Депутаты усомнились, что четвертый мост сдадут в 2023 году — что показала проверка КСП

Депутаты Заксобрания усомнились, что четвертый мост сдадут в декабре 2023 года как планировалось прежде. Об этом заявили сегодня, 14 ноября, на заседании профильного комитета Заксобрания Новосибирской области.
Мост, по данным августовской проверки КСП, готов только на 66,72%.
- В декабре 2023 года мы должны были завершить четвертый мост. И федеральное, и областное финансирование посмотрел — в очень большой части профинансирован этот проект. Тогда возникает вопрос: что же мы делаем с четвертым мостом? К сожалению, откладывается пуск этого четвертого мост, — констатировал заместитель председателя комитета Сергей Титков, передает Атас.инфо.
Такие результаты представили в КСП:
— Строительство мостового перехода через Обь осуществлялось в соответствии с концессионным соглашением. В 2020 году было внесено изменение, в котором указали, что крайний срок сдачи — 2023 год. Фактическое финансирование на август 2023 года составило 39 миллиардов 801 миллионов. Техническая готовность, к сожалению, отстает, — заявил аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Василий Круковский.
После доклада КСП депутаты во время заседания высказали предположения, что в 2023 году мост не сдадут. При этом один из выступающих отметил, что чиновники надеялись на четвертый мост для решения проблемы с пробками и безопасностью дорожного движения.
Корреспондент НГС направила запрос в группу компаний «ВИС». На момент публикации ответ не пришел. В телеграм-канале группы «ВИС» последний раз готовность моста упоминается в посте от июня 2023 года. Тогда строители заявили, что мост закончен на 85%.
Корреспондент НГС также направила запрос в Министерство транспорта Новосибирской области.
Вместе с четвертым мостом должны были открыть многоуровневую развязку на площади Труда. Там сейчас перекрыто много дорог из-за строительства объекта и собираются пробки. Вместе с экспертами корреспондент НГС разобралась, как развязка скажется на движении на этом крайне важном участке.