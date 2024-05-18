«Пот с лица бежит, но безумно интересно»: сотни новосибирцев собрались в Музее смерти — что говорят посетители

В субботу, 18 мая, в Музее смерти собрались сотни новосибирцев. Люди пришли посмотреть на экспонаты во время масштабной акции «Ночь музеев».
Как передает корреспондент НГС Елизавета Горячева, в одном из павильонов музея находится толпа. Перед входом также образовалась очередь.
— Людей очень много, прям толпы. Я была на экскурсии в одном из павильонов, и там безумно душно, — сказала Елизавета Горячева. — Все жалуются как всем душно, у всех пот с лица бежит. Людей очень много, но здесь безумно интересно.
В другом павильоне музея также было душно. Вместе с тем самая большая очередь образовалась в Крематорий — там организовали экскурсию, но по группам. Посетители заявили, что около часа находились в очереди.
Кроме Музея смерти, к масштабной акции присоединились десятки учреждений Новосибирска. Публикуем фотографии с Ночи музеев.