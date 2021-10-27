Неприглядная картина. В новых домах ЖК «Художник» люди живут без горячей воды, а в УК на них матерятся в домовом чате

Жильцы многоквартирного дома-новостройки на улице имени новосибирского художника Николая Грицюка в Кировском районе больше года живут с различными недоделками. Их не устраняет ни застройщик «НСК-Недвижимость», ни управляющая компания «НСК-Дом», которая принадлежит этому же застройщику. Правда, последний факт упорно скрывается. По словам жильцов, в доме до сих пор нет горячей воды, есть проблемы с электричеством, нет договоров на обслуживание с «Горводоканалом» — ходят разговоры, что за это с жильцов хотят брать по 10 тысяч рублей. Официально жильцы платят здесь только СГК за тепло, за всё остальное собирает деньги представитель УК, фиксируя показания счетчиков в тетрадке. Корреспондент НГС Илья Калинин начал разбираться в проблемах дома, который входит в ЖК «Художник», и выяснил, что это бывший «Тулинский квартал», ставший скандально известным шесть лет назад.
Что происходит в ЖК «Художник»
Жильцы многоквартирного трехэтажного дома
Как рассказала корреспонденту НГС Юлия Бегина, она приобрела в этом доме две квартиры для своих родных: мамы из Казахстана и бабушки с дедушкой с Урала. Перевезла родных в Новосибирск после продажи их квартир. Жилье в ЖК «Художник» купили в сентябре 2018 года — перед запланированной сдачей дома в октябре. Но въехать сразу не получилось.
— Там не было ни света, ни отопления, ни воды. Всё это появилось только в 2020 году. Всё это время я ходила по судам. И не одна такая. Если честно, там вообще ничего не понятно. Моя адвокат справки наводила и выяснила, что по документам дом сдан якобы в 2015 году, — сообщила корреспонденту НГС Юлия Бегина.
По словам женщины, жилплощадь им продали по определенной схеме: не сразу от застройщика «НСК-Недвижимость», владельцем которой является бизнесмен Сергей Степанов, а через агентство и после сделки между Степановым-старшим и его сыном — Романом Степановым. Копии документов по сделке имеются в распоряжении НГС.
— Юрист агентства сказал, что отдают нам квартиру уже с отрегистрированным правом собственности. Там получалось, что Степанов-отец продал квартиру Степанову-сыну, а тот, в свою очередь, уже мне. И я, получается, купила эту квартиру как вторичное жилье, а не как новостройку. Если документально. Как я понимаю, сын подписал все акты передачи, что всё там нормально. Но на тот момент не было дверей в квартиры, проводки, счетчиков, подъезды были не отделаны, а квартира шла под самоотделку, — рассказала Бегина.
Глава «НСК-Недвижимость» Сергей Степанов, уточняет женщина, пообещал ей для родственников временно предоставить квартиру в соседнем доме. Пока приводят в порядок купленные квартиры в доме
— Это происходит так: приходишь к Бойковой, а она у себя в тетрадке в клеточку помечает показания. И взамен денег дает что-то вроде квитанций. <…> И вот с осени 2020 года мы постоянно бодаемся с УК. Горячую воду, как говорили, подадут в 2021 году, но сейчас уже говорят: «Нет и не ждите». Официально мы оплачиваем только отопление СГК. Всё остальное — неофициально в тетрадку, — пояснила Бегина.
Евгения Бойкова контролирует финансовые поступления в УК «НСК-Дом» от жильцов всех трех домов, а на недовольство в общем чате отвечает довольно резко — матами.
Проблем, перечисляет Юлия Бегина, в этих домах много: с вентиляцией (в квартирах — влажно), откосами и водостоками с крыш (у первого дома этого нет), нет горячей воды, нет ограждений на крыше, задерживающих снег, регулярно возникают проблемы с насосами, которые подают воду на дом, случаются перебои с электричеством, сантехники не всегда реагируют на проблемы с отоплением в квартирах. Комиссия ГЖИ, уточняет Бегина, летом 2021 года провела проверку, но не нашла особых нарушений. Некоторые жители, рассказывает журналисту Бегина, в последнее время перестали платить УК за обслуживание жилья.
21 октября 2021 года жильцы отправили очередную жалобу в ГЖИ, а 25 октября — заявление в прокуратуру о предполагаемом мошенничестве.
Что известно про компании Сергея Степанова
Застройщик домов на улице Николая Грицюка ООО «НСК-Недвижимость», по данным системы «Контур.Фокус», на 75% принадлежит Сергею Степанову. Владельцем 25% является ООО «Компания С 4», которая, в свою очередь, полностью принадлежит тому же Степанову. С 14 августа 2020 года «НСК-Недвижимость» находится в стадии ликвидации. Ликвидатором фирмы является Александр Кисляк.
Этот же человек — Кисляк — является и директором ООО УК «НСК-Дом», которая на 20% принадлежит Сергею Степанову. А 80% — доля ООО в уставном капитале. «Контур.Фокус» предполагает, что конечным владельцем всех 100% «НСК-Дом» является сам же Степанов.
Сергей Степанов является также учредителем или участником более десятка действующих компаний, среди которых: «ОбьКоммерс», «НСК Девелопмент», «Многопрофильная клиника», «НСК-Сервис», «СЗ Эксплуатация», ЖСК «НСК-Инвест» и УК «Тулинский квартал». Почти все эти фирмы занимаются строительством жилья или управлением недвижимостью.
Три дома с адресами: улица Николая Грицюка, 1, 3 и 5 построены фирмой «НСК-Недвижимость» в Кировском районе как ЖК «Художник». Ранее предполагалось, что в этом месте появится восемь трехэтажных домов, которые в то время позиционировались застройщиком как «Тулинский квартал» с недорогими квартирами. Летом 2015 года НГС рассказал, что у «Тулинского квартала» возникли серьезные проблемы: выяснилось, что дома строятся без разрешения на земле, где могут быть только дачи. В связи с этим в какой-то момент стройка встала: Минстрой проводил проверки и выписывал большие штрафы.
Жители, купившие квартиры, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и депутату Госдумы Александру Хинштейну: 8 апреля 2015 года было даже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Но 18 октября 2016 года Арбитражный суд Новосибирской области эту стройку узаконил. Истцом выступала компания «НСК-Недвижимость», ответчиком — мэрия Новосибирска. После проигранного судебного процесса подавать апелляцию мэрия не стала. Решение по делу есть на сайте Арбитражного суда.
НГС отправил запрос по этому уголовному делу в ГУ МВД по Новосибирской области, но на момент публикации материала ответ из полиции еще не поступил.
Что говорят в компаниях застройщика
В УК «НСК-Дом» отрицают, что связаны с застройщиком «НСК-Недвижимость» и Сергеем Степановым. Представитель управляющей компании Евгения Бойкова подчеркивает: застройщик и управляющая компания не имеют отношения друг к другу, а больших проблем, о которых говорят жильцы, в домах нет.
— Застройщик и управляющая компания — разные вещи, два разных директора. <…> Я проблем таких серьезных и явных вообще не вижу. Потому что если они возникают, мы их сразу устраняем, — пояснила Бойкова.
А вот проблемы с задолженностью жильцов по оплате за содержание жилья, утверждает Бойкова, есть, и — немалые. За каждым из трех домов, по словам представителя УК, долгов накопилось примерно на 200 тысяч рублей. С жильцами часто происходят разбирательства, но при этом матом ругаться, заметила Евгения корреспонденту НГС, она себе не позволяет. И уточнила: «в прямом общении».
— Очень многие купили квартиры и просто не объявляются. Таких примерно половина. <…> То есть должников куча, а требуют от управляющей компании очень много. Сами не исполняют свои обязанности по уплате, а только требуют от нас. <…> Пускай приведут примеры [по поводу моих матов]. (Смеется). Конечно, придумывают. Есть отдельные граждане, которые являются очень большими задолжниками по квартире. <…> И другими методами, как просто ругаться… Иной раз, когда они выводят на какие-то эмоции, то есть сдержаться не могу — я же живой человек. <…> Пытаются вывести на то, что мы там чуть ли не коррупцией какой-то занимаемся, что мы якобы деньги себе в карман складываем. Ну, как вы бы реагировали, если бы про вас говорили, что вы — вор? — с возмущением замечает Бойкова.
Так же отрицал в разговоре с журналистом связь управляющей компании и фирмы-застройщика и сам директор УК «НСК-Дом» Александр Кисляк.
— За сентябрь на счет управляющей компании поступило только 4000 рублей. С трех домов. За это время управляющей компанией установлены скамейки возле четырех подъездов, мусорные урны, сделана входная группа у четвертого подъезда, сделаны вытяжки на крыше… Вытяжки не были сделаны предыдущей компанией — застройщиком. <…> Мы никакого отношения к застройщику не имеем. Застройщик несет по договору в течение пяти лет гарантийное обслуживание дома, — категорично замечает Кисляк.
Правда, после перечисления журналистом долей бизнесмена Сергея Степанова в компании-застройщике и в управляющей компании, категоричность Александра Кисляка сразу исчезает.
— А Степанов Сергей Алексеевич разве застройщик? Ну, Сергей… «НСК-Дом», насколько я помню, компания, он там не был застройщик… Как бы не являлся… Неправда, я лично являюсь ликвидатором этой компании и поэтому там Сергея Степанова… Там уже все вышли оттуда. <…> Ну, и мы говорим про компанию-застройщика, Степанов оттуда вышел, потому что он сейчас никакого отношения к этому не имеет. Ну, я не знаю… Я не помню, честно говорю, кто там, — начал путаться Кисляк.
Чуть позднее Александр Кисляк, который указан в системе «Контур.Фокус» как ликвидатор ООО «НСК-Недвижимость», уже не отрицал связь Степанова с этим юрлицом и пояснил, что компания в стадии ликвидации с 2020 года. Но в результате чего это происходит, он якобы не в курсе.
— Принимал решение господин Степанов, он являлся хозяином [«НСК-Недвижимость»], и он принимал такое решение. Я здесь как специалист, который понимает порядок проведения законности ликвидации, я этими вопросами и занимаюсь, — прокомментировал Кисляк.
По поводу уголовного дела, которое шесть лет назад возбуждалось полицией по «Тулинскому кварталу», ликвидатор ООО «НСК-Недвижимость» и директор ООО УК «НСК-Дом» Александр Кисляк заявил, что ничего не знает и слышит об этом впервые.
Поговорить с самим Сергеем Степановым корреспонденту НГС не удалось. По телефонам его компаний отвечали, что за комментариями следует обращаться к ликвидатору Александру Кисляку.
В начале октября НГС опубликовал расследование о том, как в регионе действуют строительные фирмы с сомнительными учредителями, крупными госзаказами и некачественными работами, проведенными на примере