В центре Новосибирска достроили бизнес-центр. Его высоту снизили почти в четыре раза

В центре Новосибирска на улице Колыванской, 2 достроили здание бизнес-центра. В 2019 году права на участок и здание получил известный девелопер, владелец строительной группы «СибирьИнвест» Владислав Крючков.
В тексте разрешения на ввод объекта в эксплуатацию сказано, что общая площадь здания — почти 7 тысяч квадратных метров. Высота — 6 этажей, также есть один подземный этаж. Площадь подземной автостоянки составляет 1600 квадратных метров, она рассчитана на 49 машин.
В конце 200
— Это должен был быть бизнес-центр с вертолетной площадкой на крыше. Зачем вертолетная площадка, неизвестно, но звучало это красиво, — говорила директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.
Группа строительных компаний Владислава Крючкова построила в Новосибирске несколько домов возле «Ауры», ЖК Milk House на месте молокозавода в тихом центре, ЖК «Ядринцевский квартал» недалеко от Центрального парка, ЖК «ГринАрт» возле парка Березовая Роща, ЖК «Красный проспект» недалеко от METRO Cash & Carry и ряд других жилых домов.
В ноябре 2020 года старый долгострой на участке, арендованном Владиславом Крючковым, начали разбирать. На его месте должен был появиться