НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

5 м/c,

южн.

 745мм 32%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,63
EUR 98,85
Реклама

СРОЧНО

Найдено тело мужчины, пропавшего 30 марта

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Как сутенёры похищали девушек
Делают город круче
Разбор личности Бишимбаева
Идти к врачу или нет
Как добиться выплат по ОСАГО
Кому легко найти работу
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Еще полтора года смотреть на стройку: как сейчас с высоты выглядит четвертый мост в Новосибирске

Еще полтора года смотреть на стройку: как сейчас с высоты выглядит четвертый мост в Новосибирске

Кадры опубликовала группа «ВИС»

2 968
68 комментариев
Строительство может продлиться еще 1,5 года

Группа «ВИС» опубликовала фото со строительства четвертого моста в Новосибирске. Накануне, 13 мая, стало известно, что срок сдачи объекта продлили до 6 декабря 2025 года.

Посмотрите на снимках, как мост выглядит сейчас.

Высота пилона моста — 114 метров, на нем будут работать системы аэросигнализации и молниезащиты

Планы на строительство четвертого моста озвучили еще в 2008 году. В 2011 году власти сообщали, что объект собираются возвести в Заельцовском районе. В итоге было решено построить мост в центре, в 2012 году его планировали сделать либо вантовым, либо балочно-подпружным.

На объекте построят семь эстакад и 28 съездов

О том, что четвертый мост может быть платным, губернатор Василий Юрченко рассказал 26 июля 2013 года. Тогда, по его словам, правительство вело переговоры с несколькими компаниями о строительстве за счет частных инвестиций.

Предполагается, что бессветофорный режим поможет ускорить проезд с одного берега на другой

Концессионное соглашение о строительстве моста подписали 6 декабря 2017 года в Москве. Согласно условиям, «Сибирская концессионная компания» должна построить мост за 5 лет. Стоимость проекта на тот момент составляла более 34 миллиардов рублей. В декабре прошлого года стало известно, что стоимость объекта увеличилась на 9 миллиардов.

Один из участков проходит рядом с ТЭЦ-3

В конце прошлого года в «ВИС» сообщали, что достроить мост собираются в четвертом квартале 2024 года. 13 мая стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о переносе сроков окончания строительства до 6 декабря 2025 года. Концессионер объяснил такое решение переносом части капитального гранта на 2025 год необходимостью прохождения госэкспертизы по внесенным в проектную документацию изменениям и связанной с этим приостановкой финансирования работ.

На стройке работает более 300 человек и 48 единиц техники
Вантовая система удерживает три пролета моста

Проезд по четвертому мосту будет платным. Для легковых автомобилей он составит 100 рублей, для фургонов и микроавтобусов — 150 рублей, грузовиков выше 2,6 метра — 200 рублей, специализированных крупногабаритных машин — 300 рублей. Некоторые виды транспорта смогут ездить бесплатно.

В будущем в Новосибирске планируют построить еще три моста через Обь. Они должны пройти в Заельцовском, Первомайском и Советском районах.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Четвертый мост Строительство Новосибирск Концессия Группа ВИС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY17
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY17
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Татьяна,  45

Елена,  50

Дмитрий,  48

Джон,  35

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление