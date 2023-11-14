Депутаты усомнились, что четвертый мост сдадут в 2023 году — что показала проверка КСП

Мост, по данным августовской проверки КСП, готов только на 66,72%.



- В декабре 2023 года мы должны были завершить четвертый мост. И федеральное, и областное финансирование посмотрел — в очень большой части профинансирован этот проект. Тогда возникает вопрос: что же мы делаем с четвертым мостом? К сожалению, откладывается пуск этого четвертого мост, — констатировал заместитель председателя комитета Сергей Титков, передает Атас.инфо.