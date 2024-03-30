Трясут стариной: 5 звезд российской эстрады, о которых все забыли, но они вновь заявили о себе

Кто из забытых звезд прошлого вновь заблистал в свете софитов — смотрим Источник: NGS.ru











Мир российской эстрады и шоу-бизнеса всегда был объектом пристального внимания большого количества людей. Зрители с интересом следят за передвижениями звезд, их высказываниями и поступками, а сплетни — это отдельный и любимый жанр. То, что происходит сейчас, несомненно, вызывает вопросы и рождает волну обсуждений и предположений. Звездный состав заметно поменялся: часть звезд отменило государство, часть — отменили себя сами. В момент, когда показалось, будто артистов уже не осталось, старожилы шоу-бизнеса стряхнули с себя пыль и снова вышли на сцену, хотелось им того или нет.



Татьяна Буланова

У Булановой все в порядке — замужем, счастлива, иногда поет Источник: Telegram-канал Татьяна Буланова











Певица, популярность к которой пришла в 90-е годы, сегодня не часто мелькает на экранах. Татьяна Буланова продолжает музыкальную карьеру, но делает это тихо. О новых песнях узнают в основном лишь преданные фанаты, а сама она появляется на сцене пару раз за год.



Новый проект «Фабрика звезд» неожиданно для зрителей пригласил певицу принять участие. Так, Буланова спела с 18-летним Александром Филиным — вместе они исполнили «Ясный мой свет». Получилось хорошо, публика оценила и заодно вспомнила, как выглядит Буланова.

Расскажем немного последних новостей о персоне: летом 2023-го Татьяна Буланова сыграла свадьбу с бизнесменом и бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Певица взяла фамилию молодого супруга, она сообщила, что собирается прожить с ним до конца своих дней. Разница в возрасте между супругами 19 лет, но, как признается певица, ни он, ни она эту разницу не ощущают — об этом Татьяна Буланова рассказала нашим коллегам из «Стархита».



Стас Костюшкин

Певец очень старается идти в ногу со временем Источник: Telegram-канал Стас Костюшкин











Тот самый обаятельный из группы «Чай вдвоем» был крашем всех девчонок в 2000-е. Успех группы был громким, но увы — все хорошее когда-нибудь заканчивается, дуэт распался в 2012 году. Сегодня мало кто помнит, как зовут второго участника. Денис Клявер ушел в бизнес, а музыку оставил для души — он продолжает выпускать треки и даже записывает альбомы. Последний: «Тебя удача найдёт» вышел в 2021 году.



Медийная карьера его компаньона сегодня более заметна, но и то, если хорошенько копать в нужном направлении. Пыль с имен Стаса Костюшкина смахнул Эльдар Джарахов в 2022 году, когда музыканты выпустили совместный трек: «Я просто друг». Работа зашла и детям-альфа и миллениалам, которые получили возможность подпевать любимой некогда песне без риска выдать свой возраст.

Костюшкин также участвовал в шоу на Муз-ТВ — «Битва поколений» — по мнению некоторых зрителей, певец выглядел нелепо. Артист активно ведет соцсети и выкладывает контент с озвучками кумиров молодежи, например, с Валей Карнавал. Надо отдать Костюшкину должное — молодится, как может.

Игорь Николаев

Игорь Николаев ездит по городам страны с концертным туром Источник: igor_nikolaev_music / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Певец Игорь Николаев пропал с радаров уже давно — о нем мало, что слышно, так же как мало, где его видно. Два года назад он перенес операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. Какое-то время он даже находился в реанимации.

В октябре 2023 года Игорь Николаев вновь появился на сцене и отправился в гастрольный тур — в апреле певец даст концерт в Новосибирске. Певца и композитора также пригласили в шоу «Новая фабрика звезд». В первом выпуске шоу он исполнил свой хит «Такси, такси» вместе с участницей проекта Софьей Полозовой, зрители отметили, что выглядит он бодро и энергично.



Акула

Певица активно сотрудничает с каналом Муз-ТВ Источник: pochepa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Мы помним эту девчонку по хитам «Кислотный DJ», «Мало» и «Я убегаю». Творческой карьерой Оксаны Почепа занимался Сергей Жуков — именно он придумал для нее имидж, сценический образ и продвинул в музыкальных кругах. Так мир узнал о существовании певицы Акула. Молодежь 2000-х подражала ей, одевалась как она, заучивала строчки песен наизусть.



Сегодня мы по-прежнему продолжаем ассоциировать имя певицы с эпохой нулевых. Если спросить, что вы знаете о карьере Акулы сейчас, найти ответ молниеносно не получится. Тем не менее певица все это время продолжала записывать песни, выступать и появляться на экранах в разных шоу.

В мае 2020 года она выпустила ремикс на композицию «Те, кто меня» в жанре histrionic. В видео Оксана рассказала несколько фактов из жизни, историю создания трека «Кислотный диджей», а также поведала об отношении отца к ее творчеству. Периодически певица мелькает на канале Муз-ТВ — Акула примкнула к числу звезд концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты». Оксана также приняла участие в шоу «Битва поколений», где проиграла современной исполнительнице Maru Gu.

Оксана Ковалевская

Оксана ушла из красок еще в 2006 году, но продолжила сольную карьеру Источник: Telegram-канал Оксана Ковалевская











У экс-вокалистки группы «Краски» существует сольный проект Kovalevskaya. Оксана показала себя фанатам с другой стороны — ее песни стали более лиричными и мелодичными. Вполне возможно, вы слышали синглы «Я знаю, о чем ты молчишь», «Другая» и «Океаны». Ковалевская даже выпускала альбом, но он не получил такой популярности, как ее работа в проекте «Краски».



В 2018 году Оксана навела смуту — в СМИ стали появляться заголовки, что певица вернулась в группу. На самом деле Ковалевская решила исполнять привычные песни молодости, что и вызвало волну непонимания. Позже на этой почве у нее произошел конфликт с продюсером «Красок» и по совместительству бывшим мужем Алексеем Вороновым, который заявлял, что Ковалевская не имеет права петь песни группы. Было судебное разбирательство, но иски Воронова не удовлетворили, ведь Оксана является автором песен.

Оксана Ковалевская продолжает активно выступать, судя по всему, ей интересны коллаборации — она записала совместный трек с Тимуром TIMBIGFAMILY, снялась в клипе с DJ VIN, был дуэт с музыкантом V1NCENT (настоящее имя — Иван Школник). С последним Ковалевская продолжила работу. Певица выступает по городам, поет на корпоративах и праздниках, принимает участие в ностальгических концертах.

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