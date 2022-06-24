Жильцы многоэтажки заявили о захвате дома — они воюют со скандальным бизнесменом

На чьей территории находится этот дом, НГС разбирался еще этой весной, но до конца выяснить так и не смог: настолько здесь всё запутано. В конце апреля 2022 года нынешний ректор университета так и пишет в официальном письме жильцам дома, мол, дом «расположен на земельном участке, который университету не принадлежит и на балансе университета не числится». Переписка с жильцами в распоряжении НГС имеется.



— Всё это время домом занималась УК «НСК-Дом». Она аффилирована с застройщиком, это семья Степановых (отец Сергей и сын Роман. — Прим. ред.). У них в доме где-то 1500 квадратов нежилых помещений… Подрядчиков было много, они менялись там часто: был «НСК-Строй», кто-то еще был, сейчас строят всё уже строительным кооперативом [ЖСК «НСК-Инвест»]. Это всё не нравилось жителям: дом не достроен, управляющая компания только деньги собирает… И 5 марта 2020 года мы организовали ТСН, а я это движение возглавил, — рассказал корреспонденту НГС председатель ТСН «Добролюб» Алексей Тарасов.

