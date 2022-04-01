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Вуз построил вместо общаги дом с дешевыми квартирами — его жильцы остались без парковок и детской площадки

На строительство уже ушло 15 лет, а люди не могут оформить землю под ним и судятся с застройщиком

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Сдать дом, по последним данным, должны к концу этого года. Но в судебных документах встречаются сроки сдачи и в 2018, и в 2019 году

Сдать дом, по последним данным, должны к концу этого года. Но в судебных документах встречаются сроки сдачи и в 2018, и в 2019 году

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Дом на улице Добролюбова, 162/1 — типичная многоэтажка середины «десятых» недалеко от метро: много маленьких квартир, мало парковок, распроданные цоколи и первые этажи, в которых теснятся офисы и магазинчики формата «у дома». Но история у дома куда более длинная и запутанная. Его заказчиком по документам с конца нулевых выступал и до сих пор выступает Новосибирский государственный аграрный университет, а вопрос с землей под давно заселенными квартирами не решается уже несколько лет. С чем столкнулись жители университетского долгостроя и как общежитие превратилось в жилой дом, узнала Лиза Пичугина.

— Проезд, где поворот, — это территория НГАУ. Если они захотят что-то сделать, у нас проезда не будет. Часть парковки — на территории НГАУ, машины стоят фактически задом на территории НГАУ. Детская площадка на территории НГАУ, — показывает с балкона незадымляемой лестницы дома на улице Добролюбова, 162/1 председатель правления ТСН «Добролюб» Алексей Тарасов.

Границы участка дома определены почти четко по его контурам: поворот проезда к дому не относится, как и территория вдоль сквера, где организована придомовая парковка

Границы участка дома определены почти четко по его контурам: поворот проезда к дому не относится, как и территория вдоль сквера, где организована придомовая парковка

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На чьей территории находится сам дом — непонятно. Из-за неопределенного статуса земли жители трех построенных подъездов многоэтажки не могут, например, установить шлагбаум, который закроет въезд на и без того тесную парковку арендаторам и клиентам многочисленных магазинов и офисов, которые занимают нижние этажи дома и пристройку.

В выписке из ЕГРН, полученной журналистом НГС, раздела о собственниках и правообладателях земли не оказалось. В публичной кадастровой карте указано, что на участке расположен жилой дом, но использовать его всё еще разрешено в первую очередь для зданий и комплексов зданий профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Жилые дома в длинном перечне тоже есть, но только если они предназначены для студентов и работников учреждений образования. Они, впрочем, здесь тоже живут, говорит Алексей Тарасов: преподавательскому составу предлагали скидки на квартиры, а студенты снимают квартиры наравне с остальными арендаторами.

Сквер с детской площадкой — территория соседнего НГАУ. Алексей Тарасов говорит, что существует приказ, которым предыдущий ректор вуза отдавал сквер дому, но уже после него НГАУ через суд разделил свою большую территорию на целый ряд участков, и приказ свою юридическую силу потерял

Сквер с детской площадкой — территория соседнего НГАУ. Алексей Тарасов говорит, что существует приказ, которым предыдущий ректор вуза отдавал сквер дому, но уже после него НГАУ через суд разделил свою большую территорию на целый ряд участков, и приказ свою юридическую силу потерял

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При этом изначально, в 2007 году, НГАУ получал разрешение именно на общежитие квартирного типа, которое строилось на земле, принадлежащей вузу. В архиве муниципального портала эта информация не сохранилась, но есть в решениях по делам дольщиков, которые через суд оформляли свои права на недостроенные квартиры и взыскивали неустойки. Затем в распоряжение мэрии Новосибирска внесли изменения и общежитие квартирного типа превратилось в многоэтажный жилой дом на три подъезда, 538 квартир и 33 коммерческих помещения. По крайней мере, подтверждает Алексей Тарасов, когда он в 2008 году покупал свою квартиру, проект был именно таким.

Первоначально, рассказал мужчина, договор он заключал именно на квартиру в общежитии. На вопрос, не смутило ли его это, отвечает, что в 2008 году самым важным была низкая стоимость квартиры — именно по этому принципу, считает Тарасов, дом выбрали многие его соседи. То, что вместо договора долевого участия он заключил предварительный договор, тоже вопросов не вызвало: о том, что такой договор не является основанием для оплаты, он узнал только потом.

В сданных подъездах есть недоделки, вроде так и не замененных строительных дверей, но они не так беспокоят жителей, как юридические проблемы с землей и новым подъездом

В сданных подъездах есть недоделки, вроде так и не замененных строительных дверей, но они не так беспокоят жителей, как юридические проблемы с землей и новым подъездом

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Дом строили долго и сдавали по подъезду, последний достроили только в 2015 году. И тут же начали пристраивать еще один.

— Когда всё это построили, территория для дома была отмежевана, но ее не отдали, хотя по законодательству должны были отдать в общедомовую собственность. Они поняли, что участок отмежеван достаточно приличный, и можно еще одну секцию туда воткнуть. При этом без спроса собственников, не было никаких собраний и протоколов, — говорит председатель правления «Добролюба». — На этот небольшой кусочек земли, которая должна была идти под парковки для дома, воткнули дополнительную секцию, и нормы по парковкам нарушены в несколько раз.

Руководитель компании «Гарантия успеха» Наталья Васильева, которая уже много лет сопровождает дольщиков дома в судах, говорит, что застройщик действовал расчетливо, и пока готовый дом не ввели в эксплуатацию, добавил в проект еще один подъезд, так что согласовывать его не пришлось. Первое разрешение на него, по данным муниципального портала, мэрия выдала в 2014 году, сейчас его действие продлено до 2023-го.

Несуразный лифт к фасаду коммерческой пристройки, прямо поверх вывесок на окнах, приставили около полутора лет назад, чтобы организовать доставку грузов в магазин, который арендовал второй этаж. С жителями его не согласовали, как и демонтаж лестницы, по которой рабочие поднимались на крышу пристройки, чтобы очистить ее от снега. Сейчас им приходится вылезать на нее через окна квартир

Несуразный лифт к фасаду коммерческой пристройки, прямо поверх вывесок на окнах, приставили около полутора лет назад, чтобы организовать доставку грузов в магазин, который арендовал второй этаж. С жителями его не согласовали, как и демонтаж лестницы, по которой рабочие поднимались на крышу пристройки, чтобы очистить ее от снега. Сейчас им приходится вылезать на нее через окна квартир

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С самого начала заказчиком строительства выступал НГАУ — на вуз выданы все разрешительные документы, как на строительство, так и на ввод. Согласно документам судов и проектной декларации всё еще строящегося подъезда, именно вузу на праве бессрочного пользования принадлежит земля под домом. Причем это общий участок как для уже построенной части, так и для незаконченной. Между тем в ответе на запрос НГС университет от участка фактически отрекся.

— Жилой дом, расположенный по адресу ул. Добролюбова, 162/1, построен на земельном участке, который университету не принадлежит, — говорится в ответе за подписью ректора НГАУ Евгения Рудого. — Территория дома — земельный участок, принадлежащий жильцам многоквартирного дома на праве общей долевой собственности. Согласно действующему законодательству, земельным участком под многоквартирным домом считается территория, на которой стоит многоквартирный дом, а также ряд дополнительных объектов, требующихся для его полноценной эксплуатации.

Новое строительство формально началось до того, как сдали последний из запланированных подъездов дома в 2014 году, и продолжается до сих пор. Территория дома фактически упирается в забор НГАУ

Новое строительство формально началось до того, как сдали последний из запланированных подъездов дома в 2014 году, и продолжается до сих пор. Территория дома фактически упирается в забор НГАУ

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Наталья Васильева возражает: хотя дом поставлен на кадастровый учет, участок всё еще числится за вузом как раз из-за недостроенного подъезда — формально дом не достроен. То, что участок находится в оперативном управлении вуза, подтвердили в компании-застройщике. Но это и не самая большая проблема, говорит юрист.

— На строительство трех первых секций договоры заключали ООО «Союз-Н» и ООО «НСК-Недвижимость». У них были огромные долги, потому что дольщики обращались в суд и мало того, что признавали права собственности на квартиры, но еще и взыскивали неустойку. «Союз-Н» признали банкротом, бывшего руководителя, Владимира Ширикалова, привлекли к субсидиарной ответственности, — рассказала Наталья Васильева (информация подтверждается материалами арбитражного суда). — Договоры на строительство четвертой секции заключала компания «НСК-Инвест», которой руководил Сергей Степанов. Он, зная этот опыт, организует ЖСК «НСК-Инвест», рассылает дольщикам письма счастья, мол, нужно перезаключить договоры. А в ЖСК все являются членами кооператива и не могут сами с себя взыскивать неустойку — они же должны сообща решать вопросы.

Юрист со ссылкой на личные источники утверждает, что ситуация в ЖСК сейчас шаткая, есть долги. В данных «Контур.Фокуса» это пока не отражено: на конец 2020 года на балансе кооператива было почти 150 миллионов рублей, а ответчиком в суде он выступал лишь однажды, проиграв меньше миллиона рублей.

Чтобы не обходить дом постоянно, местные жители проходят через дырку в заборе вуза, а вот для машин выезда на Добролюбова со стороны НГАУ нет

Чтобы не обходить дом постоянно, местные жители проходят через дырку в заборе вуза, а вот для машин выезда на Добролюбова со стороны НГАУ нет

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При этом в «НСК-Инвест» всё не так радужно: в арбитраже рассматриваются иски о банкротстве, 22 марта бывшего директора Сергея Степанова, бывшего учредителя, «Компанию С4», и директора учредителя, Владимира Ширикалова, потребовали привлечь к субсидиарной ответственности. Заседание по делу назначено на 6 апреля.

Сам Сергей Степанов утверждает, что переоформление договоров на ЖСК требовалось по закону.

— Там другая форма, кроме жилищно-строительного кооператива, была невозможна. Раньше законы позволяли строить не по этой форме, а потом пришлось переоформляться на ЖСК, — объяснил Сергей Степанов журналисту НГС. К искам он относится спокойно: «Пускай рассматривают, я там ничего не своровал, наоборот, вложил».

Татьяна Посохова, юрист ГК «НСК», в которую входят упомянутые компании и еще несколько застройщиков, заверила, что членам кооператива опасаться нечего.

— Было соглашение, по которому ЖСК обязалось перезаключить со всеми договоры, учитывая внесенную плату. Подтверждение того, что люди расплатились за квартиры, — это договор и бухгалтерские документы. Соглашение позволяет людям прийти и совершенно спокойно, показав бухгалтерские документы, подтвердить свое право на квартиры в этом доме, — пояснила она.

Председатель ТСН «Добролюб» Алексей Тарасов говорит, что из-за неясного статуса земли жители не могут закрыть тесную парковку от посторонних машин. Сергей Степанов при этом утверждает, что земля оформлена, иначе квартиры бы не зарегистрировали, а вот само ТСН — незаконно. С последним собственники не согласны

Председатель ТСН «Добролюб» Алексей Тарасов говорит, что из-за неясного статуса земли жители не могут закрыть тесную парковку от посторонних машин. Сергей Степанов при этом утверждает, что земля оформлена, иначе квартиры бы не зарегистрировали, а вот само ТСН — незаконно. С последним собственники не согласны

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На вопросы об участке и организации проезда жителей Татьяна Посохова отметила, что сданная часть дома — «самостоятельная единица» и жители вправе сами провести межевание и оформить права на землю, со строительством нового подъезда они никак не связаны.

— Если люди заинтересованы в реализации своих прав, они должны об этом заявить и обратиться в НГАУ, в администрацию района для начала решения этого вопроса, — считает юрист компании.

Каким образом на крохотном клочке земли смогут затем ввести «независимый» подъезд без собственного проезда, парковок и благоустройства — видимо, совсем другой вопрос.

Сергей Степанов — известный в Новосибирске застройщик. Помимо ЖСК «НСК-Инвест» и ООО «НСК-Инвест», он владеет «СЗ Эксплуатация»: согласно проектной декларации строящегося подъезда возле НГАУ, компания выступает на проекте генподрядчиком. Ему также принадлежит компания «Многопрофильная клиника» — она еще в 2011 году начала строить комплекс апартаментов Pool House на улице Тополёвой, 5, но до сих пор не закончила.

Юрист, которая помогала дольщикам отстоять свои права, считает, что покупатели квартир в новом подъезде рискуют: они вступают в ЖСК, то есть сами несут ответственность за строительство

Юрист, которая помогала дольщикам отстоять свои права, считает, что покупатели квартир в новом подъезде рискуют: они вступают в ЖСК, то есть сами несут ответственность за строительство

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Сергею Степанову также принадлежит компания «НСК-Недвижимость»: в 2015 году она оказалась в центре скандала с незаконной застройкой дачных земель многоквартирным жильем. Она же построила дома ЖК «Художник», чьи жители осенью прошлого года массово жаловались на недоделки и отсутствие элементарных удобств. Сегодня компания, по данным «Контур.Фокус», находится в стадии ликвидации. В еще одной компании Сергея Степанова, «НСК Девелопмент», в январе 2022 года введено наблюдение.

Еще одной из компаний девелопера, «ЮТН-Строй 2», сегодня совладеет известный строитель Владислав Крючков: рядом с долгостроем на Тополёвой, 5 он построил свой жилой комплекс.

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ЖСКНГАУдолгостроиСергей Степанов
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