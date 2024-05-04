НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

с-в.

 746мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,69
EUR 98,56
Реклама

СРОЧНО

Подросток на мопеде врезался в забор

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Убил жену на глазах у детей
Как провести майские
Обзор пасхальных куличей
Идти к врачу или нет
Новый завод в Искитиме
Онлайн-неделя моды
Как избавиться от вредителей
НГС в Telegram
Развлечения тест Люк, кто твой отец? Очень сложный тест по «Звездным войнам»

Люк, кто твой отец? Очень сложный тест по «Звездным войнам»

Только настоящие фанаты смогут пройти без ошибок

705
4 комментария
Занимайте места, фильм вот-вот начнется!

Подумать только — приключения в далекой-далекой галактике начались целых 47 лет назад. С тех пор по «Звездным войнам» (12+) вышла куча фильмов, игр и сериалов, но первая трилогия навсегда остается в сердцах фанатов. И сегодня их день, ведь 4 мая — это неофициальный праздник всех поклонников франшизы. Докажите, что вы — один из них, и пройдите этот тест без ошибок.

ТЕСТ
1 / 10
Даже если вы никогда не смотрели «Звездные войны», то наверняка видели обаятельных дроидов R2-D2 и C-3PO. А теперь вопрос знатокам: кто из них кто?
  • R2-D2 — это который как бочка, а C-3PO на человека похож
  • C-3PO — это маленький бочонок, а вот R2-D2 — человекоподобный дроид
  • Их вообще-то не так зовут
2 / 10
Сюжет «Новой надежды» (6+) крутится вокруг Звезды Смерти, способной уничтожать планеты в один миг. Имперцы показывают мощь оружия почти в самом начале фильма, уничтожив родную планету принцессы Леи — Альдераан. Зачем они это делают?
  • На планете скрывались повстанцы, с которыми боролась Империя
  • Планету захватил опасный вирус, который угрожал всему живому
  • Принцесса Лея отказалась сотрудничать, и ее так наказали
  • Уничтожили, потому что могут
3 / 10
О том, что контрабандиста Хана Соло ищет некий Джабба Хатт, мы узнаем в самом начале трилогии. В чем провинился один из главных героев «Звездных войн»?
  • Хан Соло увел у Джаббы Хатта любимую женщину
  • Хан Соло потерял груз, который принадлежал Джаббе Хатту
  • Хан Соло — давний партнер Джаббы Хатта по бизнесу, но однажды он кинул своего друга
  • Джабба Хатт обожает человечину и мечтает попробовать Хана Соло на вкус
4 / 10
А кто вообще такой этот ваш Джабба Хатт?
  • Глава галактической полиции
  • Мэр на планете Татуин
  • Король преступного мира
  • Противный слизень без судьбы
5 / 10
Дарт Вейдер — один из самых запоминающихся злодеев в фильмах. Но почему он постоянно ходит в черной закрытой броне?
  • Чтобы все имперцы понимали, что перед ними — главнокомандующий
  • Это единственный в галактике костюм, который устоит перед атакой световым мечом
  • Без этой брони Дарт Вейдер не сможет жить
  • Потому что она очень красивая — я бы и сам в такой ходил
6 / 10
В пятом эпизоде Люк отправляется на планету Дагоба, чтобы стать учеником великого джедая Йоды. Но что такой могущественный воин, как Йода, забыл в этом болоте?
  • Йода сам изгнал себя на это болото
  • Йоду отправили туда имперцы, превратив планету в тюрьму
  • Йоде там нравится, это его родной дом
  • На самом деле это лишь проекция Йоды, и он находится в другом месте
7 / 10
«Я твой отец» — говорит Дарт Вейдер молодому Люку Скайуокеру в конце фильма «Империя наносит ответный удар» (12+). А что предлагает делать дальше?
  • Свергнуть императора и править вдвоем, как отец и сын
  • Сбежать в другую галактику и начать новую жизнь
  • Перейти на темную сторону и подчиниться императору
  • Ничего не предлагает — он хотел рассказать правду перед тем, как убьет Люка
8 / 10
В конце оригинальной трилогии императора Палпатина всё же убивают — кто это делает?
  • Люк Скайуокер
  • Хан Соло
  • Дарт Вейдер
  • Чуббака
9 / 10
Вопрос со звездочкой — а почему вообще началась гражданская война в далекой-далекой галактике между повстанцами и Галактической империей?
  • Джедаи остались недовольны тоталитарной политикой верхушки империи и захотели свергнуть власть, устроив государственный переворот
  • Джедаи устали от долгой войны, в которую ввязалась Империя, и хотели наконец-то принести в галактику мир
  • Совет джедаев узнал, что Империя планирует истребить половину населения галактики, чтобы другим хватило ресурсов
  • Джедаев начали истреблять после приказа Палпатина, который с помощью войны стремился захватить власть
10 / 10
Тест подходит к концу, да прибудет с вами сила. Кстати, кто из персонажей говорит эту фразу впервые в серии фильмов?
  • Оби-Ван Кеноби
  • Дарт Вейдер
  • Люк Скайуокер
  • Принцесса Лея

ПО ТЕМЕ
Звездные войны Тест Фильмы Фантастика Сложный тест Кино Праздник Развлечение
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Людмила,  34

Evka,  27

Анатолий Михайлов,  76

Aliksandr,  30

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление