«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит

Пенсионерку сильно выручает собственный огород Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Полина Васильевна живет в Тюменской области. У 64-летней женщины есть собственный приусадебный участок, живет она в коттедже. Ежемесячно получает пенсию в 23 тысячи рублей, половина из которых уходит на лекарства и коммунальные платежи. Полина Васильевна уверена, что прекрасно живет, не нуждаясь ни в чем. Почему — читайте в ее авторской колонке. Далее от первого лица.

До пенсии я около 30 лет проработала заведующей магазина. Всего у меня стаж 40 лет, на пенсию я вышла 13 лет назад, в 52 года. После этого еще два года стояла на бирже труда из-за сокращения. Первое время на пенсию очень тяжело было жить, поэтому подрабатывала. Сейчас живу только на пенсию, в месяц выходит 21 700 рублей, плюс раз в квартал 4000 приходит. Это, грубо говоря, 1200–1300 рублей плюсом в месяц.



Первым делом откладываю 6000 рублей на оплату коммуналки, 4000 — на лекарства. Остальное расходую на свое усмотрение. Живу я в коттедже, который нам дали от Газпрома, есть свой приличный огород. На двух сотках есть две больших теплицы, растут огурцы, помидоры, редис, зелень, даже картошку умудряюсь посадить.



Осенью ягоды и грибы собираю, тоже заготавливаю. Всегда на зиму мариную огурцы, помидоры, квашу капусту, делаю компот и варенье из яблок, ягод. Грибы тоже сушу или отвариваю и замораживаю. Морозильная камера меня спасает. Поэтому в магазине даже на это и не смотрю.



Из продуктов в холодильнике и морозилке всегда стараюсь, чтобы были мясо, курица, рыба. Это я покупаю про запас. Раз в неделю в магазине беру хлеб, пару пакетов молока. Всякие печенье, торты и всевозможные такие сладости не покупаю. Если захочу, то лучше испеку сама.



Есть категории товаров, которые не покупаешь. Например, хороший сыр. Тут стараешься брать подешевле. Колбасу, например, я принципиально не ем после того, как пару недель поработала в колбасном цеху. Лучше сварю себе кусочек мяса.

Конечно, не едим черную икру, но человек может жить и без нее. Без сыра и копченой колбасы никто не умрет. Полина Васильевна, пенсионерка

С пенсии я не откладываю, свободных денег почти не остается. Иногда, когда не хватает, беру немного с кредитной карты, а с пенсии сразу стараюсь туда положить, сколько истратила, чтобы не платить проценты. Но это крайние случаи. Откладывать у меня не получается, кажется, что мне это не дано. Не могу устоять, особенно если покупаю что-то внукам. А так дети мне сами помогают, денег не просят. Раз в два года бесплатно отдыхаю в санатории. Так из развлечений: ежедневные прогулки по 6000 шагов минимум, летом — огород, зимой — играю в «Клондайк», смотрю ТВ, чищу снег.



Я считаю, что хорошо живу на свою пенсию. Терпеть не могу, когда другие ноют, что этого не хватает, того нет. У меня всякое в жизни было. Сегодня плохо, завтра — хорошо, чего ныть-то? Много знакомых, которые постоянно чем-то недовольны, всегда ворчат. А я им отвечаю: «Мы уже три поколения пережили: Советский Союз, перестройку, сейчас живем». Надо жить, приспосабливаться. Я не заморачиваюсь, что у меня сегодня чего-то нет. Стоят вон телевизоры, которым по 30 лет, а они еще лучше работают, чем современные. Их у меня дети каждый год чинят, а мои работают без проблем.



Когда только вышла на пенсию, получала 10 тысяч рублей. И еще говорила: «Что так много-то?», а в пенсионном хохотали. Постепенно индексировали, сумма больше стала. Понимаю, что мы за ценами не успеваем. Но ведь можно же как-то приспособиться, по-другому жить, а не говорить: «За что мне всё это».