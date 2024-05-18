Озолотились: новосибирские птицефабрики нарастили прибыль до 1700% — будут ли еще дорожать яйца

Сейчас в новосибирских магазинах можно найти яйца дешевле 80 рублей. На фото — продукция алтайской фабрики Источник: читательница НГС Евгения











Новосибирские птицефабрики увеличили свою прибыль в 2023 году. И это не кажется удивительным: в конце прошлого года в стране и регионе цены на яйца неожиданно взлетели. В ситуацию вмешивались власти, яйца собирались ввозить из соседних стран, а президент Владимир Путин извинился перед гражданами за цены. Сейчас ситуация стабилизируется. НГС поговорил с представителями новосибирских птицефабрик и узнал, какие факторы повлияли на рост цены, ждать ли повторения ситуации и будут ли и дальше расти прибыли.

Как менялась цена на яйца

Скачок цен на куриные яйца простым гражданам было сложно не заметить. По информации минпромторга Новосибирской области, если в прошлом сентябре за десяток нужно было заплатить в среднем 84,91 рубля, то в конце декабря цена достигла пика и составляла 136,62 рубля. После этого началось постепенное снижение. В апреле 2024 года средняя цена за десяток — 129,62 рублей.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











В прошлом году министерство сельского хозяйства Новосибирской области в числе причин роста цен называло подорожание составляющих корма для птиц, ветеринарных препаратов и увеличение зарплат сотрудников.



Сколько заработали птицефабрики

АО «Птицефабрика Чикская»

«Птицефабрика Чикская» находится в селе Прокудском Новосибирской области. По информации с сайта компании, на предприятии содержат 1,2 миллиона голов птиц. В сутки здесь производят 900 тысяч яиц, всего 35 наименований. На предприятии работают 600 сотрудников.



Производство на птицефабрике «Чикская» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Фабрику начали строить в 1969 году. Первым директором стал Бруно Шмидт, он руководил предприятием в течение 36 лет. В 1962 году организация получила название «Птицефабрика имени 50 лет СССР» и работала под ним до 2017 года. Сейчас торговая марка яиц «Яркое утро», которую производят в Чике, — одна из самых популярных в Сибирском федеральном округе.



По информации сервиса RusProfile, сегодня птицефабрикой руководит Андрей Биль. С июня 2023 года фабрикой владеет ООО "Новая инвестиционно-финансовая компания", зарегистрированная в Москве. Ею владеют Дмитрий Кадушин и Илья Корбашов. В 2023 году выручка предприятия составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 451 миллион рублей. Годом ранее фабрика получила выручку в 2,047 миллиарда и чистую прибыль в 117,4 миллиона рублей.



«Ново-Барышевская»

Птицефабрика «Ново-Барышевская» — одно из предприятий агрохолдинга птицефабрики «Октябрьская». У нее есть два филиала: в Кольцове и Барышеве. На сайте компании указано, что в год фабрика производит 350 миллионов яиц. Продукцию продают под марками «Кольцовское», «Солнышко», «Ля ферма» и «Деревенское».



Руководитель компании — Ирина Подойма. Выручка ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» в 2023 году составила 3,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 581 миллион рублей. Годом ранее предприятие заработало 3,2 миллиарда выручки и 521,1 миллиона чистой прибыли.



В марте 2023 года жители Кольцово и Нижней Ельцовки заподозрили, что из-за работы птицефабрики «Ново-Барышевская» рядом с их домами появился неприятный запах. В Росселхознадзоре на это ответили, что на предприятии не обнаружили нарушений требований ветеринарного законодательства. На самой фабрике назвали способы борьбы с неприятным запахом от производства. Например, на ее территории для этого запустили специальный цех стоимостью 250 миллионов рублей.



«Посевнинская»

Еще одно предприятие, которое входит в агрохолдинг «Октябрьская». Птицефабрика «Посевнинская» находится в Черепановском районе, в рабочем поселке Посевная. На сайте холдинга «Октябрьская» указано, что фабрика производит пищевые яйца, выращивает цыплят-бройлеров и производит такие зерновые культуры, как пшеница, ячмень, овес, горох и сою.

«Октябрьской» птицефабрике принадлежат крупные предприятия по производству яиц Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В сервисе RusProfile учредители не указаны, но до 2021 года «Посевнинской» владела «Ново-Барышевская» птицефабрика. Сейчас директор предприятия — Геннадий Удовченко.

В 2023 году выручка фабрики составила 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 255 миллионов. В 2022 году показатели составили 1,45 миллиарда и 185 миллионов рублей соответственно.



«Каргатская»

Еще одна птицефабрика «Октябрьской», ее присоединили в 2011 году. Птицефабрикой руководит Александр Манчев, руководителем других организаций он не числится. Учредители в сервисе не указаны. Компания производит яйца под маркой «Каргатское».

В 2023 году, по информации RusProfile, фабрика получила выручку в 439 миллионов рублей и чистую прибыль в 126 миллионов рублей. В 2022 году выручка составила 316,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,035 миллиона рублей. При этом в 2021 году предприятие было убыточным.

«Цена уже прилично падает»

На самих птицефабриках говорят о том, что цены начали снижаться, и подъема ждать не стоит.

— Выручка выросла за счет цены реализации. Основную роль сыграл четвертый квартал. Объемы производства у нас стабильные, в пределах 300 миллионов штук в год, — рассказала НГС главный экономист птицефабрики «Чикская» Надежда Солдатова. — В этом году роста не будет, это понятно. Я не могу ручаться за изменения, которые могут произойти в конце года — в прошлом это тоже не прогнозировали. Пик цены был в декабре, больше такого не наблюдали. В январе и феврале роста не было, идем на снижение. Пасха прошла, лето впереди. Цена уже прилично падает.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











По словам Антона Савельева, заместителя генерального директора группы компаний «Октябрьская», в конце 2023 года цены выросли из-за сочетания нескольких факторов. Один из них — птичий грипп, в результате которого на некоторых российских фабриках погибло большое количество птицы. Как следствие, на других предприятиях пришлось увеличивать объемы производства.



— До 2022 года, в предыдущие 5 и более лет, в яичном птицеводстве была низкая рентабельность, многие фабрики работали в убыток. Ряд предприятий не выдержали конкуренцию на рынке и закрылись. Это также привело к снижению объемов производства. Возникла проблема птичьего гриппа. В результате в середине 2023 года объем производства в стране снизился. И нехватка яйца привела к повышению цены, — объяснил Антон Савельев.

Новосибирские фабрики выпускают сотни миллионов яиц в год Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Регионы Западной Сибири — Новосибирская область, Алтайский и Красноярский край, Кузбасс, Омская область — эксперт называет профицитными по производству яйца. Его выпускают больше, чем нужно местному населению, поэтому большие объемы вывозят в другие части страны и за рубеж.



В конце прошлого года из-за спроса цены увеличились, и фабрики, которые не останавливали работу, получили высокую прибыль. Среди предприятий «Октябрьской» особенно выделилась «Каргатская» птицефабрика, которая нарастила чистую прибыль с 7 до 126 миллионов рублей. В 2021 году убыток составлял 78 миллионов.



— На «Каргатской» в последние годы тоже были убытки, но здесь птицефабрика как бы худо-бедно выстояла. Когда наблюдалась общая нехватка объемов, появилась дополнительная прибыль, за три года получится в среднем 10% в рентабельности. Вот экономика, которая есть, — говорит Антон Савельев.

В этом году на птицефабриках не ждут рекордной прибыли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Повышенный спрос, по его словам, приводит к повышению цен в периоде полгода–год. После того как поголовье птицы на птицефабриках восстанавливается, цены стабилизируются. Именно это и происходит сейчас в регионе.



— На сегодняшний день цена снизилась. Она еще, может быть, адекватно не уменьшилась в торговых точках, но на птицефабриках это произошло, — подчеркивает Антон Савельев. — Сейчас ситуация стабилизировалась. Отпускная цена в Новосибирской области — порядка 6 рублей за штуку.



При этом, по предварительным подсчетам, во второй половине 2024 года в отрасли прогнозируется нулевая или убыточная рентабельность.



— Но это прогнозы — мы не знаем, как будет складываться ветеринарная ситуация. На сегодняшний день оптовая цена составляет 6 рублей. Она везде разная и во многом зависит от эффективности предприятия, — подвел итог Антон Савельев.



Сейчас в новосибирских магазинах действительно наблюдается снижение цен на яйца. Например, через сервис доставки в магазине METRO самые дешевые яйца C1 стоят 135 рублей. По данным онлайн-каталогов, за десяток в той же категории в «Ленте» придется заплатить 122,19 рубля (впрочем, по факту в магазинах «Лента» можно найти яйца значительно дешевле — от 74 рублей за десяток), в «Магните» — 98,39 рубля, в «Пятерочке» — 119,99 рублей и в «О'Кей» —138,99 рублей. В обычных магазинах можно найти яйца дешевле.

Не только птицефабрики, но и другие предприятия, которые производят продукты, получили рекордную прибыль. Но при этом среди представителей отрасли есть и явные аутсайдеры. Кто показал уверенный рост, а кто — падение, читайте в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.