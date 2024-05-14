Еще полтора года смотреть на стройку: как сейчас с высоты выглядит четвертый мост в Новосибирске

Группа «ВИС» опубликовала фото со строительства четвертого моста в Новосибирске. Накануне, 13 мая, стало известно, что срок сдачи объекта продлили до 6 декабря 2025 года .

Планы на строительство четвертого моста озвучили еще в 2008 году. В 2011 году власти сообщали, что объект собираются возвести в Заельцовском районе. В итоге было решено построить мост в центре, в 2012 году его планировали сделать либо вантовым, либо балочно-подпружным.