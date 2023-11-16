Концессия раздора: минстранс и группа «ВИС» поспорили из-за четвертого моста — как это скажется на стройке

Сдачу четвертого моста в Новосибирске окончательно перенесли — решение озвучила группа «ВИС», которой принадлежит концессионер строительства «Сибирская концессионная компания». По ее версии, причиной стало, в том числе, невыполнение обязательств минтрансом Новосибирской области. В результате работы приостановили. Областные власти в ответ заявили, что исполняют свои обязательства, и спор будут решать в суде. НГС поговорил с экспертами и выяснил, как непонимание между сторонами может сказаться на стройке.
Хронология строительства
Концессионное соглашение на строительство четвертого моста заключили в 2017 году, сами работы начали в 2018-м. Изначально стоимость оценивали в 21 миллиард рублей. К 2017 году, когда и заключили соглашение, цена выросла до 34 миллиардов, а в конце 2022 года работы оценивали уже в 44,7 миллиарда.
Еще в июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года. Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. При этом запустить движение собирались в начале 2024 года после получения необходимых разрешений.
Но в ноябре выяснилось, что сроки придется сдвинуть. На заседании профильного комитета заксобрания Новосибирской области 14 ноября депутаты усомнились в том, что мост сдадут вовремя. Все из-за того, что в августе контрольно-счетная палата региона провела проверку, и выяснилось, что мост готов только на 66,72%.
Аудитор КСП Василий Круковский заявил, что к августу финансирование объекта уже составило 39,8 миллиарда рублей. При этом в 2020 году в концессию внесли изменения, согласно которому срок сдачи — декабрь 2023 года.
— В декабре 2023 года мы должны были завершить четвертый мост. И федеральное, и областное финансирование посмотрел — в очень большой части профинансирован этот проект. Тогда возникает вопрос: что же мы делаем с четвертым мостом? К сожалению, откладывается пуск этого четвертого моста, — констатировал заместитель председателя комитета Сергей Титков.
Минтранс VS «ВИС»
Тем же вечером пресс-служба группы компаний «ВИС» подтвердила, что в декабре 2023 года мост не сдадут. Концессионер назвал несколько причин задержки строительства, в том числе невыполнение второй стороной (концедентом, которым выступает минтранс Новосибирской области) своих обязательств: нарушение сроков по переустройству коллектора в зоне строительства и ошибки в проектной документации, которую передали строителям.
По информации RusProfile, «Сибирская концессионная компания» зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС».
АО Группа «ВИС» действует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, а конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.
Еще одна проблема, заявили в «ВИС», — «заморозка средств» на строительство. Компания сообщила, что мост строится при софинансировании из федерального и областного бюджетов. В 2022 году экспертиза показала, что стоимость работ увеличилась. В декабре на них выделили еще 7,3 миллиарда рублей. Но в январе концедент запретил использовать 3,3 миллиарда рублей из этой суммы.
— Причина блокировки — требования по предоставлению отчётности, которые отсутствуют в соглашении с Федеральным дорожным агентством, осуществившим выделение федеральных средств, — объяснили в «ВИС».
Концессионер заявил, что пытался урегулировать ситуацию и финансировал работы за счет своих средств. Но деньги закончились.
— В октябре активные работы на объекте фактически были остановлены, о чем концедент был официально уведомлен, — сообщили в пресс-службе.
Также в «ВИС» опровергли данные КСП, заявив, что мост построен на 85%.
Министерство транспорта региона ответило, что полностью выполняет свои обязательства по соглашению.
— Министерством осуществляется контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на строительство объекта. В связи с изменениями проектных решений концессионером и нормами действующего законодательства имеются разногласия сторон в финансировании указанных работ, — заявил минтранс.
В ведомстве отметили, что сейчас в Арбитражном суде рассматривают три иска минтранса к «Сибирской концессионной компании», которые касаются строительства четвертого моста. Дальнейший вопрос об исполнении обязательств концессионером власти тоже собираются решать в суде.
«По воле какого-то рока»
Юрист Сергей Карпекин, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания», объяснил, как работает механизм концессии, и кто может понести ответственность за нарушения.
— Концессия — один из первых механизмов государственно-частного партнерства, закон о нем вышел в 2005 году. Принцип достаточно прост: концессионер либо берет в аренду объект, принадлежащий государству, либо строит такой объект, а после эксплуатирует и зарабатывает на нем. Это общая схема, но есть много разных нюансов. Обычно срок эксплуатации составляет не менее 49 лет.
Эксперт в дорожной отрасли Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, считает, что сейчас трудно назвать точные причины переноса сроков строительства. По его мнению, это связано с тем, что процедуры, которые проводят в ходе концессии, непрозрачны для общественного контроля.
— Нужно видеть текст соглашения — мы его не видим. Какие условия прописаны, мы не знаем. Как все корректировалось и приводилось к общему знаменателю, мы не знаем. Вопрос к концессионеру и концеденту. Очевидно, что объект строится в основном за средства бюджета, — подчеркнул эксперт, отметив, что сложности с финансированием могли начаться уже на старте строительства, что сказалось на общей стоимости работ. — Сначала не давали деньги, это привело к существенному удорожанию. Которое, опять же, за счет бюджета перекрывалось. Что характерно, виноватых или тех, кто понес бы ответственность, нет. Все происходит само собой, видимо, по воле какого-то рока.
Депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров считает, что приостановка работ может быть ответом концессионера на иски минтранса и усилением контроля за ходом работ.
— Министерство транспорта Новосибирской области наконец-то стало требовать выполнения работ по проекту. Эти требования устояли в суде в части обогреваемого коллектора, по которому вода должна уходить непосредственно с мостового перехода. Несколько лет отклонения от проекта чиновниками согласовывались, а сейчас почему-то нет — может быть, правоохранительные органы включились, но вот возможности экономить на материалах и проектных решениях у «Сибирской концессионной компании» стали заканчиваться, — говорит Александр Бурмистров. — Лично я воспринимаю весь этот цирк как способ оказать давление на власть, которая наконец-то стала выполнять свои обязанности: требовать выполнять работы по проекту.
В сентябре этого года Арбитражный суд Новосибирской области обязал «Сибирскую концессионную компанию» использовать при строительстве проектные решения, которые одобрила «Главгосэкспертиза России». Они предусматривают прокладку обогреваемых канализационных коллекторов, которые отводят сток с основного хода моста. Согласно картотеке арбитражных дел, «Сибирская концессионная компания» подала апелляционную жалобу. Суд рассмотрит ее 30 ноября.
— Как показывает позиция минтранса в суде и победа в нем, чиновники показали, что за качество строительства бороться способны. По моему мнению, как ответная реакция на это последовала остановка строительства, чтобы надавить на губернатора и министра, — считает депутат.
По мнению Бурмистрова, на развитие ситуации могут повлиять грядущие президентские выборы: руководство области будет стремиться сократить негатив среди жителей, а с остановкой крупнейшей стройки города общественное недовольство неизбежно. Он уверен, что концессионер может понадеяться на то, что чиновники выполнят его требования.
— Люди устали стоять в пробках. Я каждый день езжу с правого берега на левый, я в этих пробках на Димитровском мосту замучался стоять. Понимаю, что таких как я — десятки тысяч, — говорит он.
Мнение юриста
Сергей Карпекин объяснил, что в случае споров из-за концессии к ответственности могут привлечь как самого концессионера, так и концедента. Все зависит от того, какая сторона допустила нарушения в ходе работ.
— Конечно, нужно изучать конкретный договор и анализировать текущие обстоятельства. Если стороны не придут к согласию, то только суд может разобраться, кто прав, а кто — нет. Понятно, что объект крупный, сложный. Много чего должно было быть сделано сторонами. Что конкретно было нарушено, насколько это повлияло на сроки ввода объекта, надо выяснять. Кто не прав, тот и несет ответственность, как правило — финансово-экономическую. К этому относится возмещение ущерба, убытков, также договором могут быть предусмотрены штрафные санкции. Статей за нарушение концессионного соглашения в Уголовном кодексе нет. Вообще, это чисто гражданско-правовые отношения, — объяснил юрист.
При этом уголовная ответственность может наступить в том случае, если при разборе дела выяснится, что кто-то злоупотребил своими полномочиями, либо были проведены финансовые махинации. Карпекин также отметил, что в аналогичных ситуациях стороны могут прибегать и к досудебному решению спора путем переговоров.
Но иногда решение идти в суд принимают из-за строгих условий концессии.
— Концессия — все-таки конкурсная процедура, и концессионер должен следовать условиям. Вольное изменение условий в пользу концессионера может трактоваться как недопустимое действие. Поэтому безосновательно продлять сроки правительство не в праве, оно в таком случае получит предостережение со стороны надзорных органов, — заметил юрист. — Если при разборе обстоятельств выяснится, что задержки произошли, в том числе, из-за действий концедента, найти мирное решение и изменить условия договора, наверное, возможно. Другой вариант — стороны обращаются в суд и уже там заключают мирное соглашение. В отношениях с государством довольно часто такой механизм практикуется.
Вместе с переправой строят и развязку на площади Труда. Сейчас из-за работ там регулярно собираются пробки. НГС поговорил с экспертами и выяснил, как открытие развязки повлияет на движение на левом берегу.