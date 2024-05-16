Отлетел на несколько метров: под Новосибирском мотоциклист сбил мужчину — жуткое видео

Авария произошла в Черепаново на Красном проспекте Источник: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области











В Новосибирской области ищут водителя мотоцикла, который сбил мужчину на пешеходном переходе. Информацию об этом НГС предоставил Начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирской области Константин Шкабарня.



По его данным, авария произошла около 18 часов в четверг, 16 мая, на Красном проспекте в Черепаново. Водитель мотоцикла двигался в сторону улицы Советской и в пути сбил мужчину, который переходил дорогу в зоне пешеходного перехода.



Источник: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области

Из видео следует, что удар был такой мощности, что пострадавший мужчина отлетел на несколько метров. 21-летинй местный житель получил перелом голени, а мотоциклист — скрылся с места аварии, теперь его ищут.



Если вы стали очевидцем происшествия, или же знаете водителя — позвоните в дежурную часть отдела МВД по Черепановскому районе по телефонам: (383) 232–81–61, (383) 232–46–65.

