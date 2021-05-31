Застройщик решил снизить высоту бизнес-центра на Красном проспекте почти в 4 раза

Застройщик передумал строить 22-этажный бизнес-центр на Красном проспекте
В мае известный новосибирский девелопер Владислав Крючков получил обновленное разрешение на реконструкцию бизнес-долгостроя на улице Колыванской, снизив его этажность более чем в
17 мая мэрия Новосибирска выдала ИП Крючков Владислав Львович новую версию разрешения на реконструкцию долгостроя на улице Колыванской, у железнодорожного моста через Красный проспект. Если в предыдущей версии документа застройщик планировал построить
Группа строительных компаний Владислава Крючкова построила в Новосибирске несколько домов возле «Ауры», ЖК Milk House на месте молокозавода в тихом центре, ЖК «Ядринцевский квартал» недалеко от Центрального парка, ЖК «ГринАрт» возле парка Березовая Роща, ЖК «Красный проспект» недалеко от METRO Cash & Carry и ряд других жилых домов.
Девелопер выкупил долгострой еще в 2019 году, но к работам приступил только в конце
— Когда мы увидели позапрошлый паспорт объекта, где были указаны
Местные жители заволновались: помимо того что высотка не вписывалась в окружающую малоэтажную застройку, она бы закрыла ей свет и выезды с тупиковой улицы Колыванской. За безопасность они тоже переживали: по соседству проходит постоянно вибрирующая от проходящих грузовых составов железная дорога.
Контактов самого Владислава Крючкова на паспорте объекта, конечно, указано не было, поэтому активисты стали связываться с техзаказчиком — компанией «Рикон», где их заверили, что все экспертизы пройдены и разрешения получены. Компания, по словам Натальи, предложила жителям соседних домов в качестве компенсации за неудобства благоустройство. Они, в свою очередь, попросили показать им проект будущей застройки, чтобы прийти уже с конкретными предложениями.
Не сразу, но копию проекта они получили — и пошли с ней по инстанциям. Сперва к спасателям, которые базируются в здании на
А спустя несколько месяцев жители домов на Колыванской узнали, что застройщик изменил проект, уменьшив этажность более чем в
— Мы писали в прокуратуру, другие запросы писали, но получили отписки. И вдруг такая история. В каком месте сработало, что именно послужило триггером — я не знаю, — говорит Наталья и добавляет, что в целом они решением довольны и теперь ждут окончания строительства и обещанного благоустройства.
Директор компании «Рикон» Виталий Конько сказал журналисту НГС, что прокомментировать это решение не может.
— Решение принимаю не я — я выполняю функции технического заказчика, а решение принимает собственник. Причины мне в полной мере неизвестны, я могу только предполагать.
Один из участников строительного рынка на условиях анонимности предположил, что реальная причина изменения проекта может заключаться в фундаменте.
— На месте разобранного каркаса долгостроя осталось свайное поле, на котором размещать «свечку» было бы большим риском, — пояснил он.
В группе «Сибирь Инвест», которой совладеет Владислав Крючков, в ответ на запрос НГС сообщили, что изменения в проекте основаны на окружающей будущее здание застройке.
— Наша компания всегда следует не только соображениям материальной выгоды, но и тем, как застройка территории впишется в городскую среду, — отметили в компании. — И на данном объекте задача сохранения гармоничной застройки, остающейся на века, олицетворяющей историческую застройку центра Новосибирска и украшающей начало Красного проспекта, является основной идеей для изменения проекта.
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев смог вспомнить только один случай, когда застройщик пошел не на увеличение, а на снижение этажности: в 2013 году жители дома на улице
Впрочем, если всмотреться в документы, выясняется, что застройщик, в общем-то, ничего не теряет и даже приобретает: если в
— Причины могут быть в смене концепции и назначения самого здания или в уступках общественности, которая критиковала проект. Всё же 6 этажей не производят такого же впечатления, как 22, но площадь здания почти не изменилась, — комментирует Михаил Рязанцев. — Единственный минус такого решения — большая площадь застройки и без того небольшого участка. Это значит, будет меньше наземных стоянок и благоустройства. Но и выделяться из общего фона застройки здание не будет.
Так или иначе, пример может оказаться показательным: возможно, считаться с окружением и соседями станет новым трендом в новосибирском строительстве.