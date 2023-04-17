Фальшивые протоколы, Оглы и баба Галя. Как жильцы судом прогоняют нерадивую УК, но она снова возвращается

Жители дома по Фабричной, 22 уже не один год пытаются избавиться от управляющей компании. Правда вот ситуация кажется заколдованной: только жильцы переизберут УК на другую, как тут же появляется документ, что к ним снова вернулась прежняя компания. Жильцы идут в суд и доказывают, что протоколы собрания поддельные, суд встает на сторону жильцов и отменяет поддельные протоколы, но за это время появляется новый протокол и всё с той же злополучной УК. Корреспондент НГС Илья Калинин попытался разобраться, что за волшебники работают в той самой управляющей компании и обнаружил совершенно неожиданные связи.
Как в доме появилась навязчивая УК
Началась злополучная история 16-этажной свечки на Фабричной, 22 в
Первый учредитель УК «Жилкомсервис» Владимир Алабугин (ему принадлежало 25% компании) решил заняться другой деятельностью и разделил бизнес между работниками. В итоге на правом берегу Новосибирска появилась УК «Первая открытая управляющая компания», а на левом стала работать УК «Жилком».
— Тогда работали Владимир Филатов и Павел Пустовитенко. Когда был дележ всего этого, они прям дежурили у моего дома и просили им отдать два дома — на Дмитрия Донского и Фабричной. Ну я сказал: «Берите и работайте», — рассказал корреспонденту НГС первый учредитель УК «Жилкомсервис» Алабугин.
Одним из первых крупных дел новой УК стала попытка собрать в
— Средства предложили собрать без сметы расходов, без эскизов ограждения — вообще без каких-то документов. Но собственники нашли нарушения и отменили эту повестку. Примерно через месяц мы выбрали совет дома и потом сами собрали и выполнили проект ограждения. Только оно в два раза дешевле оказалось. Правда, УК попыталась собрать с собственников еще
После этого, добавил Красильников, в ноябре 2019 года совет дома был тайно переизбран — выбраны лояльные для УК — якобы на сфальсифицированном собрании. Жители даже писали заявление в полицию по этому поводу, но это ничего не дало. Заявления в полицию по фальсификациям жители в дальнейшем писали не раз. Корреспондент НГС отправил запрос в новосибирскую полицию по этим заявлениям. На момент публикации текста ответ на запрос не поступил.
В начале февраля 2020 года собственники дома избрали другую управляющую компанию — «Комфорт-Сервис», но старая УК оставлять дом не собиралась. И вот с тех пор началась чехарда с управляющими компаниями: жители выбирают новую, а через пару дней в ГЖИ появляется протокол якобы другого собрания, которое прощается с недавно избранной УК, которая еще и лицензию на дом не успела получить, а вновь возвращает прежнюю — «Первую открытую управляющую компанию». И таких случаев, как рассказывает журналисту Красильников, за период с
Суды, уточняет мужчина, вставали на сторону жильцов, но на это уходили месяцы, в течение которых «Первая открытая управляющая компания» формально оставалась на доме и регулярно повышала тарифы. А параллельно с судебными процессами появлялись всё новые и новые фальшивые протоколы, вынесенные в пользу «Первой открытой управляющей компании».
— Первый судебный процесс шел долго. Мы оспорили «нарисованный» протокол только весной
Удалось оспорить жильцам в суде и сбор денег управляющей компанией на юридические услуги. Красильников уточнил, что тогда с собственников несколько месяцев собирали по
— Но деньги управляющая компания собственникам не вернула. Я в частном порядке только смог вернуть через ГЖИ, написав туда личное заявление. А общее заявление от собственников было проигнорировано. В феврале 2022 года я вернул свои
Последний «нарисованный» протокол и последнее повышение тарифа жильцы оспорили в конце лета
Копии судебных решений в распоряжении редакции имеются.
Что происходит сейчас
В марте 2023 года собственники дома по Фабричной, 22 на очередном собрании сменили УК «Первая открытая управляющая компания» на УК «Комфорт-Сервис» и отдали протоколы в ГЖИ на регистрацию. Но
— В этом собрании якобы приняло участие 93% собственников. Это физически невозможная цифра! Мы, когда проводили собрания, набирали максимум 62%. Больше никогда не было. Треть собственников не проживает в доме: сдают квартиры, у кого-то живут родственники, кто-то работает вахтовым методом, кого-то просто не застать… А тут — больше 90%! Сейчас ГЖИ изучают документы, так как они поданы и от «Энергии», и от «Комфорт-Сервиса», — возмущенно рассказывает Красильников.
Дом на Фабричной — не единственный дом, кто пытается избавиться от «Первой открытой управляющей компании». В такой же ситуации находится дом по Владимировской, 2/1, где жильцы с
— Мы весь 2022 год голосовали, голосовали, голосовали… Только сдадим в инспекцию (ГЖИ. — Прим. ред.) документы, как тут же выясняется, что нас перебила прежняя управляющая компания. И у них процент, главное, выше! А как это получается? У нас мало людей в доме — всего 28 квартир, мы со всеми разговаривали: никто не голосовал. Всё подделка, получается. Там даже подписи стоят тех, кто много лет назад умер или съехал из дома... А в конце 2022 года мы неожиданно оказались в УК «Зенит». В итоге в суд подали. И выиграли. Вот ждем сейчас [вступление решения в силу]. Чем не нравится управляющая? За пять лет они нам ни разу не отчитались по деньгам, работают отвратительно — очень грубые. Они нам всегда говорили: «А кто вы такие? Мы как хотим, так и сделаем!» Руководители их к нам на собрание приходили — Володя Филатов, Анатолий Тверетин и Павел Константинович… Молодые все. Говорили нам, что зря мы так делаем. А еще начисления сейчас выставили — заоблачные суммы! Будем, наверное, в прокуратуру писать, — вздыхает пожилая жительница дома на Владимировской, 2/1 Рената Купреева.
Кто все эти люди
Бывший управляющий УК «Жилкомсервис» Владимир Алабугин рассказывает, что нынешние руководители ходили у него в помощниках.
— Филатов был моим замом по правому берегу. А Пустовитенко работал тогда на поручениях у всех — типа курьера. <…> Владимир Филатов — большой активист от КПРФ в Заельцовском районе, много проектов ведет. А сейчас, как мне говорили, он собирается в депутаты, — рассказал Алабугин.
Уже после «Жилкомсервиса» Филатов и Пустовитенко совместно руководили новой УК, пока в октябре 2017 года
Не менее интересная трансформация произошла и у Владимира Филатова. Судя по информации на сайте новосибирского отделения КПРФ, Филатов — когда-то помощник бывшего депутата горсовета Валерия Науменко — в 2018 году представлялся специалистом по борьбе с нарушениями управляющих компаний. Уже тогда он работал в «Первой открытой управляющей компании».
Сегодняшнего директора этой УК Анатолия Тверетина экс-учредитель «Жилкомсервиса» Алабугин охарактеризовал так: «Наемный парень, из спорта, мастер спорта по гимнастике, делает то, что ему говорят». Появился он на посту директора компании в 2019 году, после того как на этих должностях побывали Пустовитенко и Филатов.
Владимир Алабугин рассказал, что Филатов — активист КПРФ. Принадлежащая ему и Пустовитенко УК «Первая открытая управляющая компания» долгое время пыталась отсудить у Алабугина
ООО УО «Первая открытая управляющая компания» образована в октябре 2015 года. По данным «Контур.Фокуса», директор — Анатолий Тверетин, хотя на сайте компании руководителем указан Павел Пустовитенко. Учредители: Владимир Филатов (52%) и Павел Пустовитенко (48%). Финансовые показатели на конец 2021 года: выручка —
У Владимира Филатова, которой считается основным руководителем этого бизнеса, помимо «Первой открытой управляющей компании» еще шесть действующих юрлиц, среди которых управляющие компании «Энергия» (доля Филатова — 49%), «Мегаполис» (50%) и «Зенит» (65%). Пустовитенко и Тверетин в том или ином статусе присутствуют в этих юрлицах. Новый человек появляется только в ООО УО «Энергия»: соучредителю Екатерине Старцевой здесь принадлежит около 51%.
Финансовые показатели управляющих компаний Филатова «Мегаполис» и «Энергия» (по ООО УО «Зенит» — нет данных, так как оно появилось в феврале 2022 года) такие же печальные, как и у «Первой открытой управляющей компании». Например, у «Мегаполиса» выручка
Баба Галя, Оглы, бухгалтер и гимнаст Тверетин
«Первая открытая управляющая компания» на поверку оказалась не такой уж открытой. Корреспондент НГС несколько дней пытался разыскать Владимира Филатова и Павла Пустовитенко, чтобы получить комментарии.
Несколько найденных номеров мобильных телефонов, которые им принадлежали, либо были заблокированы, либо срабатывал автоответчик. На оставленную просьбу перезвонить и дать комментарий для статьи так никто и не откликнулся.
По городскому номеру, указанному на сайте УК, ответил мужской голос, сообщивший, что он «бухгалтер по начислению» и как связаться с Филатовым не знает. То, что журналист не может найти Филатова, по мнению этого бухгалтера, является проблемой исключительно журналиста.
Еще по одному номеру ответила пожилая женщина, которая сначала подтвердила, что это управляющая компания, а когда речь зашла о Филатове, уточнила, что это ее личный номер. В приложении Getcontact один из тегов у этого номера, записан как «Баба Галя Глазунова».
— Это личный мой телефон и Филатова здесь рядом нет. Если я и являюсь сотрудником [управляющей компании], то это не значит, что это телефон Филатова, — заметила женщина, а когда узнала для чего журналист разыскивает Филатова, поспешила положить трубку.
Чуть больше остальных пообщался с корреспондентом НГС один из собственников дома на Фабричной, 22 Расулов Фарман Таги Оглы. Этот мужчина якобы стал председателем совета дома и подписал протокол последнего, как говорят жители, «нарисованного» собрания, где УК Филатова «Первая открытая управляющая компания» была заменена на другую УК Филатова — «Энергию». Журналист хотел расспросить Расулова о собрании, но мужчина сослался на плохое самочувствие.
— Я после больницы. Еще не в силах ни с кем общаться — ни с кем, ничего… До лучших времен, я говорю. В себя приду, потом можно говорить. Сейчас я не в силах что-то говорить. Спасибо за звонок, — вежливо расшаркался Расулов.
Позже один из жильцов рассказал, что новоиспеченный председатель совета дома в разговоре с жильцами якобы заметил, что его «подставили», но проверить это уже не удалось.
Директор УК УО «Первая открытая управляющая компания» Анатолий Тверетин тоже пообщался с журналистом: он заметил, что к дому уже не имеет отношения, так как там сейчас — УК «Энергия».
— По приказу ГЖИ с 1 апреля я дом не обслуживаю. Я собрался и ушел. Я вольнонаемный директор, это («Энергия». — Прим. ред.) не моя компания. Я управляю именно «Первой открытой» <…> Тон сбавьте мальца. Мы в нерабочее время общаемся, — дал понять, что не хочет продолжать разговор Тверетин.
Все ранее проигранные суды, на которых устанавливались факты подделки подписей, как заметил Тверетин, к нему тоже не относятся: мол, это не его УК инициировала и организовывала сбор подписей, а какие-то неизвестные жители.
В декабре 2022 года НГС рассказал о выигранном суде в споре ТСН «Добролюб» и жильцов дома по Добролюбова, 162/1 с УК «НСК-Дом», имеющей отношение к скандальному застройщику Сергею Степанову. В этом многолетнем конфликте жильцы так же не могли избавиться от УК «НСК-Дом» и постоянно доказывали в судах, что подписи в протоколах собраний подделывались.