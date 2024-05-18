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Город «Пот с лица бежит, но безумно интересно»: сотни новосибирцев собрались в Музее смерти — что говорят посетители

«Пот с лица бежит, но безумно интересно»: сотни новосибирцев собрались в Музее смерти — что говорят посетители

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В Новосибирске проходит акция «Ночь музеев»

В субботу, 18 мая, в Музее смерти собрались сотни новосибирцев. Люди пришли посмотреть на экспонаты во время масштабной акции «Ночь музеев».

Как передает корреспондент НГС Елизавета Горячева, в одном из павильонов музея находится толпа. Перед входом также образовалась очередь.

В день масштабного события сотни новосибирцев приехали в Музей смерти

— Людей очень много, прям толпы. Я была на экскурсии в одном из павильонов, и там безумно душно, — сказала Елизавета Горячева. — Все жалуются как всем душно, у всех пот с лица бежит. Людей очень много, но здесь безумно интересно.

В зале многолюдно

В другом павильоне музея также было душно. Вместе с тем самая большая очередь образовалась в Крематорий — там организовали экскурсию, но по группам. Посетители заявили, что около часа находились в очереди.

Посетители рассматривают экспонаты музея

Кроме Музея смерти, к масштабной акции присоединились десятки учреждений Новосибирска. Публикуем фотографии с Ночи музеев.

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Ночь музеев Новосибирск Музей смерти Толпа
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