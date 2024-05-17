«Двое подлетели вверх»: автомобиль столкнулся с мотоциклом рядом с ТЦ«Ройял Парк» — жесткое видео

Момент аварии попал на видео Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











17 мая в Заельцовском районе Новосибирска случилось ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на дороге столкнулись автомобиль и мотоцикл.



По его данным, инцидент произошел рядом с торгово-развлекательным комплексом «Ройял Парк», на месте находилась скорая помощь. Момент аварии попал на видео.

В ДТП пострадали два человека Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Кадры снял видеорегистратор. На них видно, как мотоциклист движется по дороге, когда перед ним появляется автомобиль — судя по всему, водитель выполнял разворот. Затем машина и мотоцикл сталкиваются на проезжей части.



— В результате удара двое человек подлетели вверх, — сообщили в телеграм-канале.



В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в ДТП пострадали два человека.



— Водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», двигался по улице Красный проспект и в пути следования, напротив дома 98, совершая разворот в обратном направлении, совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», — сообщили в ведомстве.



В результате аварии пострадал водитель мотоцикла — 21-летний мужчина, а также 22-летняя девушка-пассажир. Их доставили в медучреждение. По факту ДТП в городе проводят административное расследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.