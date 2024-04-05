Невъездные: Лобода, Барских*, Дорн и остальные — как живут и чем занимаются запрещенные в России звезды

Мы выяснили, как сложилась жизнь уехавших из России музыкантов Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Личная жизнь знаменитостей многим не дает покоя. Будем честны: просмотр ленты светских сплетен — тоже своего рода занятие. Мы можем демонстративно отводить глаза от очередной истории о шпагате Волочковой, писать в комментариях: «Кому это интересно?», но при этом обязательно прочтем новость и рассмотрим картинку — будет что вечером обсудить. Предлагаем новую тему: как живут и чем занимаются звезды, которым запрещен въезд в РФ — подробности в нашем материале.



Светлана Лобода

Светлана Лобода — исполнительница хитов «Твои глаза», «К черту любовь», «Случайная» и других Источник: vk.com / Loboda











Жизнь Светланы Лободы кардинально поменялась после событий февраля 2022 года — в социальных сетях она писала, что будто бы обнулилась. Певица полностью прекратила сотрудничество с Россией и покинула страну — сейчас Лобода живет в Риге. На некоторое время она останавливала творческую карьеру, а потом вернулась с клипом «Молитва», который сняла в Церкви Святого Петра. Светлана Лобода продолжает выпускать синглы, но на украинском языке. Концертную деятельность Лобода не оставила: она продолжает выступать в странах Европы, ездит на гастроли, хочет выйти на англоязычный рынок. В Сети ходят слухи, что заработок артистки заметно упал, и сейчас она тратит заработанные в России деньги. В соцсетях она делится кадрами повседневной жизни — то ходит в зал, то посещает спортивные мероприятия, показывает снимки с фотосессий, делает анонсы к турам и показывает тизеры к новым клипам.

Настя Каменских и Потап

Личная жизнь звездной пары — загадка для фанатов: то развелись, то вместе — непонятно Источник: potupinastyaf / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Их дуэт в свое время вызвал ажиотаж песней «Непара» и моментально завоевал любовь слушателей. Долгое время украинские музыканты радовали фанатов заводными, а иногда лиричными песнями и клипами. Сегодня Насте Каменских и Потапу запрещен въезд на территорию нашей страны, но это не значит, что они перестали заниматься музыкой. Последние новости о звездном дуэте рассказывают об их работе с продюсером Томасом (Томашем) Лукачем. Настя Каменских и Потап жили в Колумбии и США, певица публиковала снимки из Дубая.

Одно время ходили слухи о разводе пары, но судя по последним фото в соцсетях, Настя и Потап по-прежнему вместе. Что на самом деле происходит между ними на личном фронте — неизвестно, официальных заявлений о расставании не было. Периодически разные СМИ публикуют истории об изменах рэпера, но каждый раз Настя выступает с опровержением и заявлениями, что сплетни ее не трогают. Полагаем, внимание певицы сосредоточено не на адюльтере, а на здоровье: в 2023 году у Каменских обнаружили новообразования на голосовых связках. Анастасия перенесла операцию, уже восстановилась и продолжает концертную деятельность.



Макс Барских*

Певец взял себе новый псевдоним и старается строить карьеру в Америке и Европе Источник: The Voice











Все мы помним этого жгучего красавца, влюбленного в Светлану Лободу. В 2022 году артисту запретили въезд в РФ на ближайшие 50 лет. Макс Барских* (признан в РФ физическим лицом-иноагентом) не расстроился: он отменил свои концерты по стране, отказавшись возвращать деньги за билеты, а потом удалил все свое творчество с музыкальных платформ и покинул Россию.

Известно, что сейчас певец строит музыкальную карьеру в Америке и Европе — Барских взял для англоязычной аудитории новый псевдоним Mick Sunday. Получается не очень — в 2023 году он отменил гастроли в семи американских городах, назвав причиной технические проблемы. От прежнего имени артист отказываться не стал — старые хиты («Туманы», «Сделай громче», «Берега») исполняются им на украинском языке.

Иван Дорн

Иван Дорн прославился эпатажными образами Источник: music.yandex.ru











Музыкант тоже находится в списке запрещенных на территории РФ артистов. Иван Дорн вместе с женой и детьми переехал в Париж, но спустя время признался, что ему не нравится город, семья думает о переезде. Дорн заявлял в СМИ, что у него не осталось никаких связей с Россией, и он даже перестал общаться с родственниками. Дорн закрыл музыкальные каталоги для жителей России и Беларуси, отменил выход уже почти готового русскоязычного альбома Dorndom. Музыкант весьма своеобразно ведет соцсети, по которым сложно понять, что происходит в его жизни, известно лишь, что концертную деятельность исполнитель хита «Бигуди» не отменял.



Вера Брежнева

Вера Брежнева теперь живет в Европе и продолжает музыкальную карьеру Источник: Lenta.ru











Бывшая солистка группа «ВИА Гра» покинула страну после начала СВО, а в 2023 году ее лишили вида на жительство в России. Сейчас певица живет в Европе, занимается волонтерской деятельностью, и как многие ее коллеги, старается завоевать любовь аудитории за границей, но дела идут не гладко. Концерты в Испании и Португалии были отменены. Вера Брежнева общается с поклонниками исключительно на украинском языке и говорит в соцсетях, что не хочет вспоминать период работы в России. Из-за этого от певицы отвернулось много российских фанатов. В прошлом году Брежнева развелась — брак с Константином Меладзе, за которого она тайно вышла замуж, продлился 8 лет.



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* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.



* Николай Бортник (Макс Барски) признан Минюстом РФ иноагентом.

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