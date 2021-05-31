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Застройщик решил снизить высоту бизнес-центра на Красном проспекте почти в 4 раза

Строители и участники рынка по-разному объяснили это решение

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Планы на строительство у застройщика менялись дважды

Планы на строительство у застройщика менялись дважды

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Застройщик передумал строить 22-этажный бизнес-центр на Красном проспекте

В мае известный новосибирский девелопер Владислав Крючков получил обновленное разрешение на реконструкцию бизнес-долгостроя на улице Колыванской, снизив его этажность более чем в 3 раза. Обычно застройщики поступают с точностью до наоборот, и этот случай можно считать прецедентом: тем более местным жителям, которые были недовольны предыдущим 22-этажным вариантом, даже не пришлось обращаться в суд. Почему бизнесмен вдруг передумал и кардинально изменил проект, который мэрия уже разрешила ему построить, узнала Лиза Пичугина.

17 мая мэрия Новосибирска выдала ИП Крючков Владислав Львович новую версию разрешения на реконструкцию долгостроя на улице Колыванской, у железнодорожного моста через Красный проспект. Если в предыдущей версии документа застройщик планировал построить 22-этажную «свечку», то теперь в проекте 6 этажей, один из которых — подземный.

Группа строительных компаний Владислава Крючкова построила в Новосибирске несколько домов возле «Ауры», ЖК Milk House на месте молокозавода в тихом центре, ЖК «Ядринцевский квартал» недалеко от Центрального парка, ЖК «ГринАрт» возле парка Березовая Роща, ЖК «Красный проспект» недалеко от METRO Cash & Carry и ряд других жилых домов.

Девелопер выкупил долгострой еще в 2019 году, но к работам приступил только в конце 2020-го. Сперва на его месте планировали 7-этажное здание (один этаж подземный), но через год планы изменились, и на паспорте объекта появилась 22-этажная «свечка».

— Когда мы увидели позапрошлый паспорт объекта, где были указаны 5–6 этажей, мы порадовались, что наконец с этим уродством и безобразием, 15 лет мы на него смотрели, будет покончено и мы получим благоустройство. Когда они начали сносить остатки этого долгостроя, было нервно, дома прыгали. Но мы терпели, на застройщика никак не выходили, потому что видели, что он активно взялся за демонтаж, — рассказала журналисту НГС жительница одного из соседних домов Наталья. — Каково же было наше удивление, когда мы увидели паспорт объекта на 22 этажа. На рисунке это выглядело как обелиск, как игла: площадь основания очень маленькая и 22 этажа.

Первое разрешение на строительство застройщик получил еще в 2019 году, но до конца <nobr class="_">2020-го</nobr> на площадке ничего не происходило. После чего долгострой быстро снесли, а на его месте начали строить новое деловое здание

Первое разрешение на строительство застройщик получил еще в 2019 году, но до конца 2020-го на площадке ничего не происходило. После чего долгострой быстро снесли, а на его месте начали строить новое деловое здание

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Местные жители заволновались: помимо того что высотка не вписывалась в окружающую малоэтажную застройку, она бы закрыла ей свет и выезды с тупиковой улицы Колыванской. За безопасность они тоже переживали: по соседству проходит постоянно вибрирующая от проходящих грузовых составов железная дорога.

Контактов самого Владислава Крючкова на паспорте объекта, конечно, указано не было, поэтому активисты стали связываться с техзаказчиком — компанией «Рикон», где их заверили, что все экспертизы пройдены и разрешения получены. Компания, по словам Натальи, предложила жителям соседних домов в качестве компенсации за неудобства благоустройство. Они, в свою очередь, попросили показать им проект будущей застройки, чтобы прийти уже с конкретными предложениями.

Не сразу, но копию проекта они получили — и пошли с ней по инстанциям. Сперва к спасателям, которые базируются в здании на Колыванской, 4, прямо за стройкой, от них — к МЧС, затем в управление архитектурно-строительной инспекции, где им сообщили, что разрешение выдано по закону, на основании предоставленных застройщиком документов.

А спустя несколько месяцев жители домов на Колыванской узнали, что застройщик изменил проект, уменьшив этажность более чем в 3 раза.

— Мы писали в прокуратуру, другие запросы писали, но получили отписки. И вдруг такая история. В каком месте сработало, что именно послужило триггером — я не знаю, — говорит Наталья и добавляет, что в целом они решением довольны и теперь ждут окончания строительства и обещанного благоустройства.

До последнего момента местные жители не знали, что застройщик решил изменить проект

До последнего момента местные жители не знали, что застройщик решил изменить проект

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Директор компании «Рикон» Виталий Конько сказал журналисту НГС, что прокомментировать это решение не может.

— Решение принимаю не я — я выполняю функции технического заказчика, а решение принимает собственник. Причины мне в полной мере неизвестны, я могу только предполагать.

Один из участников строительного рынка на условиях анонимности предположил, что реальная причина изменения проекта может заключаться в фундаменте.

— На месте разобранного каркаса долгостроя осталось свайное поле, на котором размещать «свечку» было бы большим риском, — пояснил он.

В группе «Сибирь Инвест», которой совладеет Владислав Крючков, в ответ на запрос НГС сообщили, что изменения в проекте основаны на окружающей будущее здание застройке.

— Наша компания всегда следует не только соображениям материальной выгоды, но и тем, как застройка территории впишется в городскую среду, — отметили в компании. — И на данном объекте задача сохранения гармоничной застройки, остающейся на века, олицетворяющей историческую застройку центра Новосибирска и украшающей начало Красного проспекта, является основной идеей для изменения проекта.

Сегодня в планах у Владислава Крючкова на этом месте — бизнес-особняк высотой пять этажей вверх и один — вниз, со своеобразным пентхаусом и террасой

Сегодня в планах у Владислава Крючкова на этом месте — бизнес-особняк высотой пять этажей вверх и один — вниз, со своеобразным пентхаусом и террасой

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Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев смог вспомнить только один случай, когда застройщик пошел не на увеличение, а на снижение этажности: в 2013 году жители дома на улице Кошурникова, 5 развернули масштабную кампанию против строительства многоэтажного торгового центра — сегодня там стоит здание высотой всего в один этаж. Но та битва была куда ожесточеннее, поэтому ситуацию на Колыванской можно считать в некотором роде прецедентом.

Впрочем, если всмотреться в документы, выясняется, что застройщик, в общем-то, ничего не теряет и даже приобретает: если в 22-этажном варианте площадь здания должна была составить 6,7 тысячи кв. м, то в 6-этажном — 6,8 тысячи. Из узкой высотки площади фактически «расползлись» по раздавшемуся вширь зданию, которое не конфликтует с соседями.

— Причины могут быть в смене концепции и назначения самого здания или в уступках общественности, которая критиковала проект. Всё же 6 этажей не производят такого же впечатления, как 22, но площадь здания почти не изменилась, — комментирует Михаил Рязанцев. — Единственный минус такого решения — большая площадь застройки и без того небольшого участка. Это значит, будет меньше наземных стоянок и благоустройства. Но и выделяться из общего фона застройки здание не будет.

Так или иначе, пример может оказаться показательным: возможно, считаться с окружением и соседями станет новым трендом в новосибирском строительстве.

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Владислав КрючковИскалеченный НовосибирскКрасный проспектбизнес-центрыновостройки
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