«Вспомнила все маты и придумала новые»: сибирячка решила объехать «кольцо ада» и попала в затор на 3,5 часа

Моему негодованию нет предела, это просто жесть какая-то! С левого берега просто адски невозможно стало выехать!

Примерно две недели назад, понимая, что изменили схему движения, я решила не ехать на «кольцо ада» (абсолютно справедливое название для того, что теперь творится на площади Труда). Решила быть хитрее и выбрать объездной путь. Какая же это была ошибка!

В общем, поехала я на улицу Невельского. А на ней ж/д переезд. И примерно в 16:00 скорость даже в 10 км/ч мне стала недоступна и снизилась до нуля на 3,5 часа. Назад не вернешься и стоишь, ждешь среди сотен таких же, как ты.