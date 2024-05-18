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Автомобили столкнулись на новосибирской трассе

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Происшествия «У грузовика разбита вся морда»: автомобили столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

«У грузовика разбита вся морда»: автомобили столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

На месте аварии находилась скорая помощь

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На дороге произошло столкновение двух грузовых автомобилей

18 мая в Новосибирской области на трассе произошло ДТП. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», участником аварии стал грузовой автомобиль.

По его данным, инцидент случился в поселке Мошково. Судя по кадрам, которые опубликовали в соцсетях, на месте находилась машина скорой медицинской помощи.

— У грузовика разбита вся морда, — сообщили в группе.

Место ДТП попало на видео

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области НГС уточнили, что в ДТП никто не пострадал.

— Пострадавших нет, столкновение двух грузовых автомобилей в попутном направлении. Оформлено с материальным ущербом, — сообщили в ведомстве.

17 мая в Новосибирской области сибирячка на внедорожнике протаранила торговый павильон. На водителя составлен протокол.

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