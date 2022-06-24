Жильцы многоэтажки заявили о захвате дома — они воюют со скандальным бизнесменом
Предприниматель строит дома в Новосибирске, выдает микрозаймы и продает бизнес в британский офшор
Жильцы многоквартирного дома на улице Добролюбова, 162/1 заявили о захвате здания управляющей компанией «НСК-Дом», которая принадлежит одному скандальному застройщику. Причем ранее эту УК жильцы изгнали и забрали власть в свои руки, создав ТСН «Добролюб». Но через год, проиграв все суды, «НСК-Дом» вернулся. Жители дома утверждают: произошло это не без подлогов и мошенничества. Корреспондент НГС Илья Калинин разбирался: был ли здесь так называемый рейдерский захват многоквартирного дома или всё случилось по закону. В процессе расследования неожиданно всплыл непрофильный сомнительный бизнес застройщика, британский офшор, а также знаменитый на весь Новосибирск доктор.
Предыстория конфликта
Дом по улице Добролюбова, 162/1 строился Новосибирским государственным аграрным университетом еще при старом ректоре. Строили блок-секциями: возвели три, а с четвертой вышла заминка — она недостроенная стоит уже несколько лет. Изначально дом задумывался как студенческое общежитие, но в итоге превратился в обычный дом с жильем эконом-класса. Юрист Наталья Васильева, которая занимается проблемами местных жильцов и дольщиков уже 12 лет, говорит, что квартиры здесь были примерно на миллион дешевле, чем аналогичное жилье в компании «Дискус» известного застройщика Алексея Джулая.
На чьей территории находится этот дом, НГС разбирался еще этой весной, но до конца выяснить так и не смог: настолько здесь всё запутано. В конце апреля 2022 года нынешний ректор университета так и пишет в официальном письме жильцам дома, мол, дом «расположен на земельном участке, который университету не принадлежит и на балансе университета не числится». Переписка с жильцами в распоряжении НГС имеется.
— Всё это время домом занималась УК «НСК-Дом». Она аффилирована с застройщиком, это семья Степановых (отец Сергей и сын Роман. — Прим. ред.). У них в доме где-то 1500 квадратов нежилых помещений… Подрядчиков было много, они менялись там часто: был «НСК-Строй», кто-то еще был, сейчас строят всё уже строительным кооперативом [ЖСК «НСК-Инвест»]. Это всё не нравилось жителям: дом не достроен, управляющая компания только деньги собирает… И 5 марта 2020 года мы организовали ТСН, а я это движение возглавил, — рассказал корреспонденту НГС председатель ТСН «Добролюб» Алексей Тарасов.
После собрания жильцов, которые изгнали УК и организовали ТСН, коммунальщики около двух лет пытались через суды вернуть дом обратно, но суды встали на сторону жильцов.
— Мы выиграли все суды, вплоть до кассационного в Кемерово, и в июне 2021 года ТСН приступило к работе. Но в январе 2022 года управляющая компания решила провести свое собрание, чтобы вернуть дом: у них — проблема с достройкой четвертой секции. Ранее они постоянно брали у нас (у жилой части дома. — Прим. ред.) то электроэнергию, то воду на свою стройку… Мы всё это как выявили, сразу отрубили. И заставили их оплачивать все помещения, за которые они не платили. Это всё осенью 2021 года было. А в январе они (УК «НСК-Дом». — Прим. ред.) решили провести собрание. Было объявлено, что 25 января оно началось и якобы его проводили. Тетенька ходила собирала подписи, а ее, естественно, все посылали, — заметил Тарасов.
Коммунальщики из УК, добавляет мужчина, утверждают, что собрание проведено в январе 2022 года и документы переданы в ГЖИ.
— Мы этот протокол в глаза не видели и просим ГЖИ его предоставить. А у нас параллельно шло собрание — четыре месяца: мы отголосовывали, как дом ремонтировать, двери менять... А дом у нас большой: 538 жилых помещений и 33 нежилых — отголосовать не так просто. А они (УК «НСК-Дом». — Прим. ред.) якобы за месяц всё сделали. Ну мы ГЖИ и просим разобраться, мол, как так: на одном собрании собственники голосуют за правление, за председателя, за оплату, за всякие сметы по дому и тут же якобы голосуют, чтобы поменять управляющую организацию. Нелогично. Но ГЖИ выдает приказ, что у нас с 1 мая 2022 года заступает «НСК-Дом», — рассказывает мужчина.
В чём обвиняют «НСК-Дом»
Жильцы дома утверждают, что собрания от управляющей компании не было: не было кворума, подписи некоторых участников подделаны, а за основу для голосования представители застройщика якобы взяли старый реестр собственников, который давно неактуален.
Председатель ТСН «Добролюб» Алексей Тарасов утверждает, что неточностей и ошибок в оформлении протокола собрания, по которому жильцы якобы проголосовали за возвращение изгнанной ранее УК, достаточно много. Например, организатор собрания Степанов-младший зачем-то указал, что является собственником жилья, которое принадлежит Тарасову.
— Я живу в этом доме, а сын Степанова Роман указывает мою квартиру как свою и выступает организатором собрания. <…> Подписи фальсифицированы были. Несколько жильцов собираются идти в суд и объяснять, что они не голосовали за возвращение УК, как это следует из протокола собрания, — рассказал председатель ТСН «Добролюб».
Документы, доказывающие его правоту, Тарасов предоставил. Его слова также подтвердила и заказанная журналистом выписка из ЕГРН.
Корреспондент НГС пообщался также с жильцами дома, которые рассказали, что не только не голосовали за УК «НСК-Дом», но даже не участвовали в собрании.
— Я и не подписывала, и в глаза не видела тех, кто носил бюллетени. Да и не знаю даже, когда проводилось это собрание, — заметила жительница дома Валентина Бурмистрова.
— Не участвовала… Более того, я в этот момент подрабатывала в ТСН и никак не могла голосовать против ТСН. А мой голос помечен за УК, — категорически заявила и Евгения Волкова, тоже проживающая в этом доме.
Кто такие Степановы
Сергей Степанов — известный в Новосибирске застройщик. Он является участником, учредителем или руководителем более 30 компаний. Правда, часть из них ликвидирована или находятся в стадии ликвидации. Степанов также единоличный владелец образованной в 2009 году УК «НСК-Дом». Директором УК числится Александр Кисляк — постоянный партнер Степанова и по другим компаниям.
Помимо юрлиц, которые участвовали и участвуют в строительстве дома возле НГАУ, Степанову также принадлежит компания «Многопрофильная клиника» — она еще в 2011 году начала строить комплекс апартаментов Pool House на улице Тополёвой, 5, но до сих пор не закончила. Система «Контур.Фокус» сообщает: на 22 июня 2022 года найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по налоговым счетам ООО «Многопрофильная клиника». За последние три года у этой компании финансовые результаты по нулям, а кредиторская задолженность увеличивается каждый год.
Роман Степанов, сын Степанова-старшего, тоже участвует в бизнесе своего отца. «Контур.Фокус» сообщает, что Степанов-младший в прошлом был соучредителем ООО «НСК-Недвижимость», ООО «НСК-Сервис» и УК «Тулинский квартал», директором которой до сих пор остается. Правда, в последнее время Степанов-младший занялся поставками лекарств в аптеки: 21 марта 2022 года он создал для этого ООО «ИГРС», является директором и единоличным владельцем этой фирмы.
Есть у Степановых и еще один необычный бизнес — микрозаймы. В октябре 2012 года зарегистрировано ООО МКК «Русипотека» (другое название — «РоссИпотека»). Ее владельцами были: Роман Степанов, некто Владимир Степанов, Владимир Топчилов — бывший партнер Сергея Степанова по ряду компаний, Руслан Боенкин, имевший несколько фирм в Красноярске, британский офшор South Wind Investment Group LTD (о нём мы поговорим отдельно) и даже известный на весь Новосибирск врач-офтальмолог Владимир Лантух. Кстати, Лантух 13 лет назад был первым учредителем ООО «Многопрофильная клиника», которая не достроила жилой комплекс Pool House на Тополёвой, 5.
Сейчас Степанов-старший единолично владеет «Многопрофильной клиникой», а через нее — микрокредитной компанией «Русипотека». На 22 июня 2022 года найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам этого ООО. А с конца 2020 года у «Русипотеки» вместе с директором Андреем Мотовиловым числится и ликвидатор Александр Кисляк.
Юрист Наталья Васильева считает, что постоянная ликвидация юрлиц — особенность бизнеса Сергея Степанова.
— Вот все организации, которые у него были, я по этому поводу неоднократно обращалась и в ИФНС, и в прокуратуру, он их не банкротит, как положено, через процедуру банкротства, он их ликвидирует через ИФНС
Васильева уверена: именно так Степанов-старший хотел закрыть ООО «НСК-Инвест», которое примерно с 2014 года аккумулировало деньги дольщиков на строительство четвертой блок-секции дома по улице Добролюбова, 162/1. Женщина случайно наткнулась в «Коммерсанте» на объявление о ликвидации «НСК-Инвест» и остановила этот процесс, так как уже представляла интересы некоторых кредиторов долгостроя.
— И вроде мы начали искать какие-то точки соприкосновения [по разрешению споров] с новым директором — им стал Александр Иванович Кисляк, как вдруг в ходе судебного разбирательства я выясняю, что компания продана в офшор, — рассказывает Васильева.
Новым учредителем и предположительно конечным владельцем строительной компании Сергея Степанова ООО «НСК-Инвест» с уставным капиталом в один миллион две тысячи рублей с декабря 2021 года стал британский офшор South Wind Investment Group LTD, зарегистрированный в столице Уэльса — городе Кардифф. Это тот самый офшор, который когда-то владел и микрокредитной компанией Степанова-старшего. Причем у британской компании доля в ООО «НСК-Инвест» оценивается всего в тысячу рублей, остальная часть принадлежат самому ООО. Кто же является владельцем британского офшора, выяснить не получилось: в базе данных офшорных утечек ICIJ, которая содержит информацию о более 800 тысяч компаний, это название найти не удалось.
Позиция ГЖИ и стороны застройщика
В ГЖИ на претензии ТСН «Добролюб» по непроверенным документам январского собрания заметили, что не обязаны проводить проверки, и посоветовали жильцам обратиться в полицию или суд. Но после того как жильцы действительно обратились в суд, из ГЖИ сообщили: проверку документов по собранию, организованному Романом Степановым, они провели, но нарушений не обнаружили. Копии официальных ответов ГЖИ жильцам и в суд в распоряжении НГС имеются.
Корреспондент НГС обратился к инспектору отдела лицензирования ГЖИ Анне Виноградовой — она составляла ответ на запросы ТСН «Добролюб» — с просьбой пояснить некоторые моменты ее переписки с жильцами. Инспектор отвечать отказалась и посоветовала обратиться к ее начальнику. Однако по рабочему телефону его застать не удалось.
От каких-либо комментариев отказалась и секретарь январского собрания Светлана Кудрявцева.
— А кто это вам телефончик мой дал? До свидания, — оборвала корреспондента НГС на полуслове Кудрявцева.
Не был расположен к общению и Роман Степанов, который зачем-то приписал себе в протоколе чужую квартиру. Мужчина сначала согласился поговорить с журналистом, выслушал вопросы и сказал, что в данный момент общаться не может, попросил перезвонить, но позже на звонки уже не отвечал.
Удалось пообщаться лишь с директором УК «НСК-Дом» Александром Кисляком и самим застройщиком Сергеем Степановым. Позиция Кисляка была крайне проста: собрание инициировал и провел собственник Роман Степанов, а Кисляк, как директор УК, лишь передал бюллетени в ГЖИ, а с 1 мая приступил к работе. В ответ на заявления жильцов о нелегитимности январского собрания и поддельных подписях Кисляк заверил, что это как раз в ТСН «Добролюб» подделывали подписи.
— Кто там и что говорит? Я могу сказать, что господин Тарасов два года назад являлся инициатором подобного собрания, мы с ним также судились, также были [у него] поддельные подписи… Единственное, что была пандемия, люди не пошли в суд, и суд <…> выиграл, будем говорить, господин Тарасов. <…> Суд по каким-то своим — я не могу объяснить решение суда — по каким-то своим решениям, посмотрел и сказал: пусть люди придут, мы сделаем почерковедческую экспертизу, это стоит денег, времени… А не все у нас достаточно активны. А теперь люди проголосовали против господина Тарасова, потому что за одиннадцать месяцев он для дома не сделал ничего, — представил свое видение ситуации Кисляк.
Почему в свое время УК не подали заявление в полицию о якобы фальшивых подписях их оппонентов, директор «НСК-Дом» пояснить не смог.
— Мы все-таки рассчитывали, что будет решение суда [в нашу пользу]. И после решения суда в планах было обратиться в полицию по поводу фальсификации. Но так как суд принял сторону ТСН, мы просто не стали подавать. [По какой причине?] Ну не стали — и не стали, — уклончиво ответил директор УК.
— А от меня какие комментарии? Вы же комментарии получаете от руководителя управляющей компании? По факту я — владелец компании. Но я владелец не одной компании… Я, честно говоря, не в курсе. Мне сложно что-то прокомментировать. Я, честно говоря, даже не знаю, когда суды были, — тоже уклонился от конкретных пояснений Сергей Степанов.
Не стал Степанов-старший объяснять и историю с продажей в офшор собственной компании «НСК-Инвест», собиравшей много лет деньги с дольщиков.
— А это вообще имеет отношение к делу? Вы слишком многого хотите знать по факту. Может, вам вообще про весь холдинг рассказать? У вас какая там статья-то? Заказчик строительства — сельхозуниверситет, поясняю вам… На тот период сельхозуниверситет расторг взаимоотношения с компанией ООО «НСК-Инвест». Застройщика поменял. Застройщик сейчас — жилищно-строительный кооператив. Поэтому необходимость в этой компании (ООО «НСК-Инвест». — Прим. ред.) исчезла. <…> Были люди, которые хотели купить. Компания продана. Всё, я ответил на все ваши вопросы, до свидания, — поставил точку в разговоре Степанов.
Что происходит сейчас
После всего случившегося жильцы дома пошли в суды: одно заявление отнесли в Арбитражный суд, чтобы отменить приказ ГЖИ, второе в Железнодорожный — против организатора январского собрания Романа Степанова. Суды в настоящее время только начались.
Также жильцы многоквартирного дома по улице Добролюбова, 162/1 составили коллективное заявление в полицию Октябрьского района, где обвиняют организаторов собрания в мошенничестве: в частности, в подделке подписей тринадцати человек. На момент написания статьи заявление готовилось к передаче в правоохранительные органы.
А еще в Арбитражном суде идут разбирательства с кредиторами компании «НСК-Инвест», которые не получили свои квартиры в недостроенной блок-секции и хотят забрать свои деньги.
Юрист Наталья Васильева предупреждает кредиторов, у кого заключены договоры с ООО «НСК-Инвест» и с ЖСК «НСК-Инвест», ни в коем случае не расторгать их. И начинать действовать более активно.
— Я им (членам ЖСК. — Прим. ред.) сказала: «Судьба ваша очень тяжкая. Потому что у вас, в отличие от предыдущих трех блок-секций, — жилищно-строительный кооператив». В принципе, они должны управлять сами. Завтра Степанов скажет, что устал, что больше не будет председателем [ЖСК «НСК-Инвест»], встанет и уйдет. И унесёт все деньги, — объясняет Васильева.
В октябре 2021 года НГС рассказал про еще один конфликт между жильцами и застройщиком — ЖК «Художник» (бывший «Тулинский квартал») и всё тем же бизнесменом Степановым. Жители «Художника» были недовольны как своим застройщиком, так и своей управляющей компанией — «НСК-Дом». А летом 2015 года НГС рассказал, что у тогда еще «Тулинского квартала» возникли серьезные проблемы: выяснилось, что дома строятся без разрешения на земле, где могут быть только дачи.