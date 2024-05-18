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Животные Взял в зубы и унес: оцелот устроил перекус в Новосибирском зоопарке — смотрим видео с хищным котом

Взял в зубы и унес: оцелот устроил перекус в Новосибирском зоопарке — смотрим видео с хищным котом

Судя по всему, хищник решил съесть рыбу

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Оцелота сняла на видео постоянная гостья зоопарка Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке посетитель снял трапезу хищного кота — оцелота. Он устроил перекус в вольере.

Оцелота сняла на видео постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Смотрим кадры.

Оцелоты содержатся в Новосибирском зоопарке с 1973 года

На видео можно наблюдать за тем, как оцелот сидит на земле и, судя по кадрам, пытается съесть рыбу. В один момент он решил взять «добычу» в зубы, а затем отправился с ней в другую часть вольера.

После этого дикий кот взобрался на дерево. Там он устроился на оборудованной платформе и с любопытством смотрит по сторонам.

На сайте Новосибирского зоопарка сказано, что оцелот входит в семейство кошачьих, отряд: хищные. Этот вид содержится в Новосибирском зоопарке с 1973 года, первые котята родились в учреждении в 1977 году.

— Оцелоты по-прежнему остаются кошками очень редкими для зоопарков страны, а малыши рождаются только у нас, — сказано на сайте зоопарка. — К сожалению, иногда самки отказываются кормить новорожденных детенышей. В Новосибирском зоопарке домашние кошки замечательно справляются с этой задачей и вместе с родными детьми выкармливают оцелотов, диких красавцев.

В начале мая стало известно, что в Новосибирский зоопарк привезли бенгальского тигренка. Он приехал из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

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