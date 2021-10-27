Неприглядная картина. В новых домах ЖК «Художник» люди живут без горячей воды, а в УК на них матерятся в домовом чате

Что происходит в ЖК «Художник»

Жильцы многоквартирного трехэтажного дома № 1 на улице, названной в честь новосибирского художника Николая Грицюка, больше года живут с недоделками, которые не устраняет ни застройщик ООО «НСК-Недвижимость», ни управляющая компания ООО УК «НСК-Дом», которая связана с этим застройщиком.



Как рассказала корреспонденту НГС Юлия Бегина, она приобрела в этом доме две квартиры для своих родных: мамы из Казахстана и бабушки с дедушкой с Урала. Перевезла родных в Новосибирск после продажи их квартир. Жилье в ЖК «Художник» купили в сентябре 2018 года — перед запланированной сдачей дома в октябре. Но въехать сразу не получилось.



— Там не было ни света, ни отопления, ни воды. Всё это появилось только в 2020 году. Всё это время я ходила по судам. И не одна такая. Если честно, там вообще ничего не понятно. Моя адвокат справки наводила и выяснила, что по документам дом сдан якобы в 2015 году, — сообщила корреспонденту НГС Юлия Бегина.



По словам женщины, жилплощадь им продали по определенной схеме: не сразу от застройщика «НСК-Недвижимость», владельцем которой является бизнесмен Сергей Степанов, а через агентство и после сделки между Степановым-старшим и его сыном — Романом Степановым. Копии документов по сделке имеются в распоряжении НГС.

