Вуз построил вместо общаги дом с дешевыми квартирами — его жильцы остались без парковок и детской площадки

Дом строили долго и сдавали по подъезду, последний достроили только в 2015 году. И тут же начали пристраивать еще один.



— Когда всё это построили, территория для дома была отмежевана, но ее не отдали, хотя по законодательству должны были отдать в общедомовую собственность. Они поняли, что участок отмежеван достаточно приличный, и можно еще одну секцию туда воткнуть. При этом без спроса собственников, не было никаких собраний и протоколов, — говорит председатель правления «Добролюба». — На этот небольшой кусочек земли, которая должна была идти под парковки для дома, воткнули дополнительную секцию, и нормы по парковкам нарушены в несколько раз.

