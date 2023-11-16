Концессия раздора: минстранс и группа «ВИС» поспорили из-за четвертого моста — как это скажется на стройке

Хронология строительства

Концессионное соглашение на строительство четвертого моста заключили в 2017 году, сами работы начали в 2018-м. Изначально стоимость оценивали в 21 миллиард рублей. К 2017 году, когда и заключили соглашение, цена выросла до 34 миллиардов, а в конце 2022 года работы оценивали уже в 44,7 миллиарда.



Еще в июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года. Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. При этом запустить движение собирались в начале 2024 года после получения необходимых разрешений.

