Остались пустые полки: в новосибирских магазинах пропали куриные яйца — где можно разжиться десятком

— Зашла вечером в «Марию-Ра» у себя во дворе, а яиц там не было. Я подумала, что просто все разобрали за день. Но как это может быть? Все остальные продукты были в достаточном количестве, — рассказала читательница Екатерина.

— Я заглянула в «Пятерочку», и там оставались только яйца «Красная цена», которые безвкусные и не менее дорогие. И штук 5 ячеек «Селяночки» за 129 рублей. «Красная цена» на 5–10 рублей дешевле, — рассказала Виктория.