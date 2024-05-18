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Он и она «Брала микрозайм, чтобы оплатить счет в ресторане»: кто такие тарелочницы и почему их так ненавидят мужчины

«Брала микрозайм, чтобы оплатить счет в ресторане»: кто такие тарелочницы и почему их так ненавидят мужчины

Мнения мужчин и женщин разделились. Одним не нравятся партнеры, другим — что едят за их счет

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Парни легко вычисляют тарелочниц

Слово «тарелочница» постепенно проникло в словарный запас мужчин. Такие девушки, по их мнению, если и идут на свидание, то только поесть за чужой счет, а потом тут же пропасть. Девушки же смотрят на таких мужчин свысока и сами готовы закрывать счета, только не слышать возмущения тех, кого они сами называют нищебродами. Наши коллеги из V1.RU узнали, как относятся мужчины и женщины к тарелочницам и что по этому поводу думают психологи.

Тарелочница — девушка, которая знакомится с мужчинами в интернете, чтобы поесть и развлечься за счет спутника, а затем исчезает с радаров. Всё просто: бесплатный ужин в заведении — еду подают в тарелках — девушка «тарелочница».

У тарелочниц весь день по минутам расписан

В последнее время мужчины стали всё охотнее выискивать тарелочниц. Малейший намек на то, что девушка хочет получить что-то от мужчины, расценивается как меркантильность. Горячий спор о тарелочницах разгорелся после публикации V1.RU, в которой девушки рассказали, что хотели бы получить в подарок. Они называли в том числе поездку в Париж и Лондон, сертификат на 50 тысяч на маркетплейсе, бассейн на крыше... В комментариях под материалом одни писали, как не стыдно такое просить. Нужно хотеть здоровья и деток побольше. Вторые называли девушек тарелочницами и предлагали в подарок губозакаточную машинку.

— Нищебродки активизировались. Вы-то соответствуете тому, что просите? — задается вопросом читатель. — А то трусы зашитые, а хочет айфон, Мальдивы и машину! Задайте себе простой вопрос: зачем обеспеченному мужчине именно вы?! Он вас как перчатки может менять через день!

— Мужики, если у вас есть такие бабы, как в статье, бросайте их первыми и даже не жалейте, — рекомендует другой анонимный читатель. — Тоже мне, тарелочницы с Патриков.

Читатели подметили, что в статье перечислялись не дешевые подарки, о которых мечтают девушки, а непомерные и ничем не оправданные хотелки дамочек, насмотревшихся ютьюба, где инфоцыганки вешают лапшу на уши о своих миллионах в месяц и о том, как они красиво и беззаботно живут. Выводом диванных экспертов стало, что девушки, насмотревшись таких видеороликов, глупеют и хотят от мужчин то, что они не могут дать.

— Тарелочница — это нормальное обозначение бабенки-нищебродки, которая считает, что ее обязаны накормить, — пишет озлобленный комментатор. — На западе нет ничего плохого, если приносят раздельный счет, так как женщина самодостаточна и знает себе цену. Наши же грязнухи колхозные еще позволяют себе что-то требовать, но при этом сами ничего предложить не могут, интеллектуально низки и предсказуемы. В большинстве случаев всё достигают благодаря мужчинам. Помню, поужинал с кишкоблудкой, она нажрала на 5500, рассказывала, какой она успешный косметолог, много зарабатывает, «Ауди-ТТ» у нее. Как счет раздельный принесли — разнылась, что 700 рублей только на карте. Пришлось ей онлайн микрозайм брать, чтобы расплатиться. Если бы она сразу сказала, что нищенка и заурядная бабенка-содержанка, то я бы оплатил за нее, а так — налгала мне о своей успешности. Почему кто-то должен платить за человека, которого первый раз видишь? Может, этот человек мне не понравится, или я — ей. Если есть хотелки, зарабатывай на них сама, а не будь попрошайкой.

Есть те, кто пытается вывести тарелочниц на чистую воду, попросив раздельный счет

На все эти выпады появились защитники девушек, которые называли парней нищебродами, раз они не могут заплатить за ужин, а также рекомендовали найти вторую половинку по своим возможностям.

— Обожаю этот термин, считаю, что это лучший маркер лоха — скучного и нищего мужичонки, без интересов, без перспектив, с которым не следует общаться (и уж тем более выстраивать отношения, любые) никому, — советует читатель. — Это ж каким убогим надо быть, чтобы искренне считать, будто женщины ходят на свидание пожрать и оплатить счет. Это великое вложение? Хочется подать милостыню такому.

Девушки понимают и принимают позицию раздельного счета и мнимого равноправия мужчин. Хоть, по этикету, кто предложил встретиться, тот и платит, так как занимает время другого человека.

— У всех разные модели отношений. Многих полностью устраивает вариант «пополам», — пишет девушка. — Более того, кому-то важны ухаживания на первом этапе, а в семейной жизни они вкладываются в бюджет одинаково. Удивляют комментаторы, которые выискивают каких-то «тарелочниц» и «изобличают» их. Чтобы что? Чтобы в глазах других людей выглядеть жмотярой, который изошелся за 2000 рублей?

Ухоженных девушек, которые знают себе цену, мужчины называют тарелочницами

Психолог Анастасия Федорова прокомментировала ситуацию с тарелочницами и обиженными на них мужчинами.

— Девушке становится неинтересно на свидании. Она уходит, на что имеет полное право. Но обиженный мужчина начинает считать ее коварной и расчетливой, рассказывая потом всем, что она пришла просто поесть за его счет, — объясняет клинический психолог. — Конечно, есть аферистки, но их настолько ничтожное количество, что приписывать этот термин всем подряд очень глупо.

Проблему психолог видит в том, что большинство мужчин зовут девушку на ужин для дальнейшего продолжения в постели. Когда девушка уходит, а мужчине еще и пришлось оплатить ужин, для него это травма.

— Многие из таких считают, что если ты не готова поблагодарить за ужин сексом, то обязана разделять счет, — говорит Анастасия Федорова. — Если у мужчины полно неудачных свиданий, и все как одна с них бегут после первого ужина, то это проблема мужчины. Ему нужно копаться в себе и искать первопричину проблемы.

Клинический психолог привела перечень, почему девушки не перезванивают после ужина:

  • скучно;

  • неинтересен;

  • парень рассказывает на первом свидании про все свои отношения;

  • неприятный запах;

  • у парня грязные волосы.

— И еще множество причин, по которым девушка вправе уйти со свидания, впрочем, как и мужчина, — говорит психолог Анастасия Федорова. — Если девушке встретился мужчина, оскорбляющий «тарелочницами» всех подряд, то это будет скучный, неинтересный, неотесанный мужлан с мизогинией (ненавистью к женщинам), либо маменькин сыночек. Поэтому мой совет: изначально отказываться от свиданий с такими личностями, чтобы потом не задолжать за кофе.

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