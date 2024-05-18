Шпионка, работавшая в США? Или авантюристка? Как сложилась судьба Анны Чапман — секс-символа русской разведки

Вот уже 13 лет на ТВ выходит шоу «Тайны Чапман». Однако его ведущая до сих пор не раскрыла своей главной тайны: действительно ли она — шпионка, работавшая в США на русскую разведку и прошедшая тренинг в СВР?

Об Анне говорили, что она соблазняла влиятельных бизнесменов и слишком приблизилась к самой верхушке американской власти, когда ее схватили в числе других подозреваемых, которые, по версии обвинения, плели в Штатах сеть информаторов. Как бы то ни было, в 2010 году закончилась история «шпионки Анны Чапман» и началась история ее восхождения как телеведущей и общественного деятеля. А еще — фотомодели, коуча и автора книг по здоровому питанию.