Жильцы скандальной многоэтажки на Добролюбова отбились от рейдерского захвата и выиграли суд у ГЖИ

Это не первый скандал, в котором участвуют структуры застройщика Степанова. В октябре 2021 года НГС рассказал про еще один конфликт между жильцами и застройщиком — ЖК «Художник» (бывший «Тулинский квартал») и всё тем же бизнесменом Степановым. Жители «Художника» были недовольны как своим застройщиком, так и своей управляющей компанией — «НСК-Дом». А летом 2015 года НГС рассказал, что у тогда еще «Тулинского квартала» возникли серьезные проблемы: выяснилось, что дома строятся без разрешения на земле, где могут быть только дачи.

