Остались пустые полки: в новосибирских магазинах пропали куриные яйца — где можно разжиться десятком

С полок некоторых магазинов в Новосибирске пропали яйца. Об этом в редакцию НГС пожаловались читатели. Жители города рассказали, что в некоторых магазинах остались только перепелиные яйца. Корреспондент НГС решила лично убедиться в исчезновении яиц и прошлась по магазинам города. Где утром 12 декабря были пустые полки, а в каких магазинах яйца все-таки есть — читайте в материале Елизаветы Шаталовой.
Жители Новосибирска заметили проблемы с яйцами пару дней назад.
— Зашла вечером в «Марию-Ра» у себя во дворе, а яиц там не было. Я подумала, что просто все разобрали за день. Но как это может быть? Все остальные продукты были в достаточном количестве, — рассказала читательница Екатерина.
— Я заглянула в «Пятерочку», и там оставались только яйца «Красная цена», которые безвкусные и не менее дорогие. И штук 5 ячеек «Селяночки» за 129 рублей. «Красная цена» на 5–10 рублей дешевле, — рассказала Виктория.
— Мы с «Ашана» пару дней назад доставку заказывали, там тоже нет яиц, — добавила читательница Елизавета.
НГС начал свой поход по магазинам с «Ленты». В гипермаркете на Гусинобродском шоссе журналист ходила около 20 минут в поисках куриных яиц, но так и не смогла их найти.
Под красивой картинкой с яйцами майонез и одиноко стоят перепелиные. Сборщица онлайн-заказов на удивление НГС ответила, что куриные яйца закончились.
— Раскупили все?
— Ага, — коротко ответила сотрудница «Ленты».
В приложении сети яйца есть и даже по скидке. Но только одной фирмы, а привезут ли их — неизвестно.
Если в «Ленте» пустые полки прикрыли майонезом, то в «Ашане» в «Сибирском молле» отсутствие яиц видно издалека. За стрелкой «Яйца» — пустота. Опять же стоит парочка упаковок перепелиных яиц, но никаких куриных.
Отчаявшись, журналист НГС решила попробовать «дорогой» сегмент магазинов — «Бахетле» на Кирова. Яйца там оказались, и были они разных фирм. Например, «Подворье Алтая» за 187 рублей категории С0, «Кольцовские мини» за 79 рублей категории С3, «Новобарышевские» за 149 рублей категории С0. Также были знакомые «Кольцовские» С2 по 107 рублей и С0 за 129 рублей.
В «Пятерочке» на улице Сакко и Ванцетти отдельный стенд для яиц тоже пустует. Кассир рассказала корреспонденту НГС, что в последнее время мясо кур и яиц завозят меньше, чем раньше. По этой причине, по ее мнению, и полки оказались пустыми.
Далее НГС посмотрел магазины двух популярных сетей в центре города. В магазине «Мария-Ра» на Красном проспекте, 13 яйца только выкладывали на несколько полок. Здесь продается сейчас только одна серия яиц: «Плати меньше — живи лучше» категории С1, десяток стоит 119 рублей.
В «Ярче» на Советской продают яйца компании «Инская». Тут есть и С2 за 104 рубля, и С1 за 112 рублей, и С0 за 122 рубля.
Корреспондент НГС направила запросы в пресс-службы магазинов, чтобы уточнить причины дефицита яиц.
Цены снова выросли
В ноябре Росстат писал, что яйца подорожали на 20%. По данным Новосибирскстата, которые были опубликованы 11 декабря, цены на яйца в ноябре в Новосибирской области выросли на 13,9% по сравнению с октябрем.
НГС в ноябре направлял несколько запросов в разные ведомства, чтобы узнать причины роста цен на яйца. В Министерстве сельского хозяйства сообщили об отпускных ценах, но уточнили, что по положению министерства продовольственный рынок ведомство не регулирует.
В Министерстве промышленности Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что контроль и регулирование цен на продукты в обязанности Минпромторга не входит. На 21 ноября обращений по поводу отсутствия яиц и куриц в Министерство промышленности не поступало.
На запрос НГС УФАС Новосибирской области ответили, что территориальное управление направило запросы компаниям-производителям куриных яиц, чтобы узнать о формировании цен. На основании этих данных служба проведет анализ обоснованности. Результаты запросов в редакцию НГС не направили. Корреспонденты написали повторный запрос.
Причиной роста цен в Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области назвали повышение цен на составляющие корма для птиц, ветеринарные препараты, заработную плату. Новосибирская область — профицитный регион по производству яиц. И их, и мясо курицы продают в другие регионы страны.
А в 2023 году Минсельхоз сообщил, что выросла яйценоскость куриц-несушек на птицефабриках. Сейчас среднее число — 282 яйца за первые 10 месяцев на одну курицу. Это на 5 штук больше, чем за аналогичный период 2022 года.
При этом в ноябре стало известно, что две компании в Новосибирской области меняют профиль с производства яиц на производство бройлеров. При этом цена продолжает ползти вверх. Что стало реальной причиной «яичной инфляции» и на какой отметке замрет цена на этот товар первой необходимости, выяснил корреспондент НГС Илья Калинин.