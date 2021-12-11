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В центре Новосибирска достроили бизнес-центр. Его высоту снизили почти в четыре раза

Строительство на этом участке началась еще до кризиса 2008 года

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Стройка началась еще в начале 20<nobr class="_">00-х</nobr>

Стройка началась еще в начале 2000-х

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В центре Новосибирска на улице Колыванской, 2 достроили здание бизнес-центра. В 2019 году права на участок и здание получил известный девелопер, владелец строительной группы «СибирьИнвест» Владислав Крючков.

В тексте разрешения на ввод объекта в эксплуатацию сказано, что общая площадь здания — почти 7 тысяч квадратных метров. Высота — 6 этажей, также есть один подземный этаж. Площадь подземной автостоянки составляет 1600 квадратных метров, она рассчитана на 49 машин.

В конце 2000-х строительство на этом участке начинало ОАО «Академия», однако во время кризиса 2008 года строительство остановилось.

— Это должен был быть бизнес-центр с вертолетной площадкой на крыше. Зачем вертолетная площадка, неизвестно, но звучало это красиво, — говорила директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Группа строительных компаний Владислава Крючкова построила в Новосибирске несколько домов возле «Ауры», ЖК Milk House на месте молокозавода в тихом центре, ЖК «Ядринцевский квартал» недалеко от Центрального парка, ЖК «ГринАрт» возле парка Березовая Роща, ЖК «Красный проспект» недалеко от METRO Cash & Carry и ряд других жилых домов.

В ноябре 2020 года старый долгострой на участке, арендованном Владиславом Крючковым, начали разбирать. На его месте должен был появиться 21-этажный офисный центр. Однако в мае этого года стало известно, что девелопер получил разрешение на реконструкцию бизнес-долгостроя, снизив этажность до семи этажей, один из которых — подземный.

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