«Если нужен проезд — давайте платить». Жители многоэтажки решили перекрыть единственный выезд соседям — почему все переругались

Проезда больше нет

Жильцы многоквартирного дома по улице Бориса Богаткова, 194/9, рассказали корреспонденту НГС, что соседний дом — № 194/8 — в начале октября объявил об установке на придомовом проезде шлагбаума. Это, заметили жители дома № 194/9, перекроет им последний выезд со двора.



— Соседний дом решил поставить шлагбаум у себя на проезде. Но дело в том, что этот проезд остался единственным для выезда от нашего дома. Другие два выезда были перекрыты еще ранее: в одном месте натянута цепочка, в другом — поставлены ворота. А теперь нам закрывают последний путь, за проезд предлагают платить, — сообщил корреспонденту НГС один из жителей дома по Бориса Богаткова, 194/9.