5 суток ареста: в Новосибирске водителя BMW отправили в спецприемник из-за тонировки

На водителя иномарки составили пять административных протоколов Источник: Прокуратура Новосибирской области











В Новосибирске отправили в спецприемник водителя автомобиля BMW из-за тонировки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.



В минувшую пятницу, 12 апреля, сотрудники ГИБДД вместе с сотрудниками прокуратуры во время рейда остановили тонированный автомобиль марки BMW X6 без номеров. Водителя иномарки доставили в отдел полиции, где на него составили сразу пять административных протоколов, в том числе о неповиновении требованиям сотрудника полиции (ч.1. ст. 19.3 КоАП РФ).



— Принадлежащее ему транспортное средство в принудительном порядке задержано и перемещено на специализированную стоянку, — отметили в прокуратуре.



Центральный районный суд Новосибирска 14 апреля рассмотрел административные дела владельца машины. С учетом всех обстоятельств ему назначено пять суток ареста.

