«Пострадавших нет»: у Центрального рынка вспыхнул пожар — кадры с места возгорания

В ночь с 5 на 6 мая в Новосибирске произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в городе загорелся мусор у входа в киоск на Центральном рынке.
— Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание. Предварительная площадь 5 квадратных метров. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.
Видео пожара опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В нем сообщили, что инцидент произошел на Гоголя, 18а.
Директор Центрального рынка Алексей Виноградов рассказал НГС, что речь идет о соседнем здании, которое примыкает к рынку.
— Охранник, делая обход, заметил и сообщил остальным по рации. Вызвали пожарную службу, — сказал Виноградов. — Наши ребята потушили огнетушителями до приезда пожарных машин.
Днем 5 мая в Оби произошел пожар. Там загорелся частный дом и гараж.