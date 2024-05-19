В ожидании пробок: в Новосибирске сузили проезд на путепроводе по Фрунзе из-за ремонта — когда его закончат

Сужение заметили вчера Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске сузили эстакаду на улице Фрунзе над Ипподромской. Это заметили читатели НГС вчера, 18 мая. В пресс-службе мэрии Новосибирска подтвердили, что это связано с ремонтом путепровода.

МКУ «Гормост» заключил подрядный договор с ООО «ДМИ» для ремонта правого путепровода на Фрунзе в апреле. Проект входит в программу «Безопасные качественные дороги». По контракту закончить ремонт должны в октябре 2024 года.

До конца мая подрядчик должен будет обустроить строительную площадку, установить временные схемы дорожного движения, демонтировать галерею и разобрать дорожную одежду на проезжей части и в пешеходной зоне.

— В целом комплекс работ, предусмотренный контрактом, включает замену деформационных швов проезжей части, ремонт сопряжения моста с насыпями, устройство водоотвода с проезжей части, укрепительные работы на конусах, ремонт мостового полотна и дорожной одежды на тротуарах, восстановление монолитных цоколей. Также будет демонтирована пешеходная галерея, установлено новое перильное ограждение, — рассказали на сайте мэрии Новосибирска.

По данным сайта Госзакупок, контракт обошелся в 75 миллионов рублей и был заключен 9 апреля.

ООО «Дорожно-Мостовая Инспекция» была создана в 2012 году. Директор компании Анна Васильева. Ей же принадлежит половина компании. Другая половина принадлежит Денису Павловичу. По данным «Контур.Фокуса», за 2023 год выручка компании составила 125,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 1,2 миллиона.