«Мужчин сильно возбуждает женская инициатива»: сексолог — о том, что действительно имеет значение в отношениях

Крекс, пекс, секс! Нет, волшебной таблетки сексолог вам не выдаст — над любовными отношениями придется попотеть даже в кабинете специалиста! Источник: Роман Данилкин











Как сочетается гедонизм с сексуальным темпераментом? Почему женщине для удовольствия хватит и партнера с пятисантиметровым пенисом? Как COVID и СВО повлияли на интимную жизнь? Почему мужчин не учат делать куннилингус, а женщины скупают курсы минета? И что вытворяют россияне в постели? Наши коллеги из 63RU рассуждают на самые горячие темы вместе с психологом и сексологом Анастасией Шарлановой.

Это видео набрало 1,7 миллиона просмотров в блоге Анастасии Источник: anastaiia.sharlanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анастасия Шарланова — психолог-сексолог, психотерапевт, член ассоциации сексологов. Автор подкаста «Либидо. Как хотеть и желать», владелица бутика взрослого удовольствия «Мастерская соблазна». Ведет экспертный блог, где просто и доступно рассказывает обо всех оттенках любви и психологии полов. Проводит секс-просвет-девичники.

— Насколько россияне открыты и готовы говорить о сексе?

— Открыты. Но на прием к сексологу чаще всего приходят девушки. Мужчинам психологически тяжелее рассказывать о своих проблемах противоположному полу. Профессии психолога и сексолога — помогающие. В этой сфере большая часть специалистов — женщины.

Я регулярно снимаю видеоопросы для блога, и незнакомые мужчины не шарахаются, а вполне откровенно рассуждают на камеру об отношениях. При этом молодежь не живет шаблонами. Если спросить про измены людей за 40, то услышишь стандартные рассуждения про мужскую якобы природную полигамию. Парни 18–20 лет не такие зашоренные и понимают, что мужчины и женщины — один биологический вид с одинаковыми потребностями.

Источник: anastaiia.sharlanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Были какие-то неожиданные ответы во время уличных секс-опросов?

— Я задавала вопрос: сколько свиданий должно пройти до секса. Одна девушка ответила, что готова на близость только после года отношений. А почему нет, если ее это устраивает? Также в комментариях в моем блоге женщина писала, что до 41 года была девственницей. Это ее выбор, ее жизнь. Если ей окей, и партнер готов ждать, то все нормально.

— Особенность нашего региона — очень низкая осведомленность в плане сексуальной культуры из-за полного отсутствия полового воспитания, — делится наблюдениями Анастасия. Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— А что касается секса на первом свидании — это тоже норма?



— У парней нет предрассудков, им в этом плане без разницы. Они будут только рады. Но, конечно, это сильно снизит их дальнейшую мотивацию и желание ухаживать, добиваться. Девушки об этом знают. Поэтому чем больше женщине нравится мужчина, тем больше у нее на него серьезных и далеко идущих планов, тем больше она будет тормозить и оттягивать первый секс.

— Другая крайность — табу на секс до свадьбы. Тоже ок с точки зрения психолога?



— Да. Но воздержание до брака — очень редкая история сейчас. Все-таки это большей частью связано с воспитанием, определенной религией и социальными устоями. А так — ни мужчины, ни женщины уже не желают брать кота в мешке. Стараются до брака проверить совместимость сексуальных темпераментов, размеры и анатомические нюансы партнера. Никто не хочет так рисковать.

Чаще всего женщины обращаются к сексологам с жалобой на отсутствие либидо, а мужчины с синдромом ожидания сексуальной неудачи Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Кстати, про анатомию. Размер полового органа у мужчины имеет значение?

— Американские сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон проводили эксперимент, во время которого мужчина с 5-сантиметровым половым членом довел партнершу до оргазма за 20 секунд. Но до этого была полноценная прелюдия, когда женщина была максимально облизана, облюблена, заведена. То есть ей не хватало только вот искорки, чтобы достичь оргазма. Для справки: дамам в среднем требуется от 10 до 20 минут предварительных ласк, чтобы достичь возбуждения.

Все, что больше 5 сантиметров, — норма Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— То есть миф о том, что чем больше размер, тем лучше секс, развенчан?

— Начнем с того, что микропенисом считается орган меньше пяти сантиметров в эрегированном состоянии. Все остальное — норма. Большой размер не влияет на какие-то суперощущения. Половая анатомия женщины такова, что все нервные окончания у нас находятся буквально в пяти сантиметрах от входа во влагалище. В самом влагалище никаких нервных окончаний нет, иначе мы бы сошли с ума во время родов от невыносимой боли. И кстати, клиентки часто говорят о том, что мужчины с меньшим пенисом более старательные любовники. Но парни все-таки продолжают мериться своими органами. Обращают внимание, сравнивают в банях и прочих подобных ситуациях. Для некоторых из них это действительно очень большой повод для гордости. Фаллос еще во времена Древнего Рима был символом власти, могущества, брутальности.

— Для женщин сексуальность мужчины не связана с внешностью напрямую. Важны брутальность, маскулинность. По большей части заводит именно поведение такого альфа-самца. Но при этом многие ищут в партнере фигуру отца. То есть он одновременно должен заботиться о своей избраннице, холить и лелеять, — объясняет сексолог. Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Древние времена оставили неизгладимый след. А как недавние глобальные события — пандемия коронавируса и СВО — повлияли на сексуальную жизнь наших сограждан? Что изменилось за последние 5 лет, начиная с 2019 года?

— Во время ковида люди оказались в одном пространстве и начали больше задумываться о качестве секса. Если раньше пары как-то наспех, по-быстренькому это делали и разбегались по делам, то, оказавшись в четырех стенах, стали уделять больше внимания интимным отношениям. Не нужно стало ездить в офис, ходить за покупками. И оказалось, что проблемы-то не в нехватке времени, а в коммуникации внутри пары.

С началом СВО больше стало тревожности у женщин. Особенно свободных. Потому что часть мужчин уехала за границу, часть ушла на спецоперацию. И если раньше условно «на 10 девчонок по статистике было 9 ребят», то теперь их оказалось еще меньше. Соответственно, девушки сейчас больше следят за собой, стараются держать себя в тонусе, как-то удивлять мужчин.

А когда вы в последний раз удивляли своего партнера? Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Да, все секс-коучи ориентированы на женскую аудиторию. Не видела тренингов по куннилингусу для мужчин. Зато курсов минета для девушек достаточно много. Почему так? Только женщины озабочены тем, как правильно заниматься оральным сексом?

— У мужчин тоже есть запрос на подобное обучение. Но реализовать его пока некому. Так что эта ниша в сфере сексологии свободна.

— Думаете, мужчины пойдут этому учиться?

— Не все, конечно, но некоторые — вполне возможно. Есть же курсы йони-массажа (йони — в переводе с санскрипта — священное место, чрево. — Прим. ред.) для мужчин. И они пользуются довольно-таки большой популярностью. Есть курсы сквиртологов. То есть прямо учат мужчин, что делать, чтобы женщина сквиртовала. Правда, очень сомнительно, чем они там занимаются и зачем. Потому что сквирт — это моча. И ее выделение во время секса говорит о слабых мышцах тазового дна. Тут бы девушке к гинекологу обратиться. А мужчины, наоборот, требуют: «Где сквирт, дорогая? Я что, тебя не так сильно возбуждаю? Не так сильно стараюсь? В чем дело?» Мода на сквирт пришла к нам из специфических фильмов. Но важно понимать, что порно — это мультик для взрослых. Многие насмотрятся и ждут, что партнерша будет так же инициативна, будет так же оргазмировать, как в кино.

— Практически каждая женщина хоть раз в жизни имитировала оргазм, — констатирует сексолог Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— На женские ожидания фильмы тоже влияют?

— Да. Но не порно, а просто романтическое кино, сериалы, книги про любовь. Таким образом у девушек на этапе психосексуального развития секс и сексуальное желание очень романтизируются. Закладывается ложное впечатление, что оно должно рождаться как-то вспышкой, что оргазм должен сам собой случаться. Красивая картинка приводит к завышенным требованиям к партнеру. Но жизнь и кино, как правило, сильно отличаются.

— Для мужчин женская сексуальность — это стереотипные красная помада, мини, обтягивающее платье, каблуки. Маркеры, навязанные рекламой. Но не скажу, что парням это безразлично. Мы все впитали уже эти «идеалы» и красивая обертка важна. Но если у женщины за этой яркой окраской нет собственного ощущения сексуальности, уверенности, мужчина это очень быстро считает и поймет, что тут обманка Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— А какие еще стереотипы пришли в наши постели из кино для взрослых?

— Анальный секс оттуда. Но надо понимать, что анус не предназначен для регулярного полового контакта. Это точно не занятие на каждый день. Может быть, как некий возбуждающий эксперимент. Потому что и в этой области у женщин довольно много нервных окончаний. Но нужна грамотная подготовка перед процессом.

Еще один сюжет из кино для взрослых — секс втроем. По сути, это некая легализованная измена. Но есть пары, которые считают, что они прошли вообще все, сексуально насытились и только третьего им и не хватает. Но опять же фантазии в нашей голове ничего общего с реальностью не имеют.

Одному партнеру кажется, что это классный эксперимент. А другой соглашается, только чтобы его удержать. И, как правило, после такого у этого человека очень много душевной боли, сложных чувств. Безопасность в отношениях у пары, которая позвала в постель третьего или третью, сильно рушится. И это становится камнем преткновения в дальнейшем.

Последний тренд, который навязывает порно, — куколдинг. Когда один из партнеров наблюдает за сексом другого своего партнера. То есть они в паре. И он со стороны наблюдателя. Тоже вид легализованной измены.

— Эрогенные зоны покрывают 80% тела человека. Но у женщины они более раскрыты, — считает Анастасия Шарланова Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Норма это все или нет?



— По сути, в сексе является нормой всё, что не вредит, не угрожает жизни и здоровью и происходит по обоюдному согласию в рамках конкретной пары.

— Следующее окно Овертона каким будет? Что еще из ранее немыслимого станет приемлемым и популярным?

— Свободные отношения потихонечку набирают популярность. Думаю, это связано с тем, что мы живем в эпоху быстрого дофамина (гормона удовольствия. — Прим. ред.). Сплошные сериалы, социальные сети, быстрая еда. То есть дофамин получить очень легко. Все немного пресытились уже. Секс — это тоже дофаминовый процесс. И люди стремятся получить такой же легкий дофамин и в интимной сфере.

Я не говорю, что это хорошо или что это плохо. Просто сейчас эпоха, когда люди хотят получить быстрый кайф, быстро удовлетворить свою потребность и сменить картинку.

— Мужчин сильно возбуждает женская инициатива. Но не когда женщина идет в наступление, берет нахрапом, сама знакомится, а когда она показывает симпатию, оставляя при этом парню пространство для маневра. Сильный пол такое действительно привлекает. Это говорит о женской уверенности и сексуальном заряде Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Вот про удовольствие. Все говорят о российском гедонизме. Сексуальной сферы такое чуть ленивое, неспешное кайфожорство тоже касается? Мол, я в постели — звезда, руки-ноги раскинул и лежу?

— Да, есть определенный фактор биологический, который очень сильно влияет на наше сексуальное влечение, то есть половую конституцию. Она дана нам от рождения, это как цвет глаз или волос — вот что заложено природой, то и есть. И в сексуальном плане люди в разных регионах России отличаются. Например, у жителей Кавказа высокий уровень тестостерона и сильная половая конституция не только у мужчин, но и у женщин. Но тут еще большую роль играет воспитание. Поэтому, каким бы сильным не был сексуальный темперамент, атмосфера, в которой растет человек, — социальная, культурная — очень сильно влияет.

В средней полосе России половая конституция средняя. Обширных исследований, конечно, никто не проводил. Об этом можно судить исходя из общения и обмена опытом с коллегами.

Эрекционное кольцо с вибропулей — игрушка и для мужчины, и для его партнерши Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Возвращаясь к теме быстрого дофамина. Насколько популярны сейчас гаджеты в постели?

— Чем больше сексуального просвещения, тем больше женщины изучают свое тело и начинают понимать, как и откуда получать удовольствие. Если раньше вибратор был чем-то зазорным, то сейчас многие используют его в партнерском сексе. И для женщины, и для мужчины наличие такого помощника не является чем-то стыдным. Просто прикольный девайс, который поможет получить новый спектр удовольствия.

Анальные пробки — частые «участники» сексуальных утех Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— А есть какой-то must have товаров из секс-шопа, которые стоит принести в спальню?

— Из интимной косметики — лубриканты и жидкий вибратор. Из гаджетов — эрекционные кольца, вибраторы, вакуумно-волновые стимуляторы, анальные пробки с вибрацией и без.

Вибраторы бывают разных форм и размеров... Источник: Роман Данилкин / 63.RU











... есть даже в виде бутона розы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Капа для орального секса Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Но самое главное в отношениях — это все-таки качественная коммуникация, когда есть определенный пласт доверия, безопасности, когда я могу быть принят любым. Могу сказать, что мне что-то не нравится или нравится в сексе, и не быть отвергнутым или осмеянным за это. Это действительно страшно, когда открываешься в очень уязвимых вещах.