Взял в зубы и унес: оцелот устроил перекус в Новосибирском зоопарке — смотрим видео с хищным котом

В Новосибирском зоопарке посетитель снял трапезу хищного кота — оцелота. Он устроил перекус в вольере.
Оцелота сняла на видео постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Смотрим кадры.
На видео можно наблюдать за тем, как оцелот сидит на земле и, судя по кадрам, пытается съесть рыбу. В один момент он решил взять «добычу» в зубы, а затем отправился с ней в другую часть вольера.
После этого дикий кот взобрался на дерево. Там он устроился на оборудованной платформе и с любопытством смотрит по сторонам.
На сайте Новосибирского зоопарка сказано, что оцелот входит в семейство кошачьих, отряд: хищные. Этот вид содержится в Новосибирском зоопарке с 1973 года, первые котята родились в учреждении в 1977 году.
— Оцелоты по-прежнему остаются кошками очень редкими для зоопарков страны, а малыши рождаются только у нас, — сказано на сайте зоопарка. — К сожалению, иногда самки отказываются кормить новорожденных детенышей. В Новосибирском зоопарке домашние кошки замечательно справляются с этой задачей и вместе с родными детьми выкармливают оцелотов, диких красавцев.
В начале мая стало известно, что в Новосибирский зоопарк привезли бенгальского тигренка. Он приехал из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка».