Застройщик решил снизить высоту бизнес-центра на Красном проспекте почти в 4 раза

17 мая мэрия Новосибирска выдала ИП Крючков Владислав Львович новую версию разрешения на реконструкцию долгостроя на улице Колыванской, у железнодорожного моста через Красный проспект. Если в предыдущей версии документа застройщик планировал построить 22-этажную «свечку», то теперь в проекте 6 этажей , один из которых — подземный.

Группа строительных компаний Владислава Крючкова построила в Новосибирске несколько домов возле «Ауры», ЖК Milk House на месте молокозавода в тихом центре, ЖК «Ядринцевский квартал» недалеко от Центрального парка, ЖК «ГринАрт» возле парка Березовая Роща, ЖК «Красный проспект» недалеко от METRO Cash & Carry и ряд других жилых домов.

Девелопер выкупил долгострой еще в 2019 году, но к работам приступил только в конце 2020-го . Сперва на его месте планировали 7-этажное здание (один этаж подземный), но через год планы изменились, и на паспорте объекта появилась 22-этажная «свечка».

