Люк, кто твой отец? Очень сложный тест по «Звездным войнам»

Подумать только — приключения в далекой-далекой галактике начались целых 47 лет назад. С тех пор по «Звездным войнам» (12+) вышла куча фильмов, игр и сериалов, но первая трилогия навсегда остается в сердцах фанатов. И сегодня их день, ведь 4 мая — это неофициальный праздник всех поклонников франшизы. Докажите, что вы — один из них, и пройдите этот тест без ошибок.
- R2-D2 — это который как бочка, а C-3PO на человека похож
- C-3PO — это маленький бочонок, а вот R2-D2 — человекоподобный дроид
- Их вообще-то не так зовут
- На планете скрывались повстанцы, с которыми боролась Империя
- Планету захватил опасный вирус, который угрожал всему живому
- Принцесса Лея отказалась сотрудничать, и ее так наказали
- Уничтожили, потому что могут
- Хан Соло увел у Джаббы Хатта любимую женщину
- Хан Соло потерял груз, который принадлежал Джаббе Хатту
- Хан Соло — давний партнер Джаббы Хатта по бизнесу, но однажды он кинул своего друга
- Джабба Хатт обожает человечину и мечтает попробовать Хана Соло на вкус
- Глава галактической полиции
- Мэр на планете Татуин
- Король преступного мира
- Противный слизень без судьбы
- Чтобы все имперцы понимали, что перед ними — главнокомандующий
- Это единственный в галактике костюм, который устоит перед атакой световым мечом
- Без этой брони Дарт Вейдер не сможет жить
- Потому что она очень красивая — я бы и сам в такой ходил
- Йода сам изгнал себя на это болото
- Йоду отправили туда имперцы, превратив планету в тюрьму
- Йоде там нравится, это его родной дом
- На самом деле это лишь проекция Йоды, и он находится в другом месте
- Свергнуть императора и править вдвоем, как отец и сын
- Сбежать в другую галактику и начать новую жизнь
- Перейти на темную сторону и подчиниться императору
- Ничего не предлагает — он хотел рассказать правду перед тем, как убьет Люка
- Люк Скайуокер
- Хан Соло
- Дарт Вейдер
- Чуббака
- Джедаи остались недовольны тоталитарной политикой верхушки империи и захотели свергнуть власть, устроив государственный переворот
- Джедаи устали от долгой войны, в которую ввязалась Империя, и хотели наконец-то принести в галактику мир
- Совет джедаев узнал, что Империя планирует истребить половину населения галактики, чтобы другим хватило ресурсов
- Джедаев начали истреблять после приказа Палпатина, который с помощью войны стремился захватить власть
- Оби-Ван Кеноби
- Дарт Вейдер
- Люк Скайуокер
- Принцесса Лея