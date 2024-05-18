«Брала микрозайм, чтобы оплатить счет в ресторане»: кто такие тарелочницы и почему их так ненавидят мужчины

Парни легко вычисляют тарелочниц Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Слово «тарелочница» постепенно проникло в словарный запас мужчин. Такие девушки, по их мнению, если и идут на свидание, то только поесть за чужой счет, а потом тут же пропасть. Девушки же смотрят на таких мужчин свысока и сами готовы закрывать счета, только не слышать возмущения тех, кого они сами называют нищебродами. Наши коллеги из V1.RU узнали, как относятся мужчины и женщины к тарелочницам и что по этому поводу думают психологи.



Тарелочница — девушка, которая знакомится с мужчинами в интернете, чтобы поесть и развлечься за счет спутника, а затем исчезает с радаров. Всё просто: бесплатный ужин в заведении — еду подают в тарелках — девушка «тарелочница».



У тарелочниц весь день по минутам расписан Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











В последнее время мужчины стали всё охотнее выискивать тарелочниц. Малейший намек на то, что девушка хочет получить что-то от мужчины, расценивается как меркантильность. Горячий спор о тарелочницах разгорелся после публикации V1.RU, в которой девушки рассказали, что хотели бы получить в подарок. Они называли в том числе поездку в Париж и Лондон, сертификат на 50 тысяч на маркетплейсе, бассейн на крыше... В комментариях под материалом одни писали, как не стыдно такое просить. Нужно хотеть здоровья и деток побольше. Вторые называли девушек тарелочницами и предлагали в подарок губозакаточную машинку.

— Нищебродки активизировались. Вы-то соответствуете тому, что просите? — задается вопросом читатель. — А то трусы зашитые, а хочет айфон, Мальдивы и машину! Задайте себе простой вопрос: зачем обеспеченному мужчине именно вы?! Он вас как перчатки может менять через день!



— Мужики, если у вас есть такие бабы, как в статье, бросайте их первыми и даже не жалейте, — рекомендует другой анонимный читатель. — Тоже мне, тарелочницы с Патриков.



Читатели подметили, что в статье перечислялись не дешевые подарки, о которых мечтают девушки, а непомерные и ничем не оправданные хотелки дамочек, насмотревшихся ютьюба, где инфоцыганки вешают лапшу на уши о своих миллионах в месяц и о том, как они красиво и беззаботно живут. Выводом диванных экспертов стало, что девушки, насмотревшись таких видеороликов, глупеют и хотят от мужчин то, что они не могут дать.



— Тарелочница — это нормальное обозначение бабенки-нищебродки, которая считает, что ее обязаны накормить, — пишет озлобленный комментатор. — На западе нет ничего плохого, если приносят раздельный счет, так как женщина самодостаточна и знает себе цену. Наши же грязнухи колхозные еще позволяют себе что-то требовать, но при этом сами ничего предложить не могут, интеллектуально низки и предсказуемы. В большинстве случаев всё достигают благодаря мужчинам. Помню, поужинал с кишкоблудкой, она нажрала на 5500, рассказывала, какой она успешный косметолог, много зарабатывает, «Ауди-ТТ» у нее. Как счет раздельный принесли — разнылась, что 700 рублей только на карте. Пришлось ей онлайн микрозайм брать, чтобы расплатиться. Если бы она сразу сказала, что нищенка и заурядная бабенка-содержанка, то я бы оплатил за нее, а так — налгала мне о своей успешности. Почему кто-то должен платить за человека, которого первый раз видишь? Может, этот человек мне не понравится, или я — ей. Если есть хотелки, зарабатывай на них сама, а не будь попрошайкой.

Есть те, кто пытается вывести тарелочниц на чистую воду, попросив раздельный счет Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











На все эти выпады появились защитники девушек, которые называли парней нищебродами, раз они не могут заплатить за ужин, а также рекомендовали найти вторую половинку по своим возможностям.



— Обожаю этот термин, считаю, что это лучший маркер лоха — скучного и нищего мужичонки, без интересов, без перспектив, с которым не следует общаться (и уж тем более выстраивать отношения, любые) никому, — советует читатель. — Это ж каким убогим надо быть, чтобы искренне считать, будто женщины ходят на свидание пожрать и оплатить счет. Это великое вложение? Хочется подать милостыню такому.



Девушки понимают и принимают позицию раздельного счета и мнимого равноправия мужчин. Хоть, по этикету, кто предложил встретиться, тот и платит, так как занимает время другого человека.



— У всех разные модели отношений. Многих полностью устраивает вариант «пополам», — пишет девушка. — Более того, кому-то важны ухаживания на первом этапе, а в семейной жизни они вкладываются в бюджет одинаково. Удивляют комментаторы, которые выискивают каких-то «тарелочниц» и «изобличают» их. Чтобы что? Чтобы в глазах других людей выглядеть жмотярой, который изошелся за 2000 рублей?

Ухоженных девушек, которые знают себе цену, мужчины называют тарелочницами Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Психолог Анастасия Федорова прокомментировала ситуацию с тарелочницами и обиженными на них мужчинами.



— Девушке становится неинтересно на свидании. Она уходит, на что имеет полное право. Но обиженный мужчина начинает считать ее коварной и расчетливой, рассказывая потом всем, что она пришла просто поесть за его счет, — объясняет клинический психолог. — Конечно, есть аферистки, но их настолько ничтожное количество, что приписывать этот термин всем подряд очень глупо.



Проблему психолог видит в том, что большинство мужчин зовут девушку на ужин для дальнейшего продолжения в постели. Когда девушка уходит, а мужчине еще и пришлось оплатить ужин, для него это травма.



— Многие из таких считают, что если ты не готова поблагодарить за ужин сексом, то обязана разделять счет, — говорит Анастасия Федорова. — Если у мужчины полно неудачных свиданий, и все как одна с них бегут после первого ужина, то это проблема мужчины. Ему нужно копаться в себе и искать первопричину проблемы.



Клинический психолог привела перечень, почему девушки не перезванивают после ужина:



скучно;

неинтересен;

парень рассказывает на первом свидании про все свои отношения;

неприятный запах;

у парня грязные волосы.