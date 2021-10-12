Очень странные дома. Почему в 14-этажке, построенной по заказу ФСБ, стены покрываются льдом

— Мы не стали продлевать договор: приняли решение, что дом обслуживать не будем, так как он для нас, скажем так, экономически не целесообразен. Жители дома не поддержали тарифную политику, которую мы предложили. Этих денег не хватало на содержание дома. Что касается самого дома по гарантии… Скажу по тому периоду, что я здесь находилась: от жителей поступали обращения на промерзание стен и продувание окон в квартирах. Мы подготовили и направили застройщику не одну претензию. Мы общались также и с подрядчиком. Какие работы были проведены: проведено утепление стен, работали альпинисты, вскрывался фасад, проводились определенные работы, фотографии у нас есть, — уверяет Евгения Макарова.



Директор УК соглашается, что устранение недоделок было проведено не в полном объеме: где-то помешала погода, где-то — отсутствие диалога с застройщиком.



— Проблема в том, что застройщик ничего нам не отвечал. Обращения граждан действительно были. Но нам только удалось организовать встречу с погрануправлением — представителем застройщика — на доме для проведения осмотра и второе — встречу на территории застройщика и отправку им претензий. Но ответа мы так и не получили. А потом мы решили оставить дом, — пояснила руководитель УК «Скай Дом» и категорически отвергла причастность ее компании к погрануправлению и ФСБ.



УК «Скай Дом» — новое название существовавшего с 2012 года ООО ЖЭК «Левобережная». С 2017 года, по данным системы «Контур.Фокус», ООО на 100% принадлежит Владимиру Литвинову — гендиректору и владельцу ГК SKY Group. До 2017 года Литвинов владел 60% ООО ЖЭК «Левобережная». SKY Group — крупный застройщик и активно развивающаяся новосибирская компания. Ведет строительство как в Новосибирске, так и за его пределами. Среди проектов: «Тихие зори», RED FOX, «КрымSKY», жилой квартал «ЧеховSKY» и поселок в Краснодарском крае «КубаньSKY».



В УК «Феникс» также подтвердили, что застройщик не идет на диалог.



— Дом — на гарантии, вина застройщика. На застройщика — компанию «Гранит-Н» — мы подали в суд в конце сентября. А заказчик — УКС. Со своей стороны работы по обслуживанию дома мы выполняем. Но всегда есть те, кому всё нравится, а кому не нравится. «Гранит-Н» сейчас в стадии банкротства, как дальше у них будет, непонятно… В июне мы вместе с жителями и представителями «Гранит-Н» и УКС делали обход дома, составляли дефектные ведомости с датами — что и когда будет устранено. Но они свои обязательства не выполнили, хотя обещали всё сделать в июле. Часть работ мы взяли на себя и теперь будем эту сумму с них взыскивать по суду, — говорит директор УК «Феникс» Евгений Поповцев.



Руководитель «Феникса» подчеркнул, что застройщики часто ставят на новые дома свои управляющие компании, которые не спешат исполнять обязательства. И это частая практика.



По поводу проверки ГЖИ уже непосредственно их работы Евгений Поповцев уточнил, что «проверка прошла без замечаний» и «всё, что касается управляющей компании — вопросов нет».



УК «Феникс» образована в 2018 году. По данным «Контур.Фокуса», ее единственным учредителем и директором является Евгений Поповцев. Он также владеет 100% аварийно-ремонтной службй «Барс» и 25% ООО «Аварийно-Ремонтная Служба» (Барнаул).

