Очень странные дома. Почему в 14-этажке, построенной по заказу ФСБ, стены покрываются льдом

Жители «дома пограничников» в Новосибирске живут с ледяными стенами
Собственники квартир в
История и проблемы «дома пограничников»
Дом по адресу Титова, 232/1 построен по заказу Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области в октябре 2017 года — здание еще находится на пятилетнем гарантийном обслуживании. В доме есть как служебное жилье, так и квартиры, которые приобрели обычные люди. Например, семья Евгения купила здесь квартиру осенью 2018 года. Проблемы, вспоминает мужчина, возникли сразу же:
— С момента заселения начались проблемы с промерзанием. Я прошелся по подъезду и выяснил: проблемы есть у всех. Я обращался к застройщику, писал в прокуратуру, в ГЖИ, управляющую компанию, сам заказывал независимую экспертизу… Но никто ничего делать не желает, — рассказывает Евгений.
В особо холодные дни, по его словам, некоторые стены покрываются льдом. Корка льда образуется даже на розетках. Супруга одного из сотрудников погрануправления, которые жили в служебной квартире, вспоминает:
— Мы заехали в дом одни из первых. Это было где-то в ноябре 2017 года. Угол в зале промерзал очень сильно: покрывался льдом. Полы тоже ледяные были. Розетки покрывались льдом… В первую зиму у нас в зале померзли цветы. Мы держали эту комнату всегда закрытой и заходили туда исключительно одетыми. Со стороны детской стена тоже была холодной, но поскольку там рядом проходили отопительные стояки, то было не так сильно морозно. В какой-то момент мы попытались утеплить стены и часть комнаты. Утеплитель у нас был прибит на тоненьких гвоздях, так вот шляпки этих гвоздей каждую зиму покрывались льдом… К нам не один раз приходили специалисты, всё проверяли и говорили, что это из-за швов в доме. Когда мы решили съехать оттуда, то убрали утеплитель и обнаружили на обоях плесень.
Женщина рассказывает, как в 2020 году приехали рабочие, чтобы заделать швы снаружи дома, но у жильцов опять возникли вопросы к качеству проделанной работы:
— Проблема не была устранена, от стены всё так же дуло. А эта стена у нас проходила в зале, детской комнате и ванной. Ванна у нас всегда была ледяная. При том, что в ней постоянно работал горячий полотенцесушитель. Мы в этом доме жили почти четыре года, и всё это время ничего не менялось. На все жалобы нам говорили: пишите заявления. И в управляющую компанию мы писали, и застройщику... В итоге решили съехать, так как у нас маленькие дети, и продолжать так жить мы не могли, — рассказывает бывшая жительница
Помимо промерзших стен жители жалуются, что в подвале дома прорывает канализацию, а запах по вентиляции распространяется на весь дом. В подъездах со стен обсыпалась штукатурка, почти сразу после сдачи дома начали разрушаться бетонные ступени на входах в подъезды, постоянно отваливается фасадная плитка, асфальт на придомовой территории покрылся трещинами, а крыша в некоторых местах не была изолирована гудроном и протекала.
Подробно о проблемах в новостройке рассказывает еще один житель дома и бывший сотрудник ФСБ Иван Остопарченко. Мужчина представляется председателем совета, но тут же добавляет, что председателем его ни в погрануправлении, ни в УК «Феникс» не признают.
— Я был председателем раньше, но когда пограничники проводили собрание, то они председателя не переизбрали, хотя совет дома обновили. В ГЖИ мне сказали: если не переизбрали председателя, то он остается в течение двух лет. Была у нас управляющая компания «Скай Дом», бывшая «Левобережная», она не выполняла свои функции, мы с ней боролись… Я прошелся по нескольким управляющим компаниям и нашел новую. Но Пограничное управление не захотело с ней работать. В итоге в апреле 2021 года сменили прежнюю управляющую компанию на УК «Феникс». Но, видимо, пограничному управлению невыгодна управляющая компания, которая бы работала с застройщиком и все эти недостатки выявляла. У нас до сих пор не передана на баланс города канализационно-насосная станция и трансформаторная подстанция. Если в них что-то ломается, то всё вешают на счет жителей. Просто эти объекты при сдаче дома по каким-то причинам не приняли. Сейчас идут разговоры, что канализационная станция, например, не достроена и на нее требуется около
Заказчиками и застройщиками этого дома, по словам Ивана Остопарченко, являются Управление капитального строительства (УКС) и погрануправление, которые относятся к ФСБ, а также ООО «Гранит-Н». Мужчина предполагает, что «Гранит-Н» и УК «Феникс» тоже могут быть как-то связаны с этими структурами.
Жалобы жильцов в различные инстанции к серьезным изменениям ситуации не приводят. Долгое время не могли найти здесь нарушений и в ГЖИ. Правда, в сентябре 2021 года, когда в подвале дома сначала прорвало канализацию, а потом на высохших фекалиях выросла трава, инспектор ГЖИ нарушения всё же обнаружил. Протокол об административном правонарушении ГЖИ выписала управляющей компании 14 сентября 2021 года (копия документа есть в редакции НГС). «Фениксу» вынесли замечание по поводу нескошенной травы, отсутствия уборки территории, отсутствия дезинфекции после прорыва канализации, отвалившейся с фасада плитки и так далее. Разбирательство в ГЖИ по этому делу было назначено на 6 октября 2021 года, но потом его отложили.
Непризнанный председатель совета дома уверен, что никто ничего исправлять в доме не собирается: погрануправлению, предполагает он, вряд ли хочется признавать халтуру своего подрядчика, а «Фениксу» вряд ли хочется брать на себя исправление недоделок по гарантии. Тем более договор с УК заключен всего на год, по истечении которого коммунальщики могут просто отказаться от проблемного дома.
Что говорят в управляющих компаниях
Корреспондент НГС пообщался как с руководством новой УК «Феникс», которая обслуживает дом с апреля 2021 года, так и поинтересовался мнением о происходящем у руководителя предыдущей управляющей компании.
Директор УК «Скай Дом» Евгения Макарова пришла работать в компанию в августе 2020 года. Говорит, что к этому времени дом был уже на балансе их компании. Обслуживала дом с самого начала эта же УК, правда, под другим названием — ООО ЖЭК «Левобережная». Принимала дом с недоделками в октябре 2017 года, судя по акту приема-передачи, наряду с руководителем новосибирского погрануправления генерал-майором Владимиром Корецким, именно ООО ЖЭК «Левобережная». Копия документа имеется в распоряжении НГС. Оставила этот объект УК «Скай Дом» в начале января 2021 года.
— Мы не стали продлевать договор: приняли решение, что дом обслуживать не будем, так как он для нас, скажем так, экономически не целесообразен. Жители дома не поддержали тарифную политику, которую мы предложили. Этих денег не хватало на содержание дома. Что касается самого дома по гарантии… Скажу по тому периоду, что я здесь находилась: от жителей поступали обращения на промерзание стен и продувание окон в квартирах. Мы подготовили и направили застройщику не одну претензию. Мы общались также и с подрядчиком. Какие работы были проведены: проведено утепление стен, работали альпинисты, вскрывался фасад, проводились определенные работы, фотографии у нас есть, — уверяет Евгения Макарова.
Директор УК соглашается, что устранение недоделок было проведено не в полном объеме: где-то помешала погода, где-то — отсутствие диалога с застройщиком.
— Проблема в том, что застройщик ничего нам не отвечал. Обращения граждан действительно были. Но нам только удалось организовать встречу с погрануправлением — представителем застройщика — на доме для проведения осмотра и второе — встречу на территории застройщика и отправку им претензий. Но ответа мы так и не получили. А потом мы решили оставить дом, — пояснила руководитель УК «Скай Дом» и категорически отвергла причастность ее компании к погрануправлению и ФСБ.
УК «Скай Дом» — новое название существовавшего с 2012 года ООО ЖЭК «Левобережная». С 2017 года, по данным системы «Контур.Фокус», ООО на 100% принадлежит Владимиру Литвинову — гендиректору и владельцу ГК SKY Group. До 2017 года Литвинов владел 60% ООО ЖЭК «Левобережная». SKY Group — крупный застройщик и активно развивающаяся новосибирская компания. Ведет строительство как в Новосибирске, так и за его пределами. Среди проектов: «Тихие зори», RED FOX, «КрымSKY», жилой квартал «ЧеховSKY» и поселок в Краснодарском крае «КубаньSKY».
В УК «Феникс» также подтвердили, что застройщик не идет на диалог.
— Дом — на гарантии, вина застройщика. На застройщика — компанию «Гранит-Н» — мы подали в суд в конце сентября. А заказчик — УКС. Со своей стороны работы по обслуживанию дома мы выполняем. Но всегда есть те, кому всё нравится, а кому не нравится. «Гранит-Н» сейчас в стадии банкротства, как дальше у них будет, непонятно… В июне мы вместе с жителями и представителями «Гранит-Н» и УКС делали обход дома, составляли дефектные ведомости с датами — что и когда будет устранено. Но они свои обязательства не выполнили, хотя обещали всё сделать в июле. Часть работ мы взяли на себя и теперь будем эту сумму с них взыскивать по суду, — говорит директор УК «Феникс» Евгений Поповцев.
Руководитель «Феникса» подчеркнул, что застройщики часто ставят на новые дома свои управляющие компании, которые не спешат исполнять обязательства. И это частая практика.
По поводу проверки ГЖИ уже непосредственно их работы Евгений Поповцев уточнил, что «проверка прошла без замечаний» и «всё, что касается управляющей компании — вопросов нет».
УК «Феникс» образована в 2018 году. По данным «Контур.Фокуса», ее единственным учредителем и директором является Евгений Поповцев. Он также владеет 100% аварийно-ремонтной службй «Барс» и 25% ООО «Аварийно-Ремонтная Служба» (Барнаул).
Куда пропал застройщик
Строительством дома по заказу УКС и погрануправления занималось ООО «Гранит-Н». В Новосибирске есть несколько фирм с названием «Гранит-Н», но сейчас они почти все закрыты. Одна фирма из «Гранита-Н» переименована в «А-Строй», но с ноября 2019 года, по данным «Контур.Фокуса», находится в стадии ликвидации. Компания уже проиграла в судах иски почти на
Единственная существующая на сегодняшний день строительная компания с названием «Гранит-Н» — собственно та, которая и строила дом на Титова, 232/1 и признана банкротом.
Конкурсное производство открыто 27 августа 2021 года.
«Контур.Фокус» сообщает: за последние три года нужный нам «Гранит-Н» полностью или частично проиграл 9 судебных исков на общую сумму более
Правда, в этот же период — в июле 2020 года — новосибирский министр строительства Иван Шмидт хвалится детским садом на улице Краузе, который строил «Гранит-Н». Тогда министр отметил, рассказывает издание VN.RU, что работа ведется четко согласно графику.
ООО «Гранит-Н» зарегистрировано на улице Весенняя, 4 в двухэтажном административном здании. В разговоре с корреспондентом НГС жильцы «дома пограничников» рассказывали, что именно по этому адресу они ходили с жалобами к застройщику. Однако в 2ГИС в этом строении сейчас отмечена только строительная компания «Гранит», правда, с тем же самым телефонным номером, по которому жильцы звонили раньше в «Гранит-Н».
Генеральным директором ООО «Гранит», расположившимся на Весенней, «Контур.Фокус» называет Оксану Петровну Толмачеву. Учредитель ООО — Ольга Федоровна Бован, ей принадлежит 100% компании. Ранее владельцами «Гранита» являлись Сергей Викторович Бован и Ирина Александровна Суховских.
Корреспондент НГС нашел телефон Толмачевой и дозвонился до нее. На вопросы журналиста о доме на Титова, 232/1 и компании «Гранит-Н» женщина категорично заявила, что «Гранит» и «Гранит-Н» никакого отношения друг к другу не имеют:
— Мы разные юрлица. У вас неверная информация. «Гранит-Н» год назад или полтора уехала отсюда. Мы с жителями не общаемся и к Титова [232/1] никакого отношения не имеем.
«Гранит» Ольги Бован и Оксаны Толмачевой — тоже строительная организация. За последние два года эта фирма участвовала в госзакупках и заключила четыре контракта на общую сумму в
В феврале 2021 года «Гранит» проиграл «Граниту-Н» тендер на капитальный ремонт здания новосибирской консерватории. Правда, консерватория в итоге заключила контракт с фирмой «Титан», которая шла в аукционе второй. Учредитель и директор «Титана» Олег Горобец объяснил НГС, что музыкальное учреждение и победитель аукциона расторгли контракт по обоюдному согласию. Причину Горобец пояснить не смог. Выяснить это в консерватории тоже не удалось.
Несмотря на отрицание Толмачевой связи между «Гранитом» и «Гранитом-Н», «Контур.Фокус» сообщает: обе фирмы зарегистрированы по одному адресу, на улице Весенняя, 4, и у обеих в числе первых учредителей были Сергей Бован и Ирина Суховских. Правда, учредители в «Гранит-Н» менялись чаще: почти каждый год. Последним стал в декабре 2020 года Александр Николаевич Алабугин.
Кто еще связан с застройщиком «дома пограничников»
Среди всех этих фамилий и названий, если внимательно изучить «Контур.Фокус», юрлиц встречается тоже немало, которые также тесно переплетаются между собой. Например, уже известная нам по «Граниту» Ольга Бован является 100% владельцем ООО «Астрой» (бывшее ООО «Гранит-Нск»), а Оксана Толмачева — гендиректором этой же компании. Хоть фирма «Астрой» и зарегистрирована в личной квартире Ольги Бован на улице Иванова, зато она имеет единый телефонный номер с «Гранитом» и «Гранитом-Н».
Кстати, всё на той же Весенней, 4 зарегистрирована еще одна интересная фирма, которая с ноября 2019 года находится в стадии ликвидации. В 2014 году она называлась «Гранит-Н». И телефон у нее указан точно такой же, как и у вышеупомянутого других «Гранитов». А знаете, как назывался последние годы этот «Гранит-Н»? ООО «А-Строй». Почти как «Астрой» Ольги Бован и Оксаны Толмачевой. Только у нового «А-Строя» руководители и владельцы — Анна Анатольевна и Владимир Викторович Дятловы. Но зато Владимир Дятлов в прошлом был учредителем и директором того основного «Гранита-Н», который строил дом на Титова, 232/1. А одним из первых учредителей ООО «А-Строй» был опять же Бован, правда, другой — Владимир Павлович.
В мае 2015 года в группе «Афиша Новосибирска» соцсети «ВКонтакте» новосибирец Владимир Мякота написал: «Компания «Гранит-Н» кидает рабочих по деньгам на нормальные суммы! Директор — Дятлов Владимир Викторович. Не советую связываться!»
Корреспондент НГС связался с Владимиром Мякотой, и тот рассказал, что работал в бригаде, которую директор «Гранита-Н» тогда нанимал для выполнения строительных работ. Дятлов был также и учредителем ООО «Гранит-Н» до 2019 года.
— Строились пятиэтажки для военных на Учительской. Они, по-моему, заморожены сейчас. Мы работали на фундаменте. Месяца четыре проработали. Задолженность у него (Дятлова. — Прим. ред.) была перед бригадой из 12 человек. Сумма копилась за время работы. А нам он выдавал на проезд по тысяче в неделю. Проблема никак не решилась: в суды ходили, но дело закрывали два раза. А сам начальник нанял телохранителей, — рассказывает свою версию Владимир Мякота.
Владимир Дятлов является еще одним из учредителей ДНП «Радужное» и ликвидированного в апреле 2021 года ДНП «Росинка», а также учредителем и председателем Благотворительного фонда помощи жителям Донбасса «Родина». Фонд создан в июле 2014 года и ликвидирован в июне 2017 года. Корреспондент НГС попытался разыскать Владимира Дятлова для комментариев, но единственный телефонный номер из тех ООО, к которым имел отношение этот бизнесмен, оказался номером некоего Ричарда Шельпикова. «Контур.Фокус» сообщает, что Шельпиков — директор и владелец доли в 40% ещё одной «гранитной» компании — «ВРК Гранит». В ней у Дятлова 60%. Зарегистрировано ООО «ВРК Гранит» в 2017 году всё по тому же адресу: улица Весенняя, 4.
— Без понятия, где он (Дятлов. — Прим. ред.). Мы не партнерствуем — это раз. Во-вторых, я живу в Москве. А эта [фирма «ВРК Гранит»] ничего не значит. Она ни разу не работала… Просто была открыта, и на этом ее история закончилась. У вас просто косвенные какие-то предположения… Да ну, какой я совладелец?! Откройте, посмотрите — там нулевые балансы всю дорогу, — открестился и от Дятлова, и от фирмы Ричард Шельпиков.
Судя по данным «Контур.Фокуса», фирма «ВРК Гранит» в 2020 году действительно никак себя не проявила: баланс и выручка — по нулям. Лишь долг по налогам накопился за предыдущие годы в размере почти
Сам же Шельпиков является еще гендиректором московского ООО «Деловые ресурсы», которое заявлено как оптовый торговец нефтепродуктами и жидким топливом и относится к Globax Group, а также записан единственным учредителем строительной компании «Гранит-К», зарегистрированной в Симферополе. Правда, и этот «Гранит» уже объявлен банкротом.
Что известно про учредителей странных фирм
Не про всех учредителей-директоров бесконечных «гранитов» удалось разыскать в сети информацию, но некоторые интересные детали нашлись. Вот эпизод про Ирину Суховских, которая одно время была учредителем и «Гранита-Н» — застройщика «дома пограничников», и «Гранита», которым руководит Толмачева.
В 2015 году полная тезка Суховских участвовала в разбирательстве новосибирского УФАС по жалобе ООО «БлагоСтрой» о несоответствии законодательству конкурсной документации на строительство детсадов в селах Верх-Тула и Ярково. Суховских защищала интересы заказчика строительства ГКУ НСО «УКС», которого вместе с Минстроем НСО обвиняли в нарушениях при проведении электронных аукционов. УФАС тогда выяснила, что нарушения всё же были, и удовлетворила жалобу «БлагоСтроя» в своем решении
А вот другой персонаж — Сергей Бован. Он был одним из первых учредителей нескольких ООО со словом «гранит» в названиях, но сейчас работает директором МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр "Обские зори"». Учредителем этого центра является мэрия Новосибирска и департамент по социальной политике. «Обские зори» предназначены для помощи ветеранам, детям с ограниченными возможностями, инвалидам и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Но самую интересную историю удалось найти про бизнесмена Владимира Павловича Бована. Кем он является Сергею Бовану, выяснить не удалось. Владимир Бован с 2009 по 2014 год поработал гендиректором ОАО «Алтай-West», как уточнили в отделе кадров этого санатория. А в 2014 году Бован стал первым учредителем ООО «Гранит-Н», сменившего потом название на «А-Строй».
24 января 2002 года губернатор НСО Виктор Толоконский объявляет благодарность и награждает Бована Владимира Павловича почетной грамотой администрации области «за большой личный вклад в социально-экономическое развитие области и высокие профессиональные достижения».
Но есть и другой Бован — полный тезка и полная противоположность примерного бизнесмена. Летом 2003 года Новосибирский гарнизонный суд рассмотрел дело начальника ФГУП «15-й военный завод» Минобороны полковника Владимира Бована. Его, как пишет «Коммерсантъ», «признали виновным в превышении должностных полномочий, оштрафовали на
По сообщению этого издания, в 1999 году завод должен был утилизировать почти 2000 единиц непригодной военной техники Сибирского военного округа, а заработанные деньги — пустить на развитие предприятие. Но, как выяснило следствие, техника на завод не поступила, а на спецсчет Минобороны не было перечислено
В схеме плохого бизнесмена Бована, рассказывает «Коммерсантъ», участвовала фирма «Скат-Сервис» (закрылась в 2006 году), одним из учредителей которой являлась супруга начальника
Что говорят в погрануправлении и что происходит сейчас
В Пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию с домом, уточнив, что заказчиком строительства выступила Дирекция по строительству в Сибирском федеральном округе Управления капитального строительства ФСБ России.
— Дом был введен в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Предполагаем, что период и условия гарантийного срока ремонта оговорены между заказчиком и подрядчиком в государственном контракте на строительство дома. Подрядчиком по строительству являлось ФГУП «Кавказский ВСО», — сообщили в официальном ответе погрануправления.
Однако, надо заметить, что в официальном ответе погрануправления одному из жильцов дома в июне 2021 года сообщалось, что госконтракт, по которому построили дом, был заключен между УКС и ООО «Гранит-Н» (фото документа размещено в начале статьи). В ответе погрануправления на журналистский запрос название фирмы «Гранит-Н» не присутствовало совсем.
По данным «Контур.Фокус», ФГУП «Кавказской ВСО» прекратило свою деятельность 14 августа 2019 года. Зарегистрирована эта организация была в 2001 году в Сочи для строительства жилых и нежилых зданий. Учредителями ФГУП являлись Министерство имущественных отношений и ФСБ России. В 2019 году перед закрытием к ФГУП «Кавказский ВСО» в судах было предъявлено более сорока исков на общую сумму около
В пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области также сообщили, что 21 сентября 2021 года они направили жильцам дома ответ на их коллективную жалобу, составленную в конце августа. Но перед публикацией этого материала Иван Остопарченко заверил корреспондента НГС, что никакого ответа из погрануправления они до сих пор не получили.
После того, как НГС заинтересовался этой историей, как заметил Иван Остопарченко, УК «Феникс» начала присылать рабочих, которые замазывали краской проплешины на стенах и крепили к фасаду отвалившуюся плитку. Но цвет краски и плитки коммунальщики в тон подобрать не смогли.