Родные перестали с ней общаться: что известно о Соне Блейз — порнозвезде из российской глубинки

Соня Блейз — известная актриса фильмов для взрослых, но мало кто знает, что родом она из Башкирии. Девушка скрывает свое настоящее имя и даже дату рождения. Наши коллеги из UFA1.RU рассказывают, что известно о Соне.
Девушка родилась в Стерлитамаке. Сейчас ей 24 года. Она начинала работать как модель, и на одной из съемок познакомилась с продюсером порно.
По ходу карьеры Соня добилась признания коллег и даже завоевала международную премию. Правда, не все близкие этому рады — некоторые родственники прекратили общение с ней.
Как девушка из глубинки стала популярной порнозвездой и чем это аукнулось — полную историю Сони Блейз смотрите в коротком видео чуть выше.