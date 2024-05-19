На Новосибирск обрушится магнитная буря — как она скажется на самочувствии метеозависимых людей

20 и 21 мая в Новосибирске ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Как указано на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся 20 мая в 19:00 и продлятся до 21 мая 01:00. Буря достигнет уровня G1, то есть она считается слабой.
Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что во время магнитных бурь есть риски для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны, — объяснила Елена Обут.
На Солнце произошла мощнейшая вспышка за последние шесть лет. Ученые прогнозируют радиационный удар по атмосфере нашей планеты.