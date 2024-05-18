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Криминал подробности В Екатеринбурге мужчина посреди улицы зарезал бывшую девушку. Убийство попало на видео

В Екатеринбурге мужчина посреди улицы зарезал бывшую девушку. Убийство попало на видео

Рассказываем, что известно о трагедии

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23 комментария
Мужчина зверски набросился на девушку

В Екатеринбурге мужчина посреди улицы зарезал свою бывшую девушку.

Всё произошло 18 мая возле дома на улице Победы. На записи мужчина в черном костюме (и с капюшоном на голове, полностью скрывающим его лицо) подошел к девушке. Та несколько раз оттолкнула его, после чего парень достал из кармана нож и замахнулся. Девушка успела отскочить, но это ее не спасло.

Парень сразу же нанес второй удар, набросившись на девушку, будто зверь. Он попал ей в грудь, под легкое. Сотрудница банка упала на землю, но в тот момент еще была жива. Рана была очень глубокой, под екатеринбурженкой сразу же образовалась лужа крови. Очевидцы пытались помочь ей встать, но девушка умерла до приезда полиции и скорой помощи.

Погибшей было всего 30 лет

Чуть позже выяснилось, что погибшую звали Анна К. Ей было 30 лет, она работала в «Сбере». В нападавшем узнали ее мужа, с которым Анна давно разошлась. Однако тот ее так и не отпустил.

— Она уже с другим встречалась. Он ей прохода не давал. Не наркоман, не алкоголик. Просто ревновал. Побоев уже сколько было, она и нос делала, и зубы вставляла, — рассказала подруга Анны.

У Анны и ее бывшего осталась маленькая дочь. Подозреваемого в убийстве уже задержали.

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