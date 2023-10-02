«Кольцо ада» станет ракетой? Как новая развязка изменит площадь Труда — показываем, как отрезали Ватутина от Широкой

С ним солидарен и Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области.

— Точно ответить, как новые развязки скажутся на движении левобережья, сложно. Нужно будет оценивать транспортные потоки, рассчитывать их перераспределения. Но думаю, что хуже не станет. Был бы нонсенс, если бы потратили порядка 10 миллиардов, чтобы стало хуже, — подчеркнул эксперт.

Но вместе с кольцами исчезает и важный транспортный коридор: Ватутина-Широкая и Ватутина-Станиславского.

Как было раньше и что будет сейчас

Кольцо на площади Труда позволяло автомобилистам спокойно проехать с улицы Ватутина на улицу Широкую и Станиславского. Сейчас оно превратилось в ракету. Автомобилисты не смогут проехать сразу, потому что второй ярус развязки по Ватутина отведен под трамвай.