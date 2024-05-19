Грузовик задымился посреди дороги — видео с Ипподромской

18 мая в Новосибирске на дороге загорелся грузовой автомобиль. Как рассказал читатель НГС, машина находилась на улице Ипподромской.
Сибиряк прислал редакции видео, на котором можно заметить, как над грузовиком поднимается столб дыма. Он заявил, что транспорт помогали тушить очевидцы — они подали воду к грузовому автомобилю, которая была в их машине.
— Смогли подать воду, тем самым спасли автомобиль, — заявил новосибирец.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС сообщили, что пожарные прибыли на место произошедшего в 19:44 часов. Возгорание случилось на улице Ипподромской, 40/3.
— На момент прибытия пожарной охраны из-под кабины КАМАЗа шел дым, горел утеплитель на площади один квадратный метр, — сообщили в ведомстве. — Ликвидация до прибытия пожарной охраны.
Накануне в Новосибирске загорелся грузовик на улице Малыгина. Место пожара попало на видео.