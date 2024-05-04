60 сосисок и салат из игуаны: изучаем райдеры знаменитостей — звезды эстрады умеют удивлять

У звезд немало требований — и это помимо гонораров Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Звезды российской эстрады нередко бывают капризными (на то они и звезды). Чтобы известная личность согласились на гастроли, нужно создать для нее комфортные, правильные условия. Такой список требований называется райдер, а написано там может быть всё что угодно. Помимо базовых потребностей в райдерах можно встретить неожиданные пункты — причуды у всех разные. Мы решили выяснить, насколько прихотливы знаменитости.

Василий Вакуленко (Баста)

Mercedes Maybach S-класса и 60 сосисок — это вам не шутки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Популярный рэпер не так давно заезжал в Новосибирск с концертом. Василий не только собрал целый стадион «Сибирь-Арены», но и обручил влюбленных новосибирцев. Наши коллеги из «Стархит» изучили райдер исполнителя. Бытовой или, скажем, повседневно-концертный список у рэпера прост. В питании Баста оказался непривередлив: шашлык, гречка, овощи, шоколадка и минеральная вода. Работающие розетки, зарядки, удлинители и салфетки — все это нужно любому из нас.



Для заказных концертов райдер Басты выглядит несколько иначе: артист предпочитает перелет бизнес-классом, а прибыть в номер люкс желает на автомобиле Mercedes Maybach S-класса. В номере обязательно должны быть фрукты и ягоды: груши, авокадо, клюква, голубика, орехи, хлеб, несколько видов молока, включая альтернативное, и 60 сосисок строго определенной марки. Алкоголя в райдере не обнаружено.

Олег Газманов

Для исполнителя важно уважительное отношение к его личному пространству — посторонних Олег Газманов рядом с собой видеть не желает Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Концерт музыканта пройдет в Новосибирске 19 мая в Доме ученых. Список требований Олега Газманова появился у наших коллег из екатеринбургского E1.RU — в их городе артист выступил 26 апреля.



Встретить Олега Газманова необходимо или у трапа, или в VIP-зале. Передвигаться по городу он желает на автомобиле представительского класса: Mercedes, Lincoln, Audi A8, BMW 7-й серии. В машине должно быть чисто, никакого табачного запаха, в салоне не должно быть посторонних. Для своей команды Газманов нанимает комфортабельный автобус. При переездах из города в город, а также в случае пробок и нехватки времени автомобили артиста и его команды должны сопровождать сотрудники ГИБДД.

Жить Газманов согласен только в лучшей гостинице города, допустимы также загородные гостиничные комплексы или государственные резиденции. Нужно забронировать номер люкс, в котором обязательно должен быть телефон. Питание трехразовое, во время завтрака, обеда и ужина в ресторане не должно быть посторонних.

Для подготовки к выступлению артисту нужна комфортная гримерка со стандартными бытовыми принадлежностями и накрытый стол с продуктами, купленными в магазинах премиум-класса: чай, хлеб, два лимона, мясная нарезка, сыр, орехи, ягоды, сало, хорошая квашеная капуста, бутылка виски Smokehead Sherry Cask Blast (ее стоимость — от 12 тысяч рублей) и многое другое.

Если у артиста есть свободное время, организатор должен продумать его активный отдых в городе. Подойдут большой теннис или велосипедные прогулки. Перед выступлением Олег Газманов должен быть в курсе культурной и политической обстановки в городе: какие сейчас проходят концерты, акции и митинги.

Филипп Киркоров

В списке требований звезды — личный повар и вазы с цветами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С истинно королевским размахом составляет райдер Филипп Киркоров (собственно, другого мы и не ожидали). Жители города, куда собирается на гастроли звезда, должны быть оповещены об этом грандиозном событии заблаговременно. Для поп-короля организовывают VIP-встречу прямо у трапа самолета, туда же подается автомобиль для него и еще два — для его охраны. Если гастроли проходят в России или странах СНГ, то Киркоров желает видеть рядом со своим кортежем еще и машины ГИБДД в качестве сопровождения.

Естественно, селится певец только в номере люкс пятизвездочного отеля. С собой он привозит личного повара, которому незамедлительно должны быть предоставлены продукты для «королевской трапезы». Также звезде требуются две гримерки, уставленные вазами с цветами.

Данил Прытков (Niletto)

Рэп и хип-хоп исполнитель, известен по песням «Любимка», «Не вспоминай», «Громче города» Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











«Любимка» девчонок не раз говорил, что придерживается ЗОЖ, но райдер исполнителя говорит об обратном. По данным Ural Mash, в список требований вошли: виски 12-летней выдержки, «Дошираки», сигареты, энергетики и пицца. Главный пункт — кальян и кальянщик в гримерке. Официальный представитель Niletto рассказывал E1.RU, что этот не очень-то полезный набор предназначен не для самого Niletto, а для его команды.



— У нас артист действительно ведет здоровый образ жизни. Чаще всего самые пьющие и курящие в музыкальных командах — световики и звукари, — пошутил менеджер артиста.



Будем верить, что это действительно так, а Данил Прытков и правда уделяет внимание здоровому образу жизни для поддержания активно-концертного ритма.

Анна Асти

Как выяснилось, царица не прочь пошутить Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Необычный пункт вписала в райдер певица Анна Asti, приезжавшая с концертами в Новосибирск: кроме продуктов полезного рациона в номер ей необходимо подать стейк из фламинго и салат из игуаны. Сказать, что принимающая сторона была обескуражена, встретив оригинальную строчку в конце списка, — не сказать ничего. Оказалось, что Анна таким образом решила проверить, внимательно ли организаторы концертов читают ее райдер. После артистка пояснила, что лишь один раз ей перезвонили и уточнили, насколько обязательным является данное требование.



Клава Кока

Пять молочных ломтиков Kinder — ты не лопнешь, деточка? Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Судя по райдеру певицы, особое внимание она уделяет своей безопасности. По данным UralMash, звезда рассматривает только мужчин-шоферов со стажем вождения не меньше шести лет. Встречать певицу должны на VIP-входе в аэропорту, обязательно с охраной и на машине классом не ниже Mercedes-Benz S. Клаву нужно разместить в номере люкс, а ее команде подойдет и стандарт.

Один из главных пунктов — питание, на которое придется тратить 45 тысяч рублей в день. В гримерке должны быть комфортная температура (+22 °С), а также различные вкусняшки: хамон, бастурма, лосось, шоколадки и пять молочных ломтиков Kinder.

Игорь Николаев

Игорь Николаев — один из самых неприхотливых артистов: он просто хочет отдохнуть в номере Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Редакции E1.RU стали известны некоторые детали райдера Игоря Николаева — 8 марта певец дал концерт в Екатеринбурге. Артист готов передвигаться по городу только на тонированном автомобиле уровня не ниже Mercedes-Benz S-класса по согласованному маршруту, а его команда — на микроавтобусе Mercedes. Управлять машиной должен профессиональный водитель, который не может первым начать разговор с певцом. Жить музыкант готов только в пятизвездочном отеле.



Список продуктов в номере — частое и уже стандартное условие знаменитостей. Игорь Николаев просит вполне обыкновенные вещи: фрукты, овощи, ягоды, мятный чай (и никакой другой), черный хлеб, кефир, различные нарезки (сырные, мясные и рыбные), орехи, сухофрукты, «Кока-Колу» в стеклянных бутылках и чайник.

Желание выключить телефоны и занавесить окна также объяснимо: когда ты звезда, тебе, наверное, хочется уединения — как еще отдохнуть и набраться сил перед концертом? Еще певцу важно, чтобы в номере был обеденный столик, чтобы завтракать, обедать и ужинать можно было, не выходя за пределы комнаты.



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