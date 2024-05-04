От него бывают прыщи и лишний вес: почему врачи советуют отказаться от молока. И чем теперь его заменить

В магазинах продают молоко под разными марками, но есть ли среди них полезное? Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Вокруг молока много споров. Одни говорят, что оно очень полезно и пить его нужно чуть ли не каждый день. Другие уверены, что от этого напитка больше вреда, чем пользы. Высыпания на лице — меньшее из зол, которое может причинить злоупотребление молоком. Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина поговорила с врачами об этом продукте и узнала, действительно ли есть от него вред, почему тетрапак нужно обходить стороной и может ли молоко спровоцировать рак.

Пить или не пить?

— Одними из компонентов молока являются казеин (белок) и лактоза (молочный сахар, то есть углевод). Причем молоко содержит очень много лактозы, а это сахар, который повышает углеводную нагрузку на организм человека. Для расщепления лактозы необходим фермент лактаза, который примерно к четырем-семи годам жизни теряет свою активность, и тогда лактоза попадает в толстый кишечник непереваренной и там кормит грибковую флору. Согласно исследованиям, в России каждый шестой имеет дефицит лактазы, — рассказала NGS24.RU нутрициолог Анна Мещерякова. — Поэтому врачи-гастроэнтерологи относят современные молочные продукты к группе провоспалительных, то есть к тем продуктам, которые с годами могут вызвать хроническое воспаление в желудочно-кишечном тракте, а далее и в других системах организма.

Основная проблема, с которой столкнулось современное общество, это подделка молочных продуктов, применение в скотоводстве гормонов и антибиотиков, зерновой откорм скота, говорит нутрициолог. Но, по ее мнению, не всегда стоит отказываться от молочных продуктов, так как 100-процентный отказ может привести к потере ферментативной способности организма к их перевариванию и усвоению. Как отмечает Анна Мещерякова, главное — употреблять их в умеренном количестве, искать продукты от надежных и проверенных фермеров, отдавать предпочтение жирным молочным и кисломолочным продуктам.

Многих интересует вопрос, какой молочной продукции отдавать предпочтение — коровьей или козьей. Нутрициолог считает, что лучше выбирать именно козье.

— Российское коровье молоко на 80% состоит из белка А1 бета-казеин. В процессе переваривания в организме человека образуется бета-казоморфин-7 (БКМ 7) — опиоидный пептид, оказывающий негативное влияние на развитие многих болезней и патологий. Исследования показали, что БКМ-7 вызывает воспаление в кишечнике, замедляет моторику, ухудшает состав микробиоты, провоцирует аллергии, влияет на развитие диабета 1-го типа, аутизма и других неврологических заболеваний, — поясняет Анна Мещерякова. — Козье молоко лишено белка казеина А1 и, напротив, содержит А2 бета-казеин, который проще переваривается и усваивается. Поэтому предпочтение лучше отдавать фермерским козьим молочным продуктам.

Вместо молока, по мнению нутрициолога, лучше есть такие богатые кальцием продукты, как семена мака, коричневый кунжут и чиа, ядра миндаля, все виды капусты, кинзу, сельдерей, листья горчицы, свеклу и руколу.

Тетрапаку — нет!

Молочный продукт — это прежде всего поступление кальция в наш организм, говорит врач-эндокринолог Красноярской краевой клинической больницы Татьяна Коновалова. Поэтому, по ее словам, молоко рекомендуется пить в первую очередь детям, потому что у них идет развитие скелета. А вот взрослым любителям молока лучше отказаться от употребления этого напитка. Исключения — кофе и чай с молоком.

— Взрослому населению не рекомендуется употреблять молоко, потому что оно несет только вред для их организмов. Как минимум повышает холестерин и приводит к атеросклерозу. У взрослого человека уже все клетки построены, поэтому тут идут уже процессы не синтеза, а ресинтеза, — пояснила эндокринолог. — Если говорить о кисломолочных продуктах, то их можно употреблять в пищу.

Татьяна Коновалова отмечает, что коровье молоко достаточно жирное, поэтому им не стоит злоупотреблять еще и потому, что оно может отложиться на боках. Это касается и детей.

— Если брать молоко 3,2% жирности, то в 100 граммах продукта содержится примерно 60 килокалорий, — пояснила она.

При этом эндокринолог не рекомендует покупать молоко в тетрапаке.

— То, что продается в тетрапаках, это продукты длительного хранения. Чтобы молоко длительно хранилось, в состав входит три антибиотика, в том числе антибиотик тетрациклинового ряда. В медицине мы этот антибиотик практически не назначаем, потому что у него достаточно токсическое действие. Поэтому, конечно, вот в этом плане нужно задуматься, — говорит эндокринолог. — Суть тетрапаков в том, что картон, чтобы пустить его в пищевую промышленность, обрабатывается хлорсодержащими веществами. И вот эта фольга или пленка, которая находится между молоком и картоном, она не защищает прохождение хлорсодержащих продуктов с самого молока. А это диоксидины, это токсические вещества, которые попадают в организм, и они не выводятся. И это канцерогенность в будущем.

Тетрапак лучше обходить стороной Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Врач-диетолог Лариса Скрипкина добавляет, что козье молоко спокойно могут пить те, кто следит за фигурой. Особенно если при этом есть физические нагрузки.

— По составу аминокислот козье молоко отличается от коровьего. Оно более насыщено валином, лейцином, изолейцином и цистином — это незаменимые аминокислоты с разветвленной цепью, которые составляют примерно 20% белков мышц, и они необходимы для быстрого восстановления мышечных волокон и повышения мышечной выносливости при интенсивных физических тренировках, стрессах. Действуя вместе, они улучшают обмен в мышечной ткани и являются источниками энергии. Аминокислота цистин — один из самых мощных антиоксидантов, при этом его антиоксидантное действие усиливается при одновременном приеме витамина С и селена, которых много в козьем молоке, — объясняет Лариса Скрипкина. — В козьем молоке содержится много калия, роль которого велика в работе системы кровообращения. По сравнению с коровьим молоком козье содержит больше меди, марганца и молибдена. Эти минеральные вещества отвечают за кроветворение и контролируют обменные процессы.

Кому нельзя пить молоко

Врач-косметолог Алена Храменкова в свою очередь не призывает полностью отказываться от молочных продуктов, но одновременно с этим отметила, что есть несколько категорий людей, которым молоко категорически нельзя. Это:

люди с проблемами лишнего веса;

люди с высыпаниями на коже (акне, розацеа и т. д.);

люди с эндокринными проблемами (сахарный диабет, инсулинорезистентность);

люди с лактазной недостаточностью, то есть с недостатком ферментов, которые переварят молоко.

— Если у вас есть проблемы с лишним весом, есть проблемы с высыпаниями на коже, то лучше отказаться от цельных молочных продуктов и оставить как источник кальция плотные, жирные, выдержанные сыры, например пармезан, либо те сыры, которые просто обладают повышенной жирностью — это 50–55%, — пояснила Алена Храменкова. — Всё остальное, к сожалению, дает очень резкий скачок глюкозы в крови, а это приводит опять же к резкому подъему инсулина в крови и ведет к определенным эндокринным изменениям. Это, конечно, не от разового употребления, если вы разово выпьете стакан молока, то проблем никаких не будет.