. Директор — Анатолий Толмачев. Учредитель — Виталий Зайцев (100%). Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 12 миллионов рублей, чистый убыток — 1,7 миллионов рублей. По данным системы «Контур.Фокус», к «ГУК Нск» предъявлено 5 исков в Арбитражный суд на сумму в 273 тысячи рублей. УК «ГУК Нск» обслуживает 10 домов.
Директор «ГУК Нск» Анатолий Толмачев в беседе с корреспондентом НГС заметил, что работает в ЖКХ много лет, поэтому конкурентов не опасается.
В сентябре 2022 года дом № 194/9 провел собрание о переходе в другую компанию: при кворуме собственников в 81,5% «за» проголосовало — 95%. Жильцы обрадовались, что проблема решилась, но тут активизировалась УК «Октябрьская».
— Директор «Октябрьской» и его заместитель приехали и мне говорят: «Куда это вы собрались? Давайте всё назад». Директор еще заметил, что они будут биться за каждый голос, — рассказывает глава совета дома № 194/9.
Через некоторое время в доме нашлось несколько жителей, которые подали в суд на организаторов собрания. Эти люди утверждали, что собрание сфальсифицировано, а их подписи подделали. Глава «Октябрьской» не исключил, что компания готова представлять суде тех, кто выступает на ее стороне.
Летом 2023 года оба суда вынесли решения в пользу жильцов, которые организовывали голосования. Суды не нашли подтверждения фальсификаций подписей и протоколов прошедших голосований. Противоположная сторона пошла в апелляцию. Новые судебные заседания еще не начались. Копии решений суда в распоряжении НГС имеются.
Странное вокруг бунтующего дома
Пока шли суды по оспариванию голосований, на которых собственники меняли УК, с домом «дробь девять» происходили странные события.
Где-то с начала 2023 года кто-то регулярно ломал ворота на въезд во двор дома. Ворота эти принадлежат жильцам, поэтому каждая поломка требовала от них новых денег на ремонт. Деньги на обслуживание обычно брались из тех, что поступали за рекламу, размещенную в лифтах. В месяц это давало 1600 рублей. Но летом 2023 года Продюсерский центр «ПРОдвижение-Новосибирск», который размещает в лифтах рекламу, неожиданно перестал платить деньги. Хотя реклама продолжала выходить.
ООО Продюсерский центр «ПРОдвижение-Новосибирск» образовано в феврале 2013 года. Директор — Наталья Мельник. Учредитель — Марина Кузнецова (100%). Кузнецовой принадлежат на 99% аналогичные компании в Кемерово, Новокузнецке и Барнауле. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 279 тысяч рублей, чистый убыток — 67 тысяч рублей. В Новосибирске есть и еще одно ООО Продюсерский центр «ПРОдвижение-Новосибирск», образованное в августе 2009 года. Директором его также является Наталья Мельник, а единственным учредителем — Алексей Кузнецов. Финансовые показатели на конец 2022 года у этого ООО: выручка — 16,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 551 тысяча рублей. По уточнению Мельник, договор с домом по Б.Богаткова, 194/9 оформлен на первое юрлицо.
Руководитель договорного отдела ООО ПЦ «ПРОдвижение-Новосибирск» Роман Мельник объяснил журналисту, что деньги за рекламу они перестали перечислять, потому что к ним пришла группа жильцов и потребовала не платить, пока не закончатся суды по оспариванию собраний.
— У них там сильный конфликт: дом поделился. И эта группа жильцов потребовала пока не оплачивать рекламу, а иметь дело только с управляющей компанией или с ними лично, пока не будет [нового] голосования. Жильцы утверждали, что якобы по деньгам, что мы перечисляли, не было отчетов. И они хотят переголосовать, — пояснил журналисту Мельник. — Если мы сделали что-то не так, пусть на нас подают в суд.
Помимо этого в сентябре кто-то забрал мусорные баки, стоявшие между домами «дробь восемь» и «дробь девять» и переместил их за несколько сотен метров к другому дому — «дробь два». Кто это сделал и по каким причинам в развешанных объявлениях не говорилось.
Наконец, в октябре соседний дом начал строить шлагбаум, который перекроет последний выезд жильцам дома № 194/9.
И еще одно странное событие случилось лично с главой совета дома № 194/9 Виолеттой Лавровой: в июле ей передали повестку о явке в полицию Советского района. Женщина говорит, что документ был оформлен неправильно: не было номера уголовного дела, подписи начальника и так далее. Да и вообще бумажка торчала в соседней двери. И все это произошло, когда глава совета дома записалась на прием к областному прокурору Александру Бучману, чтобы рассказать о проблемах с УК «Октябрьская».
Полиция не по адресу
В полицию Лаврову действительно вызвали. Оказалось, что главу совета дома пригласили в Советское отделение полиции свидетелем якобы по факту возможных хищений во время капитального ремонта крыши. Капремонт завершился в 2018 году, при этом все сметы утверждал соответствующий фонд, а в приемке работ участвовали как жильцы дома, так и представители УК.
Женщина решила не игнорировать повестку и приехала по указанному адресу. А перед этим успела попасть на прием к прокурору, где рассказала про эти странности.
— На это он (Александр Бучман. — Прим. ред.) заметил, что вызывать в Советский отдел полиции по этому факту меня не должны. Так как предполагаемое преступление было в Октябрьском районе, крыша дома — в Октябрьском, управляющая компания — в Октябрьском… Дело должно быть в Октябрьском отделе, — передала слова прокурора Виолетта Лаврова.
В полиции женщина первым делом потребовала принять от нее заявление на имя начальника райотдела по поводу всех этих странностей.
— Я написала заявление, но не успела шагнуть на выход, как меня останавливают и говорят: «Виолетта Игоревна, заберите заявление…» Забрать заявление потом меня просили еще несколько раз. Я отказалась и предложила пройти к оперуполномоченному Ахтырскому, который выписал повестку. И демонстративно включила запись на телефоне, — рассказала Лаврова.
По словам женщины, в полиции пояснили: в Советский район ее вызвали, якобы потому что в Октябрьском отделении сотрудники были заняты. Все вопросы, которые задавали ей в полиции, касались ремонта крыши и фасада: подозревалось, что на этом могло быть похищено более миллиона рублей.
Корреспондент НГС отправил запрос в МВД Новосибирской области с просьбой прокомментировать вызов Виолетты Лавровой в полицию и возможное расследование по капремонту дома № 194/9. На момент публикации ответ из МВД не поступил.
Комментарии УК «Октябрьская»
Директор УК «Октябрьская» Юрий Астраханцев согласился подробно прокомментировать конфликтную ситуацию, возникшую с домом № 194/9.
По словам руководителя управляющей компании, конфликт возник из-за разногласий между жильцами: теми, кто голосовал за переход в новую УК и теми, кто считает, что делать это не стоит.
— Этот дом обслуживается в соответствии с принятым тарифом и перечнем работ и услуг: сколько оплатили — столько услуг получили. К воротам мы не имеем никакого отношения, они нами не обслуживаются, это — собственность жильцов. И с судами это — обычная процедура: часть собственников хочет поменять управляющую компанию, других устраивает прежняя. На фоне этого возникает борьба. А сейчас все же начитаны и пользуются законодательством: вот и подают в суды, и накладывают обеспечительные меры на собрания. В итоге — дом подвешен… Мое мнение: чтобы это решить, необходимо провести еще одно собрание и узнать большинство голосов собственников. Что будет — то и будет, — подчеркнул Астраханцев.
По поводу уже вынесенных решений судов в пользу смены управляющей компании глава «Октябрьской» заметил, что надо дождаться апелляции.
В ситуации с установкой шлагбаума, подчеркнул Астраханцев, «Октябрьская» является лишь исполнителем воли жителей дома «дробь восемь», которые перекрывают свой проезд.
— Почему никаких путей не остается [у дома № 194/9]? Совет дома восьмой дроби предлагает девятой дроби денежно поучаствовать в установке шлагбаума: разделить расходы. И будет такой же беспрепятственный проезд. Я проблем тут не вижу. Считаю, что дома должны между собой договориться. Девятой дроби надо или с восьмой договариваться или с третьей, — пояснил Юрий Астраханцев.
Про конфликт с рекламой в лифтах директор УК «Октябрьская» что-то пояснить затруднился, сказал, что не в курсе этой истории. Ситуация с дворником и его зарплатой, по мнению Астраханцева, тоже не такая, как ее представили. Все, что собирается дворнику, заверил глава УК, до него доходит.
Астраханцев также подтвердил, что часть фонда УК «Октябрьская» переведена в УК «Сибиряк», которую возглавляет тоже он, и обе эти компании связаны с холдингом МКС.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с предложением прокомментировать ситуацию с лишением многоквартирного дома единственного выезда из своего двора и исчезновение мусорных контейнеров, которые, как рассказали жители, стояли на муниципальном земельном участке.
Обычно конфликты, возникающие между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями, проходят по одной и той же схеме: кто-то проводит собрание по смене УК, вторая сторона заявлет, что голосование фальсифицировано, и начинаются судебные тяжбы. В это время домом продолжает управлять прежняя управляющая компания. В апреле 2023 года НГС рассказал историю дома, где жильцы пытались избавиться от УК, в бизнесе которой были замечены бывший осужденный, помощник депутата и гимнаст.