Люк, кто твой отец? Очень сложный тест по «Звездным войнам»

Подумать только — приключения в далекой-далекой галактике начались целых 47 лет назад. С тех пор по «Звездным войнам» (12+) вышла куча фильмов, игр и сериалов, но первая трилогия навсегда остается в сердцах фанатов. И сегодня их день, ведь 4 мая — это неофициальный праздник всех поклонников франшизы. Докажите, что вы — один из них, и пройдите этот тест без ошибок.