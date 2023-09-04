«Вспомнила все маты и придумала новые»: сибирячка решила объехать «кольцо ада» и попала в затор на 3,5 часа

Площадь Труда новосибирцы уже давно окрестили «кольцом ада» — постоянная смена схем движения и сужение полос из-за стройки четвертого моста повергают автомобилистов в ужас. Они стараются искать альтернативные объезды. Жительница Бердска Вероника Белоусова была наслышана о часовых заторах и решила пробки избежать. В итоге это обернулось еще большим ожиданием и крайне гневными высказываниями в адрес организации движения на левом берегу. Далее — заметка из пробки от первого лица.
Моему негодованию нет предела, это просто жесть какая-то! С левого берега просто адски невозможно стало выехать!
Примерно две недели назад, понимая, что изменили схему движения, я решила не ехать на «кольцо ада» (абсолютно справедливое название для того, что теперь творится на площади Труда). Решила быть хитрее и выбрать объездной путь. Какая же это была ошибка!
В общем, поехала я на улицу Невельского. А на ней ж/д переезд. И примерно в 16:00 скорость даже в 10 км/ч мне стала недоступна и снизилась до нуля на 3,5 часа. Назад не вернешься и стоишь, ждешь среди сотен таких же, как ты.
Кто-то опаздывает, кому-то плохо, кто-то, извините, в туалет хочет. Машины едут по встречной полосе, ДПС отсутствует, люди психуют. Филиал ада на отдельно взятом пятачке. А дороги! Дороги просто жесть, на этой улице местами приходится ехать по встречке, потому что по своей полосе вообще проехать невозможно.
Хоть раз в полчаса или в час, можно же, наверное, переезд открывать подольше, чем на 5–10 минут, чтобы машины хоть как-то проезжать могли? Мне кажется, этот вопрос очень остро и насущно стоит для жителей левобережья, особенно с учетом стройки «Хонда»-моста и связанных с ней перекрытий и изменения схем движения. Благодарю Бога, что я житель правобережья, и хоть часто по работе приходится быть в Новосибирске, но это чистилище не является для меня ежедневным и обязательным для посещения.
Люди находятся в ловушке из-за того, что ни строители, ни железнодорожники не могут, видимо, между собой договориться. Продумать схему движения, рассчитать график поездов, предложить альтернативные проезды — это все не про нас. Мы просто закроем дороги, сузим полосы, а что горожане? Сами пусть выкручиваются.
Те, кто вынужден каждый день туда-сюда мотаться и через объезды, и через «кольцо ада», уверена, потом весь день испытывают ужас от того, что им вечером опять придется ехать по этим адским тропкам. Пока стояла в пробке, вспомнила абсолютно всю ненормативную лексику, которую знала и даже придумала новые выражения.
Стоило бы публично публиковать расписание перекрытий, чтобы люди знали, когда переезды закрывают. Предложить официальные схемы объезда, контролировать их и минимально хотя бы починить на них дороги. Но это, видимо, что-то из области фантастики. В итоге на выезд из пробки я потратила в совокупности около 3,5 часов. Начинается сентябрь, машин станет намного больше, а пробки, судя по всему, еще томительнее и длиннее.