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Дороги и транспорт Ракета вместо «кольца ада». Как придется ездить после открытия развязки на левом берегу — видео

Ракета вместо «кольца ада». Как придется ездить после открытия развязки на левом берегу — видео

Четвертый мост планируют сдать в этом году

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Рабочие трудятся на нескольких участках развязки

Жители Левобережья с нетерпением ждут, когда достроят многоуровневую развязку на площадях Труда и Энергетиков. Сроки сдвинулись еще в конце прошлого года. Мы узнали у строителей, когда проект заработает, а также посмотрели, во что превратится «кольцо ада». С улицы Ватутина попасть на Широкую после сдачи развязки уже не получится.

Что сейчас происходит на стройке развязки

В ГК «ВИС» редакции НГС объяснили, что в апреле и мае этого года работы на площади Труда продолжаются. В целом на стройке четвертого моста и развязок сейчас задействовано более 300 человек и 48 единиц спецтехники.

— В районе площади Труда выполняется строительство съездов с левобережной развязки и путепровода с трамвайной линией. На части съездов выполнены работы по устройству оклеечной гидроизоляции, установке блоков парапетного ограждения. На полукольце площади Труда уложена верхняя одежда. Продолжаются работы по устройству подпорных стен оставшихся съездов, — говорится в ответе компании.

Четвертый мост и развязка на площади Труда — один проект, поэтому и движение по новому «кольцу ада», а точнее по ракете, должны открыть вместе с мостом. Предварительный срок — до конца 2024 года.

Как изменится площадь «Труда»

Развязка связана с четвертым мостом, поэтому проект нужно рассматривать в комплексе

Многоуровневая развязка, которую должны открыть вместе с четвертым мостом, должна превратить кольца на площади Труда и площади Энергетиков в ракеты и овалы. Проект очень сложный. Светофоры с развязки уберут, поэтому для пешеходов предусмотрены надземные переходы, а трамваи пустят по специальной эстакаде. Эксперты отметили, что к развязке нет вопросов, и проезжать данный участок после ввода будет легче. Есть шанс, что «кольцо ада» всё же не сменит название на «ракету ада».

— К самой развязке вопросов нет, она достаточно логичная. Проезжать будет легче, просто потому что разносятся трамвай и автомобильный поток, — считает Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Но вместе с кольцами исчезает и важный транспортный коридор: Ватутина — Широкая и Ватутина — Станиславского.

Как придется ехать автомобилистам

Фото на стройке сделали в конце апреля

Кольцо на площади Труда обеспечивало быстрый проезд с улицы Ватутина на улицу Широкую и Станиславского. Им пришлось пожертвовать ради нового проекта.

Для того, чтобы проехать на Широкую или Станиславского, придется воспользоваться одним из трех путей. Два из них предполагают, что придется проезжать через новую многоуровневую развязку дважды. Также есть третий путь — напрямую под эстакадой. Но тогда придется перестраиваться в поток налево.

Эксперты затрудняются сейчас оценивать, насколько тяжело будет жителям Кировского района добираться на Троллейный жилмассив и улицу Станиславского.

— Людям придется ехать по Блюхера и по Котовского, — отметил Вячеслав Ашурков. — Улица Котовского требует реконструкции, ее нужно расширять, она по большей части двухполосная.

Однозначно только одно: поток никуда не денется — он перераспределится.

Более подробно историю строительства четвертого моста мы приводили в этом материале. В конце апреля стало известно, что на объект из областного бюджета выделили дополнительные 16 миллионов рублей.

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Площадь Труда Четвертый мост Развязка Площадь Энергетиков
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