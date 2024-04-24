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Здоровье проблема Молодые всё чаще страдают от болезней пожилых. Проверьте, грозит ли вам ранняя старость

Молодые всё чаще страдают от болезней пожилых. Проверьте, грозит ли вам ранняя старость

Ученые считают, что дальше будет только хуже

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Морщинки на лице — меньшее из зол, которыми грозит раннее старение

Пока мы молодые, старость кажется чем-то очень далеким, а новости о развитии медицины и вовсе питают наши надежды на то, что преклонный возраст никогда не наступит. Но пока нам рассказывают об увеличении срока жизни, ученые и врачи по всему миру бьют тревогу — исследования показывают, что молодые люди всё чаще страдают от ускоренного старения. Рассказываем о том, как мы стареем на клеточном уровне и чем грозит ранняя старость.

Думают, что мама — моя младшая сестра

Об ускоренном старении заговорили после шутки в «ТикТоке»: популярный блогер Джордан Хоулетт опубликовал видео, в котором рассказал о том, что люди часто считают его старше, чем он есть.

— Мы живем в то время, когда миллениалы (рожденные с 1982 по 2003 год. — Прим. ред.), выглядят намного моложе своего возраста, а поколение Z (рожденные с 1997 по 2012 год. — Прим. ред.) выглядит старше, — заявил блогер, — когда я гуляю со своей мамой на улице, люди думают, что она — моя младшая сестра.

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После завирусившегося ролика другие молодые люди до 27 лет заметили, что выглядят старше своего возраста. К сожалению, дело не ограничивается внешним видом — вместе с лицом стареет и весь организм.

Старение на клеточном уровне

Как оказалось, этому есть научное объяснение. Первыми на «ускоренное старение» нового поколения обратили внимание онкологи. Исследования показали, что у молодых людей с диагностированным раком легких, желудочно-кишечного тракта или матки обнаружен признак «ускоренного старения» — их биологический возраст значительно выше, чем цифра в паспорте.

О том, что такое биологический возраст и как его определить, нам рассказала врач Ольга Уланкина.

— Когда говорят о старении, имеют в виду не только внешние признаки, такие как морщины или седые волосы, — в основе этого процесса лежат более глубокие изменения на клеточном уровне, которые незаметны внешне, — отметила Ольга Уланкина.

Ольга Уланкина, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». С 2002 года — старший научный сотрудник НЦАГиП им. В. И. Кулакова, с 2019 года — врач — акушер-гинеколог Центра акушерства и гинекологии ФМБА России.

Врач заявила, что во время старения заметно замедляется процесс обновления клеток, и со временем они утрачивают способность к делению, а их базовые функции нарушаются — именно эти изменения на клеточном уровне и приводят к ухудшению в работе органов и систем организма.

— Каждая клетка запрограммирована на определенный срок службы, обычно подобные возрастные изменения начинаются только после 30 лет, — отметила Ольга Уланкина. — Но при преждевременном старении те же процессы включаются раньше.

Рак, инфаркт и диабет сильно «помолодели»

Из-за ускоренного старения «помолодели» сразу несколько болезней, которые раньше диагностировали в основном у пожилых людей.

— К таким болезням относятся, например, сердечно-сосудистые заболевания: инфаркт, инсульт, артериальная гипертензия, а также сахарный диабет 2-го типа и онкологические заболевания, — перечислила Ольга Уланкина.

Наглядно риски показывает исследование, которое проводили в медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе: ученые изучили генетическую информацию о полумиллионе взрослых человек и пришли к выводу, что у молодых людей со значительным биологическим старением в два раза выше риск получить ранний рак легких. Выросли и риски других онкологий — причем каждый дополнительный год биологического возраста увеличивал риск болезни примерно на 12%.

К похожим результатам пришли и ученые из Гарвардского университета — доктор-эпидемиолог Сюдзи Огино заявил, что с середины XX века уровень заболеваемости раком только растет.

— Начиная с 1950 года каждое следующее поколение имеет более высокий риск развития рака, — заключил ученый, — и мы прогнозируем, что этот уровень риска будет продолжать расти в последующих поколениях.

Почему клетки стареют и как это остановить

Несмотря на то, что раннее старение клеток у молодых людей замечают ученые и врачи по всему миру, исследования, которые бы уверенно называли причину этого явления, всё еще не проводились. Как рассказала нам Ольга Уланкина, эксперты еще не пришли к единому мнению о том, влияют ли внешние факторы на старение клеток.

— Существует две основные теории старения. Первая утверждает, что старение — это генетически запрограммированный процесс, на который внешние условия влияют очень слабо, — отметила Ольга Уланкина. — Согласно второй, старение запускают различные факторы, как внутренние, так и внешние.

К внутренним факторам относятся болезни и проблемы в организме, и из-за которых клетки стареют быстрее. Но даже у здорового молодого человека может начаться процесс ускоренного старения — и в этом будет виноват только он сам.

— Во многом это связано с образом жизни, который ведут молодые люди: на то, что здоровье ухудшается раньше времени, влияет малоподвижный образ жизни, сладкая калорийная пища, хронический стресс, а также никотин и алкоголь, — перечислила Ольга Уланкина.

По словам врача, всё вышеперечисленное негативно влияет на гены, ответственные за процессы старения, из-за этого запускаются характерные изменения.

Так что для того, чтобы снизить риск преждевременного старения и ряда заболеваний, ученые и врачи советуют начать вести здоровый образ жизни — на сегодняшний день это самый действенный способ.

— Отсрочить возрастные изменения и сохранить здоровье помогает сбалансированное и разнообразное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек, сон не менее 7 часов в сутки, контроль стресса, — заключила Ольга Уланкина.

А чтобы знать, какие изменения происходят в вашем организме, не лишнем будет хотя бы раз в год посещать врача-терапевта и сдавать анализы, чтобы убедиться, что ранняя старость и болезни вам не грозят.

А вы замечали, что выглядите старше своего возраста?

Давно начало казаться, что выгляжу немного старее, чем есть на самом деле
А мне, наоборот, говорят, что выгляжу моложе своих лет
Я выгляжу, как и всегда, — потрясающе
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