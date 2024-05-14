Еще полтора года смотреть на стройку: как сейчас с высоты выглядит четвертый мост в Новосибирске

Группа «ВИС» опубликовала фото со строительства четвертого моста в Новосибирске. Накануне, 13 мая, стало известно, что срок сдачи объекта продлили до 6 декабря 2025 года.
Посмотрите на снимках, как мост выглядит сейчас.
Планы на строительство четвертого моста озвучили еще в 2008 году. В 2011 году власти сообщали, что объект собираются возвести в Заельцовском районе. В итоге было решено построить мост в центре, в 2012 году его планировали сделать либо вантовым, либо балочно-подпружным.
О том, что четвертый мост может быть платным, губернатор Василий Юрченко рассказал 26 июля 2013 года. Тогда, по его словам, правительство вело переговоры с несколькими компаниями о строительстве за счет частных инвестиций.
Концессионное соглашение о строительстве моста подписали 6 декабря 2017 года в Москве. Согласно условиям, «Сибирская концессионная компания» должна построить мост за 5 лет. Стоимость проекта на тот момент составляла более 34 миллиардов рублей. В декабре прошлого года стало известно, что стоимость объекта увеличилась на 9 миллиардов.
В конце прошлого года в «ВИС» сообщали, что достроить мост собираются в четвертом квартале 2024 года. 13 мая стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о переносе сроков окончания строительства до 6 декабря 2025 года. Концессионер объяснил такое решение переносом части капитального гранта на 2025 год необходимостью прохождения госэкспертизы по внесенным в проектную документацию изменениям и связанной с этим приостановкой финансирования работ.
Проезд по четвертому мосту будет платным. Для легковых автомобилей он составит 100 рублей, для фургонов и микроавтобусов — 150 рублей, грузовиков выше 2,6 метра — 200 рублей, специализированных крупногабаритных машин — 300 рублей. Некоторые виды транспорта смогут ездить бесплатно.
В будущем в Новосибирске планируют построить еще три моста через Обь. Они должны пройти в Заельцовском, Первомайском и Советском районах.
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