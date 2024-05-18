«Если второй раз попадусь — будут большие проблемы»: полиция устроила облаву на новосибирских водителей с тонировкой — видео

— Все водители у нас привлечены к административной ответственности. Пока, на данный момент, все водители на месте устранили данное правонарушение и удалили пленку с передних, боковых и лобовых стекол автомобилей. И продолжили, в целом, движение, — сказал Логуткин.

В ведомстве также опубликовали видео с одним из водителей. Он заявил, что его остановили из-за тонировки и отсутствия госномеров на машине. Сибиряк уточнил, что вернул номер на автомобиль, но снять темную пленку он не смог.

— Сейчас вызываю эвакуатор, машину забираю на эвакуаторе. Там на станцию, буду ее растонировать, потому что, если второй раз попадусь — будут большие проблемы, — сказал мужчина. — У моего друга, в принципе, была такая же ситуация: он на эвакуаторе забирал. Второй раз его также ловят тонированным — ну и посадили на 15 суток.

