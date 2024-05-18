В Екатеринбурге мужчина посреди улицы зарезал бывшую девушку. Убийство попало на видео

Всё произошло 18 мая возле дома на улице Победы. На записи мужчина в черном костюме (и с капюшоном на голове, полностью скрывающим его лицо) подошел к девушке. Та несколько раз оттолкнула его, после чего парень достал из кармана нож и замахнулся. Девушка успела отскочить, но это ее не спасло.