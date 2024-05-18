«Если второй раз попадусь — будут большие проблемы»: полиция устроила облаву на новосибирских водителей с тонировкой — видео

В Новосибирске инспекторы устроили рейд на водителей машин с тонировкой. Они останавливали автомобили, у которых слишком темные стекла.
Кадрами работы поделились в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области. Как рассказал на видео замкомандира батальона полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Новосибирску Дмитрий Логуткин, водителей тонированных машин останавливают и привлекают к ответственности.
— Все водители у нас привлечены к административной ответственности. Пока, на данный момент, все водители на месте устранили данное правонарушение и удалили пленку с передних, боковых и лобовых стекол автомобилей. И продолжили, в целом, движение, — сказал Логуткин.
В ведомстве также опубликовали видео с одним из водителей. Он заявил, что его остановили из-за тонировки и отсутствия госномеров на машине. Сибиряк уточнил, что вернул номер на автомобиль, но снять темную пленку он не смог.
— Сейчас вызываю эвакуатор, машину забираю на эвакуаторе. Там на станцию, буду ее растонировать, потому что, если второй раз попадусь — будут большие проблемы, — сказал мужчина. — У моего друга, в принципе, была такая же ситуация: он на эвакуаторе забирал. Второй раз его также ловят тонированным — ну и посадили на 15 суток.
По данным ведомства, в мае инспекторы «растонировали» почти тысячу водителей в регионе. Отказавшиеся на месте снимать темные стекла могли продолжить движение на эвакуаторе, за повторный отказ выполнить требования ГИБДД — камера спецприемника на 15 суток.
Накануне, 17 мая, в ходе мероприятий Госавтоинспекторы привлекли к ответственности 25 водителей, из них 16 — за нарушения светопропускаемости стекол. Еще трое попались на управлении автомобилем без регистрационных знаков, 5 — с техническими неисправностями.
— За неуплату штрафов вовремя в области БДД один водитель привлечен по статье 20.25 КоАП РФ. В отношении гражданина составлено 43 административных протокола, — сказано в сообщении.
В середине апреля в Новосибирске водителя тонированного BMW отправили в спецприемник. Его остановили во время рейда.