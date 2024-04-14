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Водителя BMW арестовали из-за тонировки

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Происшествия 5 суток ареста: в Новосибирске водителя BMW отправили в спецприемник из-за тонировки

5 суток ареста: в Новосибирске водителя BMW отправили в спецприемник из-за тонировки

Водитель передвигался на иномарке без номеров

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На водителя иномарки составили пять административных протоколов

В Новосибирске отправили в спецприемник водителя автомобиля BMW из-за тонировки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В минувшую пятницу, 12 апреля, сотрудники ГИБДД вместе с сотрудниками прокуратуры во время рейда остановили тонированный автомобиль марки BMW X6 без номеров. Водителя иномарки доставили в отдел полиции, где на него составили сразу пять административных протоколов, в том числе о неповиновении требованиям сотрудника полиции (ч.1. ст. 19.3 КоАП РФ).

— Принадлежащее ему транспортное средство в принудительном порядке задержано и перемещено на специализированную стоянку, — отметили в прокуратуре.

Центральный районный суд Новосибирска 14 апреля рассмотрел административные дела владельца машины. С учетом всех обстоятельств ему назначено пять суток ареста.

Напомним, во время рейдов сотрудников прокуратуры и ГИБДД было выявлено 38 нарушений. На штрафстоянку отправили четыре автомобиля.

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