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Происшествия эксклюзив Отлетел на несколько метров: под Новосибирском мотоциклист сбил мужчину — жуткое видео

Отлетел на несколько метров: под Новосибирском мотоциклист сбил мужчину — жуткое видео

Водителя объявили в розыск

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Авария произошла в Черепаново на Красном проспекте

В Новосибирской области ищут водителя мотоцикла, который сбил мужчину на пешеходном переходе. Информацию об этом НГС предоставил Начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирской области Константин Шкабарня.

По его данным, авария произошла около 18 часов в четверг, 16 мая, на Красном проспекте в Черепаново. Водитель мотоцикла двигался в сторону улицы Советской и в пути сбил мужчину, который переходил дорогу в зоне пешеходного перехода.

Из видео следует, что удар был такой мощности, что пострадавший мужчина отлетел на несколько метров. 21-летинй местный житель получил перелом голени, а мотоциклист — скрылся с места аварии, теперь его ищут.

Если вы стали очевидцем происшествия, или же знаете водителя — позвоните в дежурную часть отдела МВД по Черепановскому районе по телефонам: (383) 232–81–61, (383) 232–46–65.

Ранее в Новосибирске водитель Subaru Legacy сбил на переходе мать с ребенком. В Сети появились шокирующие кадры момента ДТП.

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Новосибирская область ГИБДД МВД ДТП
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