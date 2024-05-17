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Развлечения Родные перестали с ней общаться: что известно о Соне Блейз — порнозвезде из российской глубинки

Родные перестали с ней общаться: что известно о Соне Блейз — порнозвезде из российской глубинки

Рассказываем, как уроженка Стерлитамака начала сниматься в фильмах для взрослых

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Соня Блейз — известная актриса фильмов для взрослых, но мало кто знает, что родом она из Башкирии. Девушка скрывает свое настоящее имя и даже дату рождения. Наши коллеги из UFA1.RU рассказывают, что известно о Соне.

Девушка родилась в Стерлитамаке. Сейчас ей 24 года. Она начинала работать как модель, и на одной из съемок познакомилась с продюсером порно.


По ходу карьеры Соня добилась признания коллег и даже завоевала международную премию. Правда, не все близкие этому рады — некоторые родственники прекратили общение с ней.

Как девушка из глубинки стала популярной порнозвездой и чем это аукнулось — полную историю Сони Блейз смотрите в коротком видео чуть выше.

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