«Если бы дожди не мешали»: как быстро отремонтируют Димитровский мост — фоторепортаж с перекрытиями

Рабочие вышли на мост в мае Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске закончили подготовительный этап для ремонта на Димитровском мосту. Об этом сегодня, 15 мая, рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев. Сейчас рабочие заменили почти 8 тысяч квадратных метров изношенных слоев и установили технические средства организации дорожного движения.

— Как мы и обещали, шесть полос, по три в каждом направлении мы обеспечили. Мы открыли фронт для выполнения работы на объекте, который мы будем реализовывать. То есть на сегодняшний день у нас закрыта полоса на длину 400 метров. В пятницу мы продолжаем работу по установке ограждений, — рассказал журналистам Иосиф Кодалаев.

Мост был построен в 1978 году. И единственный капитальный ремонт был сделан в 2001 году Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На огражденном участке сейчас убрали асфальтобетонное покрытие и начали работы по демонтажу защитного слоя, гидроизоляции. Вскоре будет вскрыто всё основание до плиты пролетного строения. В этом году должны восстановить покрытие в сторону правого берега.

Закончить ремонт планируют к сентябрю 2025 года Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Как и говорили, движение не усугублено на этом участке. Мы сохраняем число полос. Конфликтные места возникают, когда из двух в один ряд приходится перестраиваться. Культура вождения у нас бывает иногда не совсем хорошая у водителя. Но здесь мы таких конфликтных точек не создали, поэтому пока не наблюдаем каких-либо затруднений, — заявил директор МКУ «Гормост».

Три полосы сделали меньше Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на Димитровском мосту впервые сделают инновационную систему гидроизоляции. Она будет трехслойной. Такая технология должна продержаться без ремонта около 50 лет. Работы планируют закончить до 1 сентября 2025 года.

Сейчас на мосту ограничение скорости в 30 километров в час. А строители планируют установить камеры, чтобы штрафовать нарушителей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Представитель подрядчика ООО «СК Дороги Сибири» рассказал, что сейчас на месте работают автосамосвалы для вывоза бетона, экскаваторы-погрузчики для снятия покрытий.

— Рабочих на сегодняшний момент достаточно. Пока в основном работает только механизируемая техника. Если погода и дожди бы не мешали, то можно было бы побыстрее работать. Планируем с четверга выйти на две смены, — добавил представитель подрядчика.

В апреле сделали поддерживающий ремонт на Димитровском мосту, а сейчас начали капитальный Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По данным сервиса «Контур.Фокус», строительная компания «Дороги Сибири» образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

В этом году подрядчик собирается освоить 70 миллионов из двухлетнего графика. Пока ремонт идет без задержек, и подрядчик надеется закончить его раньше срока.

