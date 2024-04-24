Молодые всё чаще страдают от болезней пожилых. Проверьте, грозит ли вам ранняя старость

Морщинки на лице — меньшее из зол, которыми грозит раннее старение Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Пока мы молодые, старость кажется чем-то очень далеким, а новости о развитии медицины и вовсе питают наши надежды на то, что преклонный возраст никогда не наступит. Но пока нам рассказывают об увеличении срока жизни, ученые и врачи по всему миру бьют тревогу — исследования показывают, что молодые люди всё чаще страдают от ускоренного старения. Рассказываем о том, как мы стареем на клеточном уровне и чем грозит ранняя старость.



Думают, что мама — моя младшая сестра

Об ускоренном старении заговорили после шутки в «ТикТоке»: популярный блогер Джордан Хоулетт опубликовал видео, в котором рассказал о том, что люди часто считают его старше, чем он есть.



— Мы живем в то время, когда миллениалы (рожденные с 1982 по 2003 год. — Прим. ред.), выглядят намного моложе своего возраста, а поколение Z (рожденные с 1997 по 2012 год. — Прим. ред.) выглядит старше, — заявил блогер, — когда я гуляю со своей мамой на улице, люди думают, что она — моя младшая сестра.

Зумер заметил, что в свои 26 тянет в лучшем случае на миллениала Источник: Jordan Howlett / YouTube.com











После завирусившегося ролика другие молодые люди до 27 лет заметили, что выглядят старше своего возраста. К сожалению, дело не ограничивается внешним видом — вместе с лицом стареет и весь организм.



Старение на клеточном уровне

Как оказалось, этому есть научное объяснение. Первыми на «ускоренное старение» нового поколения обратили внимание онкологи. Исследования показали, что у молодых людей с диагностированным раком легких, желудочно-кишечного тракта или матки обнаружен признак «ускоренного старения» — их биологический возраст значительно выше, чем цифра в паспорте.



О том, что такое биологический возраст и как его определить, нам рассказала врач Ольга Уланкина.



— Когда говорят о старении, имеют в виду не только внешние признаки, такие как морщины или седые волосы, — в основе этого процесса лежат более глубокие изменения на клеточном уровне, которые незаметны внешне, — отметила Ольга Уланкина.



Ольга Уланкина, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». С 2002 года — старший научный сотрудник НЦАГиП им. В. И. Кулакова, с 2019 года — врач — акушер-гинеколог Центра акушерства и гинекологии ФМБА России.



Врач заявила, что во время старения заметно замедляется процесс обновления клеток, и со временем они утрачивают способность к делению, а их базовые функции нарушаются — именно эти изменения на клеточном уровне и приводят к ухудшению в работе органов и систем организма.



— Каждая клетка запрограммирована на определенный срок службы, обычно подобные возрастные изменения начинаются только после 30 лет, — отметила Ольга Уланкина. — Но при преждевременном старении те же процессы включаются раньше.

Рак, инфаркт и диабет сильно «помолодели»

Из-за ускоренного старения «помолодели» сразу несколько болезней, которые раньше диагностировали в основном у пожилых людей.



— К таким болезням относятся, например, сердечно-сосудистые заболевания: инфаркт , инсульт , артериальная гипертензия , а также сахарный диабет 2-го типа и онкологические заболевания , — перечислила Ольга Уланкина.



Наглядно риски показывает исследование, которое проводили в медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе: ученые изучили генетическую информацию о полумиллионе взрослых человек и пришли к выводу, что у молодых людей со значительным биологическим старением в два раза выше риск получить ранний рак легких. Выросли и риски других онкологий — причем каждый дополнительный год биологического возраста увеличивал риск болезни примерно на 12%.



К похожим результатам пришли и ученые из Гарвардского университета — доктор-эпидемиолог Сюдзи Огино заявил, что с середины XX века уровень заболеваемости раком только растет.



— Начиная с 1950 года каждое следующее поколение имеет более высокий риск развития рака, — заключил ученый, — и мы прогнозируем, что этот уровень риска будет продолжать расти в последующих поколениях.



Почему клетки стареют и как это остановить

Несмотря на то, что раннее старение клеток у молодых людей замечают ученые и врачи по всему миру, исследования, которые бы уверенно называли причину этого явления, всё еще не проводились. Как рассказала нам Ольга Уланкина, эксперты еще не пришли к единому мнению о том, влияют ли внешние факторы на старение клеток.



— Существует две основные теории старения. Первая утверждает, что старение — это генетически запрограммированный процесс, на который внешние условия влияют очень слабо, — отметила Ольга Уланкина. — Согласно второй, старение запускают различные факторы, как внутренние, так и внешние.



К внутренним факторам относятся болезни и проблемы в организме, и из-за которых клетки стареют быстрее. Но даже у здорового молодого человека может начаться процесс ускоренного старения — и в этом будет виноват только он сам.



— Во многом это связано с образом жизни, который ведут молодые люди: на то, что здоровье ухудшается раньше времени, влияет малоподвижный образ жизни, сладкая калорийная пища, хронический стресс, а также никотин и алкоголь, — перечислила Ольга Уланкина.



По словам врача, всё вышеперечисленное негативно влияет на гены, ответственные за процессы старения, из-за этого запускаются характерные изменения.

Так что для того, чтобы снизить риск преждевременного старения и ряда заболеваний, ученые и врачи советуют начать вести здоровый образ жизни — на сегодняшний день это самый действенный способ.



— Отсрочить возрастные изменения и сохранить здоровье помогает сбалансированное и разнообразное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек, сон не менее 7 часов в сутки, контроль стресса, — заключила Ольга Уланкина.



А чтобы знать, какие изменения происходят в вашем организме, не лишнем будет хотя бы раз в год посещать врача-терапевта и сдавать анализы, чтобы убедиться, что ранняя старость и болезни вам не грозят.