На четвертый мост в Новосибирске выделят дополнительные 16 миллионов

Во время строительства стоимость моста постоянно дорожала Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из бюджета Новосибирской области выделили дополнительные 16 миллионов рублей на четвертый мост. Об этом стало известно сегодня, 23 апреля, во время обсуждения бюджета на 2024–2026 года на сессии Заксобрания Новосибирской области.

На дополнительные суммы на недостроенный четвертый мост обратил внимание депутат Вячеслав Илюхин. На его вопрос ответил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

— Эти 16 миллионов выделяются на подготовку территории вокруг четвертого моста. Эти расходы должны были понести именно мы, — отметил Анатолий Костылевский.

Также в ближайшие годы будет выделены деньги на строительство моста из федерального бюджета.

В конце прошлого года стало известно, что сдачу четвертого моста в Новосибирске перенесли на 2024 год. По информации ВИС, причиной стало в том числе невыполнение обязательств Минтрансом Новосибирской области. В результате работы приостанавливали. Областные власти в ответ заявили, что исполняют свои обязательства и спор будут решать в суде.

