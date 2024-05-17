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Происшествия «Двое подлетели вверх»: автомобиль столкнулся с мотоциклом рядом с ТЦ«Ройял Парк» — жесткое видео

«Двое подлетели вверх»: автомобиль столкнулся с мотоциклом рядом с ТЦ«Ройял Парк» — жесткое видео

На месте аварии заметили скорую помощь

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Момент аварии попал на видео

17 мая в Заельцовском районе Новосибирска случилось ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на дороге столкнулись автомобиль и мотоцикл.

По его данным, инцидент произошел рядом с торгово-развлекательным комплексом «Ройял Парк», на месте находилась скорая помощь. Момент аварии попал на видео.

В ДТП пострадали два человека

Кадры снял видеорегистратор. На них видно, как мотоциклист движется по дороге, когда перед ним появляется автомобиль — судя по всему, водитель выполнял разворот. Затем машина и мотоцикл сталкиваются на проезжей части.

— В результате удара двое человек подлетели вверх, — сообщили в телеграм-канале.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в ДТП пострадали два человека.

— Водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», двигался по улице Красный проспект и в пути следования, напротив дома 98, совершая разворот в обратном направлении, совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла — 21-летний мужчина, а также 22-летняя девушка-пассажир. Их доставили в медучреждение. По факту ДТП в городе проводят административное расследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне в Новосибирской области мотоциклист сбил мужчину на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места аварии.

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ГИБДД ДТП с мототехникой ДТП ДПС Скорая помощь ТРЦ Ройял Парк
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