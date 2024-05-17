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Животные Стало известно, сколько заплатил Новосибирский зоопарк за нового тигренка

Стало известно, сколько заплатил Новосибирский зоопарк за нового тигренка

Кови купили через закупки

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Тигренок сразу же привлек внимание посетителей

Новосибирский зоопарк купил нового бенгальского тигренка Кови через систему госзакупок. Так в мэрии Новосибирска ответили на запрос редакции НГС.

— Бенгальский тигр поступил в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило 23 апреля из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Информация о приобретении данного животного размещена в Единой информационной системе закупок согласно Федеральному закону № 223-ФЗ. Закупка произведена в соответствии с действующим законодательством РФ, — говорится в ответе.

По данным системы «Контур.Закупки», с начала этого года Новосибирский зоопарк опубликовал два договора купли-продажи животных. В первом речь шла о покупке овец.

Второй был опубликован 8 апреля о покупке одного животного из категории — «Львы, тигры, слоны и прочие дикие животные». Исполнение договора было завершено 26 апреля этого года. Новосибирский зоопарк заплатил 650 тысяч рублей.

Недавно в Новосибирском зоопарке у лесных бизонов произошло пополнение. Крошечный (по сравнению со взрослыми особями) бычок показался посетителям.

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