Фальшивые протоколы, Оглы и баба Галя. Как жильцы судом прогоняют нерадивую УК, но она снова возвращается

Дом на Фабричной — не единственный дом, кто пытается избавиться от «Первой открытой управляющей компании». В такой же ситуации находится дом по Владимировской, 2/1, где жильцы с 2020 года меняют УК на другую: всё происходит ровно по той же схеме, как и на Фабричной.



— Мы весь 2022 год голосовали, голосовали, голосовали… Только сдадим в инспекцию (ГЖИ. — Прим. ред.) документы, как тут же выясняется, что нас перебила прежняя управляющая компания. И у них процент, главное, выше! А как это получается? У нас мало людей в доме — всего 28 квартир, мы со всеми разговаривали: никто не голосовал. Всё подделка, получается. Там даже подписи стоят тех, кто много лет назад умер или съехал из дома... А в конце 2022 года мы неожиданно оказались в УК «Зенит». В итоге в суд подали. И выиграли. Вот ждем сейчас [вступление решения в силу]. Чем не нравится управляющая? За пять лет они нам ни разу не отчитались по деньгам, работают отвратительно — очень грубые. Они нам всегда говорили: «А кто вы такие? Мы как хотим, так и сделаем!» Руководители их к нам на собрание приходили — Володя Филатов, Анатолий Тверетин и Павел Константинович… Молодые все. Говорили нам, что зря мы так делаем. А еще начисления сейчас выставили — заоблачные суммы! Будем, наверное, в прокуратуру писать, — вздыхает пожилая жительница дома на Владимировской, 2/1 Рената Купреева.

