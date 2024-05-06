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В Новосибирске вспыхнул пожар

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Происшествия «Пострадавших нет»: у Центрального рынка вспыхнул пожар — кадры с места возгорания

«Пострадавших нет»: у Центрального рынка вспыхнул пожар — кадры с места возгорания

По данным МЧС, у входа в киоск на рынке горел мусор

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В результате возгорания никто не пострадал

В ночь с 5 на 6 мая в Новосибирске произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в городе загорелся мусор у входа в киоск на Центральном рынке.

— Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание. Предварительная площадь 5 квадратных метров. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Видео пожара опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В нем сообщили, что инцидент произошел на Гоголя, 18а.

Место пожара попало на видео

Директор Центрального рынка Алексей Виноградов рассказал НГС, что речь идет о соседнем здании, которое примыкает к рынку.

— Охранник, делая обход, заметил и сообщил остальным по рации. Вызвали пожарную службу, — сказал Виноградов. — Наши ребята потушили огнетушителями до приезда пожарных машин.

Днем 5 мая в Оби произошел пожар. Там загорелся частный дом и гараж.

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