«Кольцо ада» станет ракетой? Как новая развязка изменит площадь Труда — показываем, как отрезали Ватутина от Широкой

Площадь Труда давно получила название «кольцо ада» из-за огромных пробок. Ситуация в этом году стала еще хуже из-за строительства многоуровневой развязки. И с площади Труда, и с площади Энергетиков убрали кольца — по форме они стали больше напоминать ракеты или сардельки. Вместе с экспертами корреспондент НГС разобралась, как развязка скажется на движении на этом крайне важном участке. И у нас плохие новости для водителей, которые часто ездят по Ватутина.
«Проезжать будет легче»
Многоуровневая развязка, которую должны открыть вместе с четвертым мостом, превратила кольца на площади Труда и площади Энергетиков в ракеты и овалы. Проект очень сложный. Светофоры с развязки уберут, поэтому для пешеходов предусмотрены надземные переходы, а трамваи пустят по специальной эстакаде.
— К самой развязке вопросов нет, она достаточно логичная. Проезжать будет легче, просто потому что разносятся трамвай и автомобильный поток, — уверен Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
С ним солидарен и Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области.
— Точно ответить, как новые развязки скажутся на движении левобережья, сложно. Нужно будет оценивать транспортные потоки, рассчитывать их перераспределения. Но думаю, что хуже не станет. Был бы нонсенс, если бы потратили порядка 10 миллиардов, чтобы стало хуже, — подчеркнул эксперт.
Но вместе с кольцами исчезает и важный транспортный коридор: Ватутина-Широкая и Ватутина-Станиславского.
Как было раньше и что будет сейчас
Кольцо на площади Труда позволяло автомобилистам спокойно проехать с улицы Ватутина на улицу Широкую и Станиславского. Сейчас оно превратилось в ракету. Автомобилисты не смогут проехать сразу, потому что второй ярус развязки по Ватутина отведен под трамвай.
С улицы Ватутина без проблем можно будет попасть только на Центральный и Димитровский мосты, а также на улицу Станционную.
Для того чтобы проехать на Широкую или Станционную, придется воспользоваться одним из двух путей, и оба предполагают, что придется проезжать через новую многоуровневую развязку дважды.
Мы смоделировали эти пути. На графике показано движение с Ватутина на Широкую. Чтобы попасть на Станционную, придется проехать в конце пути не направо, а прямо. В остальном путь не отличается от действующего.
Как это повлияет на движение Левобережья
Эксперты не берутся сейчас однозначно говорить, насколько тяжело будет жителям Кировского района добираться на Троллейный жилмассив и улицу Станиславского.
— Людям придется ехать по Блюхера и по Котовского, — отметил Вячеслав Ашурков. — Улица Котовского требует реконструкции, ее нужно расширять, она по большей части двухполосная.
Однозначно только одно: поток никуда не денется — он перераспределится. Как именно, мы увидим после полноценного запуска развязки.
Полную визуализацию с транспортными потоками делала и компания ВИС. Ролик был опубликован в мае 2021 года.
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске 7 поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 502,3 миллиона.
В мэрии Новосибирска и ГК «ВИС» корреспонденту НГС ответили, что по вопросам развязки нужно обращаться в Министерство транспорта Новосибирской области. Запрос был выслан — мы дополнительно опубликуем ответ ведомства.
Жительница Бердска была наслышана о часовых заторах на «кольце ада» и решила пробки избежать. В итоге это обернулось еще большим ожиданием и крайне гневными высказываниями в адрес организации движения на левом берегу.