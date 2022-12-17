Жильцы скандальной многоэтажки на Добролюбова отбились от рейдерского захвата и выиграли суд у ГЖИ

Жители многоэтажки по адресу улица Добролюбова 162/1 выиграли суд у ГЖИ, которая весной 2022 года передала дом УК «НСК-Дом», имеющей отношение к скандальному застройщику Сергею Степанову.
Жильцы, управлявшие домом с помощью ТСН «Добролюб», утверждали, что УК «НСК-Дом» появилась в результате мошенничества с собранием собственников и фальшивыми подписями его участников. Тогда действия УК жильцы расценивали как рейдерские, но полиция и ГЖИ на это никак не реагировали, заметил корреспонденту НГС председатель правления ТСН «Добролюб» Алексей Тарасов.
— Мы выиграли Железнодорожный районный суд, где я судился с организатором собрания Романом Степановым, и Седьмой Арбитражный апелляционный суд города Томска против ГЖИ. Приказ ГЖИ отменен, а нас (ТСН «Добролюб». — Прим. ред.) поставили в лицензию на управление домом, — сообщил Алексей Тарасов.
Тарасов заметил, что суд признал фальшивыми подписи, которые не стали изучать в ГЖИ, и вынес однозначное решение: собрание, организованное Романом Степановым, было незаконным.
— В обязанности жилищной инспекции входит вопрос проверки на наличие признаков ничтожности, на отсутствие противоречий представленных сведений с имеющимися сведениями. В данном случае такие основания имелись и в части содержания протокола были очевидными, однако жилищной инспекцией не приняты во внимание, — говорится в постановлении Седьмого Арбитражного апелляционного суда об игнорировании ГЖИ своими обязанностями.
Постановление суда уже вступило в законную силу в начале декабря. Копии судебных постановлений в распоряжении НГС имеются.
— У нас еще остаются вопросы к правоохранительным органам по бездействию в плане организации уголовного дела по мошенничеству и подделки подписей, — уточнил журналисту председатель правления ТСН «Добролюб».
По его словам, с лета подано несколько заявлений по предполагаемому мошенничеству, но реакции от правоохранительных органов пока нет. Более того, заметил Алексей Тарасов, в настоящее время те же самые лица инициировали новое собрание жильцов по переводу дома опять под управление УК «НСК-Дом».
Корреспондент НГС обратился в новосибирскую полицию с просьбой уточнить, как проходит расследование по заявлениям жильцов дома по Добролюбова, 162/1.
Сын скандального застройщика Роман Степанов — инициатор прошлого собрания, которое суд посчитал незаконным, а также нового собрания — комментировать корреспонденту НГС ситуацию отказался, сославшись на то, что находится по делам в юстиции. Этот разговор состоялся почти полвосьмого вечера пятницы. Позднее Степанов-младший трубку телефона уже не взял.
Подробную историю взаимоотношений жильцов дома со скандальным застройщиком Сергеем Степановым, его сыном Романом и УК «НСК-Дом» НГС рассказал в июне 2022 года. А начало истории этого дома описано здесь.
Это не первый скандал, в котором участвуют структуры застройщика Степанова. В октябре 2021 года НГС рассказал про еще один конфликт между жильцами и застройщиком — ЖК «Художник» (бывший «Тулинский квартал») и всё тем же бизнесменом Степановым. Жители «Художника» были недовольны как своим застройщиком, так и своей управляющей компанией — «НСК-Дом». А летом 2015 года НГС рассказал, что у тогда еще «Тулинского квартала» возникли серьезные проблемы: выяснилось, что дома строятся без разрешения на земле, где могут быть только дачи.